לידיעת הנוסע דני קושמרו: איך טסים לביקור בחברה החדשה של ישראל

לאחר שישראל הפכה למדינה הראשונה בעולם שמכירה רשמית בעצמאותה של סומלילנד, גוברת הסקרנות כלפי המדינה האפריקאית הצעירה שמבקשת לפתוח את שעריה לעולם. אבל בפועל, הדרך לבקר שם לא תמיד פשוטה.

● עשרות טיסות חדשות: השינויים שצפויים לחתוך את המחירים למזרח הרחוק

● נתב"ג גם יושפע: תקלה סגרה את המרחב האווירי של יוון

הגישה הנוחה ביותר היא דרך אתיופיה - רוב המבקרים טסים מאדיס אבבה לשדה התעופה הבינלאומי בהרגייסה, וישנן טיסות תקופתיות גם מניירובי, דובאי וג'יבוטי. הכניסה דרך סומליה לעומת זאת אינה מומלצת ואינה נחשבת רשמית לגבול מאושר; אף שישראלים מסוימים דיווחו שהצליחו להגיע משם, אך נתקלו ביחס עוין בדרך.

לפי רשות ההגירה הרשמית של סומלילנד, כל אזרח זר חייב להוציא ויזה. קיימות שתי דרכים עיקריות להנפיק ויזה: האפשרות הפשוטה היא ויזה בהגעה לשדות התעופה של הרגייסה וברברה; נדרש דרכון בתוקף של לפחות שישה חודשים, כרטיס טיסה חזור, הוכחת מקום לינה, אמצעים כספיים מספקים ותשלום במזומן בדולרים. ניתן גם להגיש בקשה מראש דרך נציגות סומלילנד בחו"ל; תהליך שכולל מילוי טפסים, צירוף תמונת דרכון ותשלום דמי טיפול.

נשמע פשוט בתאוריה, אך בפועל יש קשיים. לפי עדויות של מטיילים, עיתונאים ונציגי תיירות, לא תמיד ניתן להוציא ויזה בקלות, והתהליך יכול להשתנות בהתאם לפקיד ההגירה בשטח.

חשוב לציין: מי שמגיע וברשותו ויזה של סומליה לא יוכל להיכנס לסומלילנד, מאחר שמדובר בשתי ישויות נפרדות לחלוטין מבחינת החוק, הביטחון והבקרה בגבולות.