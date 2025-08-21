אישי: נשוי + 3, גר בסיאטל

מקצועי: מייסד משותף ומנכ"ל חברת הסייבר MIND

ילדות ומשפחה: נולדתי בבאר שבע, אך כשהייתי בן שנתיים עברנו ליבנה. יש לי שתי אחיות. אבי היה טייס בחיל האוויר ואמי עובדת סוציאלית. השילוב הזה בין ריאלי להומני קיים בי עד היום. אני אוהב לראות איך דברים עובדים בעולם ומצד שני גם לבחון איך אנשים חושבים. כשהייתי בן ארבע יצאנו לשליחות של שנה וחצי בוושינגטון בעקבות העבודה של אבא. אני לא זוכר הרבה, רק טיולים משפחתיים מחוף לחוף. כשחזרנו, לא הייתי תלמיד שקדן, אבל למדתי במגמת מחשבים־אלקטרוניקה־פיזיקה והיו לי ציונים טובים. זה סידר לי גיוס ל־8200.

צבא והשכלה גבוהה: שירתי שש שנים ב־8200. התחלתי בעולם החומרה, יצאתי לקצונה, התקדמתי לפיתוח תוכנה והתחלתי לעסוק במה שייקרא בהמשך סייבר. קיבלתי ניסיון חשוב מאוד בתפקידים מקצועיים וניהוליים. בהמשך למדתי תואר ראשון בהנדסה, תעשייה וניהול בטכניון.

אלביט: יאיר כהן, שהיה המפקד שלי ב־8200, הצטרף לאלביט מערכות וצירף כמה אנשים מהיחידה, אני ביניהם. הופקדתי על תחום האימונים והסימולציה, אמרו לי: תעשה מה שאתה רוצה. החלטתי להקים עם צוות הפיתוח שלי "מאמן סייבר", שכלל מערכת ניהול, סימולציות של מתקפות וסביבה וירטואלית. אלביט מכרה את המוצר לצבא ברזיל, והיו מכירות גם באנגליה וסינגפור. נשארתי בחברה ארבע שנים.

סטארט-אפ ואקזיט: ב־2014 הקמתי את הסטארט־אפ הראשון שלי, עם שני שותפים מאלביט. Hexadite עסקה בתחום ניתוח ותגובה אוטומטית לאירועי סייבר, ונועדה להקל על אנשי אבטחת מידע בארגון לדרג ולחקור את ההתקפות נגדם. החברה גייסה כ־10.5 מיליון דולר וב־2016 עברתי לנהל אותה מבוסטון. החברה פעלה באופן עצמאי כ־3.5 שנים והעסיקה בשיאה כ־40 עובדים. מיקרוסופט, שרצתה להרחיב את תחום הניתוח והתגובה בפעילות הסייבר שלה, רכשה את Hexadite ב־2017 תמורת כ־100 מיליון דולר.

מיקרוסופט: אחרי הרכישה המשכתי לתפקיד ניהולי בעולמות הסקיוריטי של מיקרוסופט בסיאטל, שם ייסדתי את Microsoft Intelligent Security Association, גוף שממשיך לפעול עד היום. המעבר למיקרוסופט היה קשוח מבחינתי, פתאום חוויתי שקט, זה היה מוזר, הרגשתי בורג במערכת ענקית למרות שהצטרפתי בתפקיד בכיר. מצד שני, היה מרתק לראות איך חברה בסדר גודל כזה עובדת, בייחוד המנכ"ל סאטיה נאדלה.

MIND: בסוף 2021, לאחר קצת יותר משלוש שנים במיקרוסופט, החלטתי לצאת מאזור הנוחות ולהקים את MIND ב־2022. לאחר לא מעט חיפושים מצאתי שני שותפים לדרך, שייסדו את החברה יחד איתי: איתי שוורץ, כיום סמנכ"ל הטכנולוגיה; והוד בן נון, כיום סמנכ"ל הפיתוח, שהיה העובד הראשון ב־Dazz שנמכרה ל־Wiz בעסקה של כ־450 מיליון דולר. ב־MIND מועסקים כיום כ־40 עובדים, הכוונה היא לגדול ל־50 עד סוף 2025. מטה החברה והשיווק ממוקמים בסיאטל וצוות המחקר והפיתוח בתל אביב.

המשקיעים: גייסנו כ־41 מיליון דולר, בשני סבבים. גיוס ההון הראשוני (סיד), 11 מיליון דולר, נעשה בהובלת קרן ההון סיכון YL Ventures ובהשתתפות אנג'לים מובילים מתחום הסייבר. בסבב A, שבוצע השנה, גייסנו עוד 30 מיליון דולר בהובלת הקרנות פאלאדין קפיטל וקרוס פוינט קפיטל.

הבעיה: זליגה של מידע רגיש יכולה לקרות בשתי דרכים: בהתקפה וגניבת מידע, או כתוצאה מעצלות של עובדים שלא מקפידים. זה קורה במקרים רבים עם עובדים מפוטרים, לאו דווקא מתוך רצון לנקום, אלא מתוך תחושה מוטעית שהם יודעים מה רגיש ומה לא רגיש לארגון.

הפתרון שלנו: הפלטפורמה שלנו מאפשרת לחברות להגן על מידע רגיש שלהן באופן אוטומטי באמצעות MIND AI - המורכב ממאות אלגוריתמים ומנוע בינה מלאכותית לסיווג וקטגוריזציה של נתונים רגישים, קביעת חומרת הסיכון וביצוע פעולות מניעה ותיקון אוטומטיות.

ישראל ואני: אני חי בארה"ב מתחילת 2016, כמעט עשר שנים ברציפות. ארצה לחזור לחיות בישראל, אבל כנראה לא בטווח הקרוב, לא לפני שהילדים יסיימו בית ספר. מעבר לכך, כל עוד MIND קיימת אני רואה את עצמי נשאר בארה"ב.

מבט לעתיד: ב־MIND יש הזדמנות להרים חברה עצמאית, שתשרת מאות ואלפי לקוחות. להיות ה-פלטפורמה להגנה על מידע רגיש - זה החלום. מאוד חשוב לי גם שעובדי MIND יתוגמלו בסוף הדרך בצורה משמעותית, כך שאם תבוא הצעת אקזיט טובה, אשקול אותה בהתאם לנתונים. להנפיק ולהיות חברה ציבורית זה אולי נחמד כמטרה, אבל למעשה אתה משקר לעצמך כי אתה לא יודע איך דברים יתגלגלו.