אישי: נשואה + 3, גרה בקיבוץ נצר סירני

מקצועי: מנכ"לית טריפ גרנטי, המספקת ביטוח ביטולי טיסות

ילדות ומשפחה: גדלתי בהוד השרון לאמא אמנית קרמיקה ואבא בעל חברת ביפרים. המצב הכלכלי בבית לא היה טוב, ובגיל 10 התחלתי לעבוד במקביל ללימודים. בהתחלה הייתי בייביסיטר, ובגיל 15 כבר ניהלתי את הקפטריה בקאנטרי בהוד השרון. זו הייתה עבודה במשרה מלאה, אבל נאלצתי להתפטר בתחילת י"ב כדי ללמוד כמו שצריך ולסיים בגרות.

צבא: שירתי במודיעין בחיל הים. הייתי מפקדת בקורסים לחוקרי מודיעין והעברתי הדרכות ללוחמים בחיל. זו הייתה אחת התקופות היפות בחיי.

עבודה ראשונה בביטוח: מיד אחרי הצבא התחלתי לעבוד כנציגה טלפונית בחברת AIG. שם חסכתי ויצאתי לטיול של חצי שנה בדרום ומרכז אמריקה. כשחזרתי התחלתי תואר ראשון בכלכלה באוניברסיטת תל אביב.

פסגות: חודשיים אחרי שהתחלתי ללמוד קיבלתי הצעה ממנהל שעבד איתי ב-AIG להצטרף לצוות ההקמה של מרכז מכירות בבית ההשקעות פסגות. הגעתי כנציגת מכירות, עברתי לניהול המרכז וסיימתי כמנהלת פרויקטים אסטרטגיים בחטיבה לחיסכון ארוך טווח. עבדתי שם עשר שנים, וקיבלתי ארגז כלים מטורף. בהמשך עשיתי MBA באוניברסיטה העברית.

הפניקס: השלב הבא בקריירה היה הקמת מיזם ביטוח משותף לאל על והפניקס, ובמקביל ניהול תחום ביטוח נסיעות לחו"ל בחברה. שם למדתי איך מנהלים יחידת רווח, קבלת החלטות, ניהול רווחיות, אקטואריה, את עולם הנסיעות. עבדתי שם שש שנים. זה נתן לי בסיס טוב לתפקידי הנוכחי.

טריפ גרנטי: בתקופת השת"פ בין הפניקס לאל על הכרתי את טיירי גננסיה, מבעלי טריפ גרנטי, שמספקת ביטוח ביטול נסיעות. הוא היה אז המנכ"ל ועבר לתפקיד היו"ר, אז הציע לי להחליף אותו בתפקיד. במאי 2023 מוניתי, זו הייתה קפיצת מדרגה גדולה. שמחתי להיכנס למקום סופר־מעניין, עם פוטנציאל מטורף, למרות שזו הייתה תקופת היציאה מהקורונה, שהיא מאתגרת מאוד.

המוצר: המוצר המוביל שלנו הוא ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה, עד שש שעות לפני מועד ההמראה. הלקוח מקבל עד 80% מההוצאות שכבר שילם על הנסיעה, כולל כרטיסי טיסה, מלונות, כרטיסים להופעות, בכפוף להצגת קבלות ועם תקרה של 20 אלף דולר. כל סיבה מתקבלת, כל עוד הביטול נעשה ביוזמת הלקוח. חוסר הוודאות המתמשך בארץ יוצר אצל אנשים את הצורך להצמיד ביטוח, ומקנה להם ראש שקט. כך הם יכולים להזמין את הכרטיס הרבה זמן מראש ולדעת שישלמו מחיר נמוך יותר.

העלות: מחיר הביטוח נע בין 4.5% ל-12.5% מהסכום שהלקוח החליט לבטח. יקר? באל על דמי הביטול נעים סביב 25%, ובבוקינג.קום אם אתה רוצה לשריין מראש אפשרות להחזר כספי תצטרך לשלם 20% יותר, לפעמים גם 40%.

המודל: אם המוצר שלנו היה נשען רק על החזרת הכסף ללקוחות, זה בוודאות היה פשיטת רגל. המומחיות שלנו היא לנהל את הביטול, להצליח למכור את כרטיסי הכדורגל שהלקוח ויתר עליהם או אפילו את כרטיסי הטיסה וחדרי המלון שלו.

לקוחות: יש לנו 700 אלף לקוחות, רבים מאוד מהם לקוחות חוזרים. בשורה התחתונה, ואת זה ראינו במלחמה מול איראן, הישראלים פשוט לא רוצים לוותר על החופשה בחו"ל, זה כמו אוויר לנשימה בשבילם.

מוכרים בעולם: לאחרונה יצאנו מגבולות ישראל והשקנו ביטוח כרטיסים לאירועי ספורט ותרבות, כמו משחקי כדורגל או הופעות. פתאום יש לנו לקוחות יפנים, צרפתים, פולנים ופורטוגזים. זה נחמד.

למה ישראלים מבטלים: הסיבות הנפוצות ביותר לביטול הן אישיות - מילואים, פצועים, הרוגים. אחר כך המצב הביטחוני - אנשים חוששים לטוס ליעדים מסוימים כי לא בטוחים שיוכלו לחזור. במקום השלישי יש סיבות כלכליות, שהיו פעם מאוד מינוריות. בתחילת 2025, כשהתפרסמו הגזירות הכלכליות, ראינו עלייה חדה בביטולים. אנשים הבינו שלא יוכלו לעמוד בתוכניות החופשה שלהם. לפני שנתיים בערך הביטולים נבעו מהחלטה לשנות יעד או מועד, גירושים, סיבות של חיים רגילים.

ביטולים זכורים: שבוע אחרי שנכנסתי לתפקיד התקשר לקוח ואמר לנציגים שלנו שמתוכננת לו הלוויה בעוד שבוע ושאל אם זה מכוסה. הייתה גם מישהי שעמדה לצאת לדייט בפריז ופתאום נפל לה הכתר מהשן הקדמית.

היעד הבא: המטרה היא להרחיב את סל המוצרים ולתפוס נתח שוק גדול יותר בחו"ל.