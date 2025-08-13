אל על בוחנת אפשרות להפעיל שוב טיסות לאילת

קו הטיסות בין נתב"ג לאילת סובל כיום ממחסור חמור בטיסות. כיום, האפשרות להמריא בטיסת בוקר מוקדמת מהעיר הדרומית ולחזור בטיסת לילה מאוחרת מנתב"ג אינה זמינה באופן סדיר.

● המכרז החדש שמחייב טיסת בוקר מוקדמת מאילת וטיסת לילה מאוחרת

● במקום טורקיה? המדינה שרוצה להפוך ליעד הטיסות החדש של הישראלים

● התחרות על תאילנד מתחממת: ארקיע תפעיל טיסות ישירות לבנגקוק

הקו לאילת נחשב ללא רווחי זה שנים ביחס לקווים בינלאומיים. למעט תקופות שיא בתיירות, המטוסים הטסים לעיר אינם מתמלאים תמיד, בעוד שהתפוסה בטיסות לחו"ל גבוהה משמעותית. לכך מתווספים מחירי הטיסות הגבוהים יחסית והאפשרות להגיע ברכב פרטי, שלעיתים משתלמת יותר עבור משפחות.

כדי להגדיל את ההיצע, סיכמו שרת התחבורה ושר האוצר על מכרז, שבמסגרתו יידרשו חברות התעופה המגישות הצעות להתחייב להפעיל טיסת בוקר מוקדמת מאילת וטיסת לילה מאוחרת בחזרה מנתב"ג. המכרז יצא מספר חודשים לאחר הודעת משרד התחבורה על תוספת טיסות אל על לאילת מחודש מאי. בפועל, אל על לא הודיעה רשמית על הפעלת הקו ממועד זה, ומאז היא עדיין בוחנת את האפשרות.

על אף פרסומים שלפיהם כבר השבוע הטיסות יהיו זמינות להזמנה, מבדיקת גלובס עולה כי האפשרות להזמנת טיסות בקו זה עדיין סגורה הן באתר אל על והן אצל סוכני הנסיעות (נכון למועד כתיבת שורות אלו). אם אכן תחליט החברה לשוב ולהפעיל את הקו שלא הפעילה במשך כעשור, הדבר צפוי להתרחש בסוף אוקטובר. בינתיים, במשרד התחבורה בוחנים את האפשרות שגם וויזאייר תשתתף במכרז, אם תקים בסיס פעילות בישראל - מהלך מעורר מחלוקת שהוחלט לקדם כדי להגדיל את התחרות בענף התעופה בישראל.