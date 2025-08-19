הטיסות מישראל לדרום־מזרח אסיה חוזרות לתפוס תאוצה אחרי תקופה ארוכה של אי־ודאות, ביטולי קווים וצמצום חד באפשרויות הקונקשן. בשבוע שעבר ארקיע השיקה קווים ישירים חדשים: טיסה שבועית להאנוי, בירת וייטנאם, שם תהיה המפעילה הבלעדית; ושלוש טיסות בשבוע לבנגקוק - קו שעד כה הופעל בבלעדיות על־ידי אל על. במקביל, החברות האמירתיות פליי דובאי ואיתיחאד מגבירות תדירות לקונקשנים נוחים למזרח. התוצאה: היצע רחב יותר וירידת מחירים גם בשיא העונה במזרח.

כבר כעת ניתן לרכוש כרטיסים לבנגקוק בינואר בפחות מ־1,000 דולר, מחיר שבתקופה המקבילה אשתקד היה קשה להשיג חצי שנה לפני מועד הטיסה. אל על מציעה כרטיסי הלוך ושוב החל מ־889 דולר, וארקיע החל מ־998 דולר. להאנוי, שם אין מתחרות, המחיר מתחיל מ־1,398 דולר.

התחרות מהאמירויות

במקביל, החברות האמירתיות מחזקות את אחיזתן בשוק: פליי דובאי ואיתיחאד מציעות קונקשנים נוחים ליעדי המזרח, והראשונה אף הגבירה את תדירות טיסותיה עד לסוף עונת הקיץ בישראל. מדובר בשתי חברות שהפגינו נאמנות עמוקה לשוק הישראלי לאורך המלחמה, ביטלו טיסות באירועים חריגים בלבד ומיהרו להשיב אותן עם רגיעה ביטחונית.

לחברות האמירתיות שני יתרונות: המחיר, שלרוב אטרקטיבי יותר; והזמן, שכן היכולת שלהן לטוס מעל עומאן מקצרת את משך הטיסה. מבחינת המחיר, טיסות לבנגקוק עם אמירייטס בשילוב פליי דובאי בינואר מתחילות מ־860 דולר, ובאיתיחאד מ־833 דולר. בקו להאנוי, המחיר ההתחלתי דרך אמירייטס בשילוב פליי דובאי עומד על כ־1,233 דולר. ברוב המקרים, ככל שזמן ההמתנה בקונקשן ארוך יותר - כך מחיר הכרטיס נמוך יותר.

מאז פרוץ המלחמה, וגם מעט לפניה, הטיסות מישראל לדרום־מזרח אסיה חוו רצף קשיים. בתחילה נרשמה ירידה חדה בביקוש, בין היתר בעקבות גיוס מילואים נרחב שקטע תוכניות נסיעה של צעירים רבים, חלקם כאלה שתכננו את הטיול הגדול למזרח, ואחרים שנאלצו לשוב לישראל באמצע המסע כדי להשתתף בלחימה.

במקביל, חברות תעופה זרות צמצמו את פעילותן בארץ, וחלקן אף עצרו אותה לחלוטין. שחקניות מרכזיות שאיפשרו קונקשנים נוחים, בהן אייר אינדיה, פעלו באופן לא יציב, בעוד שטורקיש איירליינס, שהובילה את שוק הקונקשנים, נעלמה כליל. כך, קיבלו חברות התעופה הישראליות בלעדיות על הקווים המעטים שנותרו פעילים.

הפתרון שנגנז

נזכיר כי בפברואר 2023 עומאן הודיעה לראשונה כי תאפשר למטוסים ישראלים לעבור מעליה, מה שאמור היה לקצר עבור חברות התעופה הישראליות את הטיסות למזרח, להוריד את עלויות הטיסה ולאפשר להתחרות בחברות התעופה הבינלאומיות שפועלות באותם קווים. האישור שקיבלו החברות הישראליות שיפר משמעותית את מצבן ביחס למתחרות האסייתיות, חסך לנוסעים כשעתיים טיסה וצמצם עלויות, פחות דלק וצוות טייסים קטן יותר.

באל על ובארקיע תכננו להוסיף קווים לדלהי (שבהודו) ולקולומבו (שבסרי לנקה), אך אירועי ה־7 באוקטובר טרפו את הקלפים. כיום האפשרות הזאת אינה זמינה, אך למרות היעדרה, לטיסות הישירות של החברות הישראליות נותר יתרון בולט: הן נותנות מענה לנוסעים שמעדיפים להימנע מעצירות ביניים.