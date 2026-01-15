בחודשים האחרונים, ובמיוחד מאז הרגיעה היחסית באזור, ענף התעופה מתחיל להתאושש בהדרגה משנתיים של משבר. חברות התעופה זיהו את ההזדמנות: הישראלים, יותר מתמיד, מחפשים חופש ורוצים גיוון.

● כמעט כמו לפני הקורונה: מספר היציאות של הישראלים לחו"ל זינק ב-2025

● עשרות טיסות חדשות: השינויים שצפויים לחתוך את המחירים למזרח הרחוק

לאחר זינוק בביקוש ליעדים קרובים כמו אלבניה, מונטנגרו ואזרבייג'ן, וליעדים רחוקים כמו יפן, חברות התעופה מציעות אפשרויות חדשות לקהל שכבר מיצה חלק מהיעדים שנפתחו מחדש. זאת באמצעות פתיחת קווים ישירים שמנגישים יעדים שעד כה נותרו מחוץ לרדאר של ישראלים שפחות מעוניינים בעצירות ביניים בדרך ליעד הטיסה שלהם.

האנוי

להגיע ב־11 שעות

בגזרת הטיסות ארוכות הטווח, ארקיע פתחה לראשונה קו ישיר לווייטנאם, וכשבועיים שהיא מפעילה טיסות להאנוי. היעד פופולרי בעיקר לטיולים מאורגנים, משפחות ומוצ'ילרים ויש לו גם קהל עסקי קטן. לפי נתוני גוגל טרנדס, העניין של הקהל הישראלי בווייטנאם קפץ בכ־300% בין אוקטובר לדצמבר, ובאתר אשת טורס מספר המשתמשים שהתעניינו ביעד בשלושת החודשים האלה עלה בכ־113% לעומת אותה תקופה בשנה הקודמת.

עד פתיחת קו זה נדרשו נוסעים ישראלים לעצירות ביניים בתאילנד, בהודו או באיחוד האמירויות כדי להגיע לווייטנאם. טיסות עם קונקשן, גם במסלול הקצר ביותר, מוסיפות שלוש עד ארבע שעות ומאריכות את משך הדרך לכ־20 שעות. הטיסה הישירה אורכת כ־11 שעות בלבד, וברוב המקרים היא יקרה יותר מטיסה הכוללת עצירה. בארקיע מדווחים על ביקוש גבוה. החברה מתכננת להפעיל את הקו עד חודש יוני ולחדש אותו לקראת חגי תשרי.

קופנהגן

היעד שחזר לאחר כעשור

יעד נוסף שנפתח לאחרונה לטיסות ישירות לאחר כעשור הוא קופנהגן. הטיסות הישירות של סקנדינביאן איירליינס מת"א לקופנהגן החלו באוקטובר האחרון, לאחר שבשנים האחרונות הדרך לדנמרק הייתה פחות נגישה לישראלים. עד כה ניתן היה להגיע אליה בעיקר בטיסות צ'רטר או קונקשן. לפי נתוני גוגל טרנדס, העניין בקופנהגן עלה ב־166% בחודשים נובמבר-דצמבר של 2025 לעומת אותם חודשים ב־2024. לפי נתוני רשות שדות התעופה, מאז תחילת הפעלת הטיסות הישירות לקופנהגן טסו אליה 8,901 ישראלים ב־2025, לעומת 23 בלבד ב־2024.

ברטיסלבה

חופשה חלופית

יעד נוסף שצפוי להיפתח בחודשים הקרובים הוא ברטיסלבה, בעקבות תוספת טיסות של וויזאייר. עד כה הגיעו ישראלים לעיר בעיקר בטיסות צ'רטר. הקהל הישראלי הוכיח בשנים האחרונות פתיחות ליעדים במזרח אירופה והבלקן. בשילוב מחירים נוחים, נראה שטיסות ישירו עשויות להפוך את ברטיסלבה לחלופה סבירה לחופשה אירופית. אף שהטיסות הישירות טרם החלו, בגוגל טרנדס כבר נרשמה עלייה של כ־170% בהתעניינות ביעד ברבעון האחרון של 2025 לעומת אותו רבעון ב־2024. פתיחת הקו לברטיסלבה תחל לאחר סגירתו הצפויה של קו פופולרי בקרב ישראלים לווינה במרץ הקרוב.

תוספת טיסות ישירות מגדילה ביקוש ליעד?

פתיחת טיסות ישירות נחשבת בעולם התעופה למנוע צמיחה תיירותית וכלכלית, משום שהיא מקצרת זמני נסיעה, מפחיתה חיכוך ומרחיבה את קהל היעד הפוטנציאלי. מחקר שפורסם ב־ Annals of Tourism Research על השפעת נתיבי תעופה בינלאומיים על ביקוש התיירות הראה כי לקווים ישירים יש תרומה חיובית מובהקת לעלייה בהגעת תיירים כאשר מדובר ביעדים מרוחקים, בשל השיפור המשמעותי בנגישות ובנוחות.

בפועל, טיסה ישירה לא רק מחליפה טיסה עם עצירה אלא משנה את האופן שבו יעד נתפס - מיעד רחוק ומסורבל ליעד נגיש. ע"פ נתוני חברת התיירות גוליבר, פתיחת קווי טיסה ישירים משפיעה על דפוסי הביקוש של הישראלים. קופנהגן רשמה זינוק של כ־100% בהזמנות בשבוע הראשונים של ינואר, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ברטיסלבה - עלייה של כ־50%, וייטנאם - עלייה של כ־20% בכמות ההזמנות.

מבחן המציאות: הטיסות הישירות הזניקו את הביקוש ליפן מאז תחילת הפעילות של הקו הישיר בין ת"א לטוקיו, הפכה יפן בזמן קצר לאחד היעדים הצומחים ביותר בקרב הישראלים. לפי נתוני רשות שדות התעופה, ב־2023, שנת תחילת הפעלת הקו הסדיר, טסו ליפן 30,887 ישראלים, והיעד דורג אז במקום ה־44 ברשימת היעדים של הנוסע הישראלי. ב־2025 יפן טיפסה למקום ה־29 ומספר הטסים עלה ל־63,969. אלא שהטיסות הישירות הן רק חלק מהסיפור. הזינוק בביקוש ליפן מתרחש במקביל לגל תיירות עולמי חסר תקדים. ב־2024 נכנסו ליפן 36.87 מיליון מבקרים, שיא כל הזמנים ועלייה של כ־47% לעומת השנה הקודמת. זאת כחלק ממדיניות ממשלתית מוצהרת לעידוד תיירות והתמודדות עם ההאטה הדמוגרפית במדינה. במחצית הראשונה של 2025 נרשמו כ־21.5 מיליון מבקרים, עלייה של 21%, וחודש מרץ לבדו קבע שיא עם יותר מ־10 מיליון תיירים. אותו התקציב - קונה יותר גורם מרכזי נוסף מאחורי גל הביקושים הוא המטבע. מאז 2022 הבנק המרכזי של יפן שמר על ריבית נמוכה במיוחד בעוד שבנקים מרכזיים אחרים העלו ריביות, מה שגרם להיחלשות חדה של הין. בתחילת 2022 דולר אחד היה שווה 115 ין וכיום הוא עומד על כ־156 ין, פיחות של כ־26%. מול השקל התמונה דרמטית יותר: שקל אחד היה שווה אז 37 ין וכיום כ־48, התחזקות של יותר מ־30% בתוך פחות מארבע שנים. המשמעות ברורה עבור תיירים ישראלים, אותו תקציב קונה הרבה יותר לינה, אוכל ותחבורה ביפן. השילוב בין טיסות ישירות, מטבע חלש, תדמית של יעד בטוח והיעדר אנטישמיות עם התרבות והניגוד בין מסורת לקדמה, יצרו ליפן ביקוש גבוה בקרב הישראלים. אך הישראלים לא לבד - הפופולריות של המדינה גדלה עד כדי כך שיפן החלה לנסות לרסן את שטף המבקרים, למשל בהטלת מסי תיירות והגבלות מקומיות. בסופו של דבר, הקו הישיר מישראל לטוקיו שימש זרז חשוב, ועבור הישראלים, המשמעות היא שיפן, שהייתה בעבר יעד יקר ומסורבל, הפכה בזמן קצר לאחת הבחירות המובילות על מפת הטיסות.

עוד זווית קראו עוד

לדברי שירלי כהן עורקבי, סמנכ"ל אשת טורס: "בחודשים האחרונים אנו רואים תופעה מעניינת - כשיעד נפתח או מתווספות אליו טיסות, נראית עלייה בביקושים ובתפוסות מכמה סיבות: הישראלים מאוד אוהבים יעדים חדשים ומעדיפים טיסות ישירות. תוספת טיסות מרחיבה את ההיצע וגורמת לירידת מחירים. זה קרה בשנה שעברה באלבניה, והשנה יש תנועה גדולה לקווים שנפתחו או חזרו כמו וייטנאם, באקו ואוזבקיסטן".

אולם טיסה ישירה לא תמיד מגדילה ביקוש. לפי המחקר, ביעדים קרובים, שבהם נגישות גבוהה ויש טיסות עם עצירה או קווים תכופים, אפקט הטיסות הישירות על הביקוש פחות. גם למחיר הכרטיס תפקיד מרכזי: אם הקו הישיר יקר מאוד מהחלופות, רבים יעדיפו להמשיך לטוס עם עצירה. מעבר לכך, ביקוש תיירותי מושפע גם ממצב כלכלי, ביטחון ותשתיות תיירות. במצבים של אי־יציבות ביטחונית, האטה כלכלית או שיעד נתפס כלא אטרקטיבי, גם קו ישיר חדש לא יצליח לייצר גל תיירים משמעותי ולעיתים אף ייסגר במהירות מחוסר רווחיות.