דווקא בעונת החורף, שבה הביקוש לטיסות לחו"ל בדרך כלל נמוך יותר, חברת התעופה הסקנדינבית SAS חוזרת לישראל לאחר תשע שנים שבהן לא פעלה כאן, ומחזירה עימה גם את הטיסות הישירות לקופנהגן, בירת דנמרק.

החברה תשוב להפעיל שלוש טיסות שבועיות - ותל אביב תצטרף ליעדים אחרים כמו וינה, מרקש, מדיירה ופוארטוונטורה. הטיסות הישירות מתל אביב לקופנהגן יחלו לפעול ב־26 באוקטובר 2025 בימי חמישי וראשון, ויבוצעו במטוסי איירבוס A320neo, במחלקות תיירים ועסקים. מחירי הכרטיסים יחלו מ־300 דולר לטיסת הלוך ושוב.

בשנים האחרונות הדרך לדנמרק הייתה נגישה פחות לישראלים. ניתן היה להגיע אליה באמצעות טיסות צ'רטר או בטיסות קונקשן ברחבי אירופה, דבר שהפך את הנסיעה לפחות נוחה עבור הישראלים. חברות התעופה הישראליות אינן מפעילות קווים ליעד זה כבר שנים. בחברות התיירות מציינים כי בשנים האחרונות אף חלה ירידה נוספת בביקוש.

לדבריו של יעקב (יקי) כהן, נציג SAS בישראל ומומחה לסקנדינביה, "SAS הייתה חברה חלוצה בישראל ובעבר טסו איתה ליעדים במזרח. בשנת 2001 החברה הפסיקה לטוס לישראל בעקבות אסון התאומים, וחזרה בין השנים 2016-2012. החברה תכננה לחזור שוב בחורף של שנת 2023, אך אז פרצה המלחמה. בימי השיא הייתה טיסה יומית לקופנהגן".

רויטל בן נתן, מנכ"לית חברת התיירות אופקים, מסבירה כי "בשנים האחרונות ראינו ירידה גדולה בכמות הנוסעים למדינות כמו דנמרק, שוודיה ונורבגיה. ירידה שהחלה עוד לפני המלחמה, כשהיה מאוד מאתגר להגיע לסקנדינביה, בדרך שכללה לרוב קונקשן ולעיתים גם שתי עצירות ביניים, אולם המשיכה גם בשנתיים האחרונות".

לפי נתוני רשות שדות התעופה, ביולי האחרון טסו ישירות לדנמרק 1,261 נוסעים. נתוני גוגל טרנדס מראים כי הישראלים כמעט ולא חיפשו מידע על טיסות לדנמרק בשנתיים האחרונות. נראה כי מאז פרוץ המלחמה הישראלים מעדיפים יעדים קרובים, גיחות קצרות, מדינות הנתפסות ידידותיות יותר לישראלים ושבהן מתקיימות פחות הפגנות פרו פלסטיניות.

לדברי סמנכ"לית אשת טורס שירלי כהן עורקבי, "העובדה שהחברה חוזרת לישראל בעיתוי הזה מצביעה על הבעת אמון משמעותית של חברת תעופה זרה. דנמרק היא יעד שלא מאופיין במסות של ישראלים, אבל יש ביקוש - למשל בפלח של הטיולים המאורגנים וכל מדינות סקנדינביה.

בעוד שמדובר בבשורה של ממש, ועיתוי החזרה אינו טריוויאלי. SAS הפסיקה את פעילותה בישראל לפני כמעט עשור, בתחילה צמצמה את מספר הטיסות, ובהמשך החליטה לבטל לחלוטין את הקו, לצד קווים נוספים כמו מוסקבה ואנקרה.

נציגי החברה הסבירו אז כי ישראל הושמטה ממפת היעדים משום שהחברה ביקשה להתמקד בפתיחת קווים חדשים ארוכי טווח. כמו כן השיקולים להפסקת הקו היו שילוב של בעיות רווחיות לצד המתיחות הביטחונית בישראל שהייתה באותה תקופה. ההחלטה התקבלה לאחר שלוש שנים שבהן פעלה החברה בנתב"ג.

החברה תכננה לחזור לישראל כבר באוקטובר 2023, דבר שלא קרה בשל המלחמה. אולם כעת, כשהמצב הביטחוני עדיין לא יציב לגמרי, דווקא עכשיו החברה חוזרת. מדובר בהבעת אמון בישראל, שכן זהו צעד מפתיע במידה מסוימת לנוכח הבעיה המוכרת של צוותי אוויר שהסתייגו מלינה בארץ בעבר.

בקו לדנמרק צוותי האוויר אינם מחויבים להישאר לילה בתל אביב, אך לעיתים גם השהות הקצרה של המטוס על הקרקע גורמת להם להסתייג מלהגיע לישראל. בקווים מרוחקים יותר, הבעיה מורגשת אף יותר. עבור חברות שמפעילות טיסות ארוכות יותר ונאלצות להלין צוותים בארץ, לעיתים הפתרון הוא עצירה תפעולית בלרנקה: KLM, למשל, צפויה לשוב לישראל במתכונת כזו, שתאפשר החלפת צוותי האוויר בקפריסין, כך שהצוות המגיע מלרנקה יוכל להמשיך מייד חזרה לאמסטרדם.

חרף האתגרים נראה כי הפוטנציאל בהחלט קיים. עונת חג המולד מתקרבת, עונה שבה טיסות ליעדים באירופה נחשבות למבוקשות. כמו כן צי המטוסים של החברה פנוי יותר, ומאפשר לה להתחיל לבסס קו חדש - ולכן יש היגיון מסוים בהשקת הקו דווקא בחורף.

כמו כן, לחברה יתרון משמעותי בתחום הקונקשנים: היא מציעה טיסות המשך ליעדים רבים בסקנדינביה, שבהם שטוקהולם, אוסלו, ברגן, גטבורג ובילונד וכן ליעדים במדינות הבלטיות ובאירופה. מעבר לכך, יש פוטנציאל גדול גם לטיסות המשך לארה"ב, שכן קופנהגן נחשבת ליעד ביניים נוח במיוחד "באמצע הדרך", ומאפשרת חוויית קונקשן פשוטה.

לדברי בן נתן, "חברת התעופה SAS מזהה הזדמנות בקרב קהל ישראלי הצמא לנתיבי טיול חדשים לצד היעדים הפופולריים. על אף הירידה בביקוש ובהזמנות, אני מאמינה כי הרצון ליעדים חדשים יוביל לעלייה בכמות הישראליים שיטוסו". לדברי עורקבי, דנמרק קורצת לאחרונה לתיירים חובבי קולינריה והפכה ל"סוג של מעצמה קולינרית. יש פלח גדול של 'פודיז' שאוהבים מסעדות וגורמה, ויש שם סצנת מסעדות עשירה".

