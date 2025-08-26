שורה של חברות תעופה זרות עתידות לשוב בקרוב לישראל ולהרחיב את מפת הטיסות ותדירותן, לאחר חודשים רבים בהן היא השתנתה מקצה לקצה בעקבות המלחמה, ירי הטילים מתימן ומבצע עם כלביא מול איראן. בין השאר, בקרוב צפויות לחזור לארץ חברות כמו דלתא, ITA ואייר בלטיק.

לצד זאת, יש גם חדשות פחות טובות לנוסע הישראלי. למרות שובן של החברות הזרות, הביקוש הגבוה מאוד בעונת חגי תשרי הקרבה דוחף את מחירי הטיסות לרמות שלא נראו כבר תקופה ארוכה.

אפילו טיסות ליעדים שנחשבו לזולים יחסית, כמו מונטנגרו ואזרבייג'ן, מגיעות למחיר של מעל 500 דולר ואף צפונה. גם ביעדים הרחוקים המחירים מרקיעי שחקים. באל על לדוגמה, כבר לא ניתן למצוא מושבים במחלקת התיירים לניו יורק ומי שיירצה בכל זאת להמריא לעיר בראש השנה - יצטרך להיפרד לפחות מ־4,000 דולר עבור מושב במחלקת הפרימיום, לפי אתר החברה.

אז למה זה קורה? ישנן מספר השערות שונות: ראשית, הרצון של ישראלים רבים לצאת לחופשה אחרי תקופה ארוכה בה הם לא טסו בשל המצב הביטחוני ואירועי האנטישמיות ברחבי העולם. שנית, התרגלות לרמת המחירים הגבוהה שמאפיינת את השנתיים האחרות את שוק התעופה בפרט. זאת בנוסף גם ללו"ז של החגים השנה, שמאפשר לקחת חופשה ארוכה יחסית מבלי לנצל כמעט ימי חופשה ממקומות העבודה.

החגים הקרובים, צפויים להיות עמוסים במיוחד בנתב"ג ואם הכול יילך כמתוכנן מספרי הנוסעים יטפסו לרמות שמזכירות את ימי שגרה, עם יותר מ־80 אלף נוסעים.

המחיר נוטה לטפס עם הזמן

איך זה נראה בשטח? בדקנו מה טווח המחירים ההתחלתי ל־5 יעדים מבוקשים בשיא עונת החגים. לפי נתוני אופיר טורס, המחיר ההתחלתי ללרנקה הוא 202 דולר עם סייפרוס איירוויז, לאתונה 428 דולר עם ארקיע, ללונדון 618 דולר עם וויזאייר, לרומא 515 דולר עם וויזאייר ולניו יורק 1,665 דולר עם ארקיע.

עם זאת, כל אלה מחירי פתיחה בלבד. בענף התעופה התמחור דינמי וככל שכרטיסים זולים אוזלים או שמתקרב מועד ההמראה - המחירים רק מטפסים למעלה, במיוחד סביב תקופות עומס כמו בחגים. לפיכך, חשוב להדגיש גם שוב שמדובר במחירי פתיחה הנכונים למועד הבדיקה - והם נוטים לטפס ככל שסלי הכרטיסים הזולים נגמרים וככל שמתקרב מועד היציאה.

כזכור, בתקופת החגים המקבילה אשתקד ענף התעופה בישראל נמצא במשבר חסר תקדים. מספר העוברים בנתב"ג הגיע לשפל בעקבות ההסלמה מול חיזבאללה בלבנון, לאחר רצף אירועים כמו חיסול נסראללה, מבצע הביפרים והמתקפה האיראנית השנייה על ישראל.

באותה תקופה EASA, סוכנות הבטיחות לתעופה של האיחוד האירופי, הוציאה הנחיה לכל חברות התעופה האירופיות שלא לטוס לישראל. למעט החברות המקומיות וכמה בודדות מחוץ לאירופה, לא פעלו כאן חברות תעופה, גם כאלה שהפגינו נאמנות בעבר.

המדינות קרובות - העלות שונה

לאחר תום תקופת החגים הוסרה ההמלצה וחברות התעופה הזרות החלו לשוב בהדרגה. אולם מאות אלפי ישראלים נתקלו בביטולי טיסות, הפעילות בנתב"ג צנחה וטרמינל 1 נסגר לפעילות.

בשנה וחצי האחרונות מפת היעדים של הישראלים השתנתה, יעדי אירופה הקלאסית נדחקו לטובת מזרח אירופה, מדינות הבלקן ובעיקר מדינות קרובות של עד ארבע שעות טיסה, שמאפשרות טיול קצר וזול. בעיקר מדינות שנתפסות בטוחות יותר והפגנות פרו־פלסטיניות פחות בולטות בהן.

יעדים כמו אלבניה, אזרבייג'ן ומונטנגרו עלו על מפת הנסיעות עם עלייה של עשרות אחוזים בביקוש, לצד קפריסין, יוון, גיאורגיה ובולגריה שהיו פופולריות עוד לפני כן. אלא שדווקא היעדים הללו, שצברו פופולריות לאחרונה, עדיין סובלים מהיצע שאינו מדביק את הקצב, והמחירים בשמיים.

הפערים בין יעדים סמוכים גיאוגרפית מגיעים לעשרות אחוזים. כך למשל, לפי נתוני "טיסות סודיות", המחיר ההתחלתי לטיסה לבאקו בחגי תשרי עומד על 512 דולר לטירנה שבאלבניה המחיר ההתחלתי עומד על 456 דולר, טיסה לטיבאט שאורכת כ־3 שעות, תתחיל מ־525 דולר- רמות מחירים שכמעט עוקפות את רומא ומתקרבות למחירי הכרטיסים ללונדון.