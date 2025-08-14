ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
וויזאייר

האירים נטשו, ההונגרים מסתערים עם טיסות במחיר שמתחיל ב-187 דולר

חברת הלואו קוסט הודיעו שתפתח שני קווים נוספים לישראל - ונציה וסלוניקי • מדובר בשני יעדים שעד לא מזמן הפעילה ריינאייר, שלא צפויה לשוב לישראל עד סוף אוקטובר לפחות

סתיו ליבנה 16:55
מטוסי וויזאייר / צילום: יח''צ
מטוסי וויזאייר / צילום: יח''צ

חברת הלואו קוסט ההונגרית וויזאייר מודיעה כעת על פתיחת שני קווים נוספים: ונציה וסלוניקי. הקו לוונציה יחל לפעול ב־1 בדצמבר עם שתי טיסות שבועיות, במחיר החל מ־265 דולר הלוך ושוב. הקו לסלוניקי ייפתח ב־28 באוקטובר עם שלוש טיסות שבועיות, במחיר החל מ־187 דולר הלוך ושוב. הקווים החדשים מצטרפים ליעדי החברה הקיימים מישראל לאיטליה (רומא, מילאנו ונאפולי) וליוון (אתונה, כרתים ורודוס).

נכון להיום ניתן לטוס לסלוניקי גם עם אג'יאן וטוס, ולונציה עם אל על בלבד. כזכור, לפני שריינאייר ביטלה את טיסותיה לישראל, היא הפעילה טיסות ליעדים אלו. נכון להיום, ריינאייר לא צפויה לשוב לישראל עד סוף אוקטובר, ובכך ויתרה למעשה על עונת הקיץ בארץ. ויתור על עונת הקיץ לרוב מגדיל את הסיכויים להארכת הביטולים גם לעונת החורף, שכן עונת החורף ידועה כפחות משתלמת כלכלית עבור חברות תעופה.

ההחלטה של וויזאייר והבחירה דווקא בקווים האלו עשויה להצביע על האפשרות שוויזאייר בונה על כך שריינאייר לא תחזור. אך אם ריינאייר תחזור לפעול כמתוכנן, צפויה תחרות מבורכת שתסייע לירידת מחירים משמעותית בשני היעדים הללו.