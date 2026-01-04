נתב"ג גם יושפע: תקלה סגרה את המרחב האווירי של יוון

ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תקלה סגרה את המרחב האווירי של יוון
יוון

בשל תקלה נסגר המרחב האווירי של יוון באופן זמני, והמראות ונחיתות בשדות תעופה ברחבי המדינה מעוכבות • השבתת המרחב האווירי של יוון עלולה להשפיע גם על טיסות מישראל, שכן יוון משמשת נתיב מעבר מרכזי לטיסות רבות מישראל ליעדים באירופה

סתיו ליבנה 13:31
שיבושים נרשמו היום (א') בטיסות ליוון וממנה, וזאת בעקבות תקלה במערכות הקשר במרחב האווירי של המדינה. בשל התקלה נסגר המרחב האווירי של יוון באופן זמני, והמראות ונחיתות בשדות תעופה ברחבי המדינה מעוכבות. התקלה נוגעת למערכות תדרי הרדיו של מרכזי הבקרה האזוריים באתונה ובמקדוניה, האחראים על ניהול התנועה האווירית ביוון. לפי דיווחי עיתונות יוונית, בשלב זה, רק מטוסים שכבר נמצאים באוויר מקבלים שירותי בקרה, בעוד שטיסות חדשות מקורקעות.

מרשות שדות התעופה נמסר כי עקב בעיות הקשר במרחב האווירי של יוון, המרחב האווירי נסגר בשלב זה עד השעה 16:00. בהתאם לכך צפויים עיכובים בהמראות ובנחיתות, וחברות התעופה מנסות למצוא נתיבים עוקפים.

הציבור מתבקש להתעדכן ישירות מול חברות התעופה בנוגע למצב הטיסות. בשלב זה לא ברור מתי תוחזר הפעילות האווירית לשגרה, והודעה רשמית נוספת מצד הרשויות ביוון צפויה בהמשך היום.

ההשבתה הזמנית של המרחב האווירי של יוון עלולה להשפיע גם על טיסות מישראל, שכן יוון משמשת נתיב מעבר מרכזי לטיסות רבות מישראל ליעדים באירופה. סגירת המרחב האווירי עשויה להביא לעיכובים, שינויי מסלול והארכת זמני טיסה, וכן לביטולים נקודתיים בעיקר בטיסות ליעדים במערב ובדרום אירופה. חברות התעופה בוחנות נתיבים חלופיים, אך במקרים מסוימים המשמעות היא עומס תפעולי שעשוי להשפיע על לוחות הזמנים במהלך היום. יושפעו במיוחד טיסות לגיאורגיה ואזרבייג'ן, שכבר כעת רושמות עיכובים.