תחליף אפשרי לטורקיה? המדינה שמנסה לפצח את התייר הישראלי

מאז שטורקיה ירדה מהרדאר של המטייל הישראלי, רבים מהתיירים - שחיפשו יעד קרוב שיתאים למגוון סוגי חופשות ובמחירים אטרקטיביים - מצאו את עצמם פונים ליעדים חלופיים כמו יוון, קפריסין, מונטנגרו, אלבניה וגם אזרבייג'ן. האחרונה, אף שמדובר במדינה מוסלמית שיעית שגובלת באיראן, מטפחת זה שנים יחסים דיפלומטיים חמים עם ישראל, והדבר ניכר גם במפת התיירות.

● אלטרנטיבה ליוון: המדינה המוסלמית שהפכה ללהיט בקרב הישראלים

● אזרבייג'ן בדרך להסכמי אברהם, וזו לא בהכרח בשורה טובה לישראל

● מחירי הטיסות לשורה של יעדים נחתכו השבוע בחדות

בשנת 2023, מעל 10% מהנוסעים בנתב"ג טסו לטורקיה, 2.3 מיליון נוסעים בסך־הכול, רובם בטיסות קונקשן של טורקיש איירליינס או פגסוס. החברות הפעילו יחד יותר מ־10 טיסות יומיות בקו תל אביב־איסטנבול עד 7 באוקטובר 2023, אז הפסיקו את פעילותן בנתב"ג. מאז, חברות התעופה הטורקיות לא שבו לישראל, והן לא צפויות לחזור בטווח הנראה לעין. כיום אין טיסות ישירות לטורקיה, והמל"ל מגדיר אותה "מדינה ברמת איום גבוה" לצד המלצה שלא להגיע אליה, ולמי שנמצא בה - ההמלצה היא לעזוב.

הוואקום הזה יצר הזדמנות עבור מדינות קרובות, שנחשבות בטוחות ומזמינות - שבהן גם אזרבייג'ן (לפי המל"ל מדינה באיום מזדמן ברמה 2 - כמו יוון, איטליה וגרמניה) שזיהתה את הפוטנציאל בישראל.

בלשכת התיירות האזרית אף השקיעו משאבים וחקרו את הרגלי התיירות של הישראלים. הם גילו כי הישראלים נוסעים בתדירות גבוהה, לפחות פעמיים בשנה ולעתים אף יותר. בהיעדר החברות הטורקיות נותר חלל ריק בשוק הקונקשנים, וגם כאן לקשר התיירותי המתפתח בין המדינות יש פוטנציאל רב.

שדה התעופה בבאקו אומנם רחוק מלהיות הַאבּ כמו השדה הענק באיסטנבול, אך הנוסעים הישראלים מתרגלים אט־אט לקונקשנים בשדות תעופה אחרים. שדה התעופה בדובאי הוא הבולט לטיסות קונקשן למזרח, אך גם באקו מאפשרת טיסות המשך ליעדים כמו דלהי, מומביי, סין, רוסיה, קזחסטן, אוזבקיסטן, בלארוס, לטביה וגאורגיה.

נראה כי האסטרטגיה למשיכת התיירים הישראלים נושאת פרי: לפי נתוני רשות שדות התעופה לחודש יולי 2025 - 106,533 נוסעים טסו לבאקו, עלייה של 87% במספר הנוסעים המצטבר בהשוואה לשנה שעברה; נתון שמציב אותה מעל יעדים כמו לוס אנג'לס, פאפוס וסלוניקי. לשם השוואה, בשנה שעברה חלה עלייה של 20.22% בכמות הנוסעים לעומת שנת 2023. כל זאת, הודות למחירים הנוחים, הנוף ההררי וכמובן תדירות הטיסות הגבוהה ומרחק הטיסה הנוח מתל אביב, שעומד על כ־3 שעות בלבד.

בלשכת התיירות האזרית השכילו לבצע צעד חשוב נוסף לקירוב הישראלים, ופרסמו את האפשרות לטוס לאזרבייג'ן גם בחורף לטובת טיולי כריסמס וחופשות סקי, אפשרות שהייתה פחות מוכרת בעבר והפכה לאטרקטיבית יותר הודות לתוספת הטיסות ולתחושת הביטחון בשל מיעוט תקריות אנטישמיות.

שיתופי-הפעולה - לא רק בתעשייה הביטחונית

הקשרים בין ישראל לאזרבייג'ן התהדקו במיוחד במהלך המלחמה. לצד שיתופי־פעולה בתחום התעשיות הביטחוניות, נרשמה גם התחזקות ניכרת בקישוריות האווירית. אזרבייג'ן איירליינס הלאומית שמרה על פעילות סדירה בישראל לאורך רוב המלחמה, והייתה יציבה יותר מרבות מחברות התעופה הזרות. היא נמנתה עם החברות הראשונות ששבו לפעול בתום המערכה מול איראן, והייתה גם החברה הראשונה שחידשה את טיסותיה לישראל לאחר הכניסה לתוקף של הפסקת האש עם לבנון. כיום פועלות כ־30 טיסות בשבוע בין ישראל לבאקו.

לפני כחצי שנה נחתם הסכם קוד שייר (Code Share) בין אל על לבין אזרבייג'ן איירליינס (AZAL), המאפשר לנוסעי שתי החברות להזמין כרטיסים מחברה אחת ליעדים שבניהול החברה השנייה דרך מערכת ההזמנות. כך למשל, ניתן לשלם על כרטיס טיסה לבאקו דרך אל על ולטוס בפועל באזרבייג'ן איירליינס - ולהפך.

עם זאת, אזרבייג'ן איירליינס עלתה לכותרות בשנה האחרונה גם בנסיבות קשות: בטיסה מבאקו לגרוזני שבצ'צ'ניה, מטוס של החברה נאלץ לסטות ממסלולו לאחר שמערכות הגנה אווירית רוסיות זיהו אותו בטעות כגורם עוין. המטוס ניסה לנחות מספר פעמים בגרוזני, אך כיוון שהדבר לא התאפשר, הוסט לנחיתת חירום באקטאו שבקזחסטן, שם התרסק. בתאונה נהרגו 38 מתוך 67 נוסעים, רובם אזרחים אזרים. בעקבות האירוע, אל על הודיעה על השעיית טיסותיה למוסקבה למשך שבוע.

כך, אזרבייג'ן אומנם אינה מתקרבת להיקפי התנועה האדירים שהיו לטורקיה לפני המלחמה, אך היא מצליחה לנצל את ההזדמנות שנוצרה ולהתבסס כאחת האלטרנטיבות הבולטות עבור הנוסע הישראלי.

כמה יעלה לטוס לאזרבייג'ן?

על אף הקרבה היחסית, מחירי הטיסות לבאקו גבוהים בהשוואה ליעדים אחרים שניתן לטוס אליהם בפחות מ־4 שעות, כמו סופיה ובוקרשט למשל. הסיבה לכך היא היעדר תחרות: רק ישראייר ואזרבייג'ן איירליינס פועלות בקו זה, ומפעילות יחד כ־30 טיסות שבועיות בלבד.

לסופיה, למשל, טסות חברות נוספות כגון אל על, ישראייר, בולגריה אייר, טוס. בוקרשט נהנית מתחרות משמעותית אף יותר עם למעלה מ־50 טיסות שבועיות בקיץ שמפעילות חברות תעופה רומניות וישראליות. אולם ביחס לאלבניה, שגם אליה ניתן לטוס בחברות ישראליות בלבד, ניתן לראות שהמחירים דומים ולרוב לא יורדים מ־600 דולר בתקופות שבהן הביקוש בשיאו.