הישראלים ממתינים לחברות התעופה הזרות, ובינתיים הענף במגמת ירידה

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי • נתוני הפניקס גמא מצביעים על קיטון בכמות העסקאות בענף התיירות ועל קנייה ממוצעת של 2,220 שקל

גלית חתן 10:38
נתב''ג / צילום: טלי בוגדנובסקי
נתב''ג / צילום: טלי בוגדנובסקי

השבוע האחרון התאפיין בירידות במחזורי הקניות ברוב ענפי הקמעונאות לאחר תקופה של פעילות ערה בשל חג החנוכה ומבצעי סוף השנה - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בישראל. הירידות הללו היו צפויות, מכיוון שהן משקפות חזרה הדרגתית לשגרה.

שני ענפים רשמו את הירידה הגדולה ביותר במחזור הקניות בכרטיסי אשראי, בשיעור של 9% - האופנה והתיירות. באופנה, מדובר בירידה שמגיעה אחרי שבועיים של עליות - ככל הנראה מכיוון שרכישות רבות נעשו בתקופת החג, כך שהביקושים מוצו בטווח קצר. בתיירות, מדובר בהמשך מגמה, אחרי ירידה של 13% בשבוע שעבר - והיא רלוונטית בעיקר לגבי טיסות לחו"ל.

שנת 2025 של ענף התיירות התאפיינה בתנודתיות חדה, כולל סגירת השמיים בזמן המבצע האיראני, ולאחר מכן פתיחה הדרגתית שהובילה להתאוששות. עם זאת, מחירי הטיסות נותרו גבוהים בשל ביקוש ער והיצע מצומצם. עם חזרתן של חברות התעופה הזרות ב-2026 אנו צפויים לראות גידול בהיצע המושבים, החרפת התחרות וירידה במחירים - ונראה כי רבים מחכים לכך ודוחים את הזמנותיהם.

נציין כי מהנתונים השבועיים עולה כי הירידה במחזור הקניות בענף נבעה בעיקר מירידה של 14% בכמות העסקאות, בעוד סכום הקנייה הממוצע עמד על 2,224 שקל.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "לאחר חנוכה חזק אנו רואים שבוע מעורב בתחום הקמעונאות, עם ירידות בענפים המרכזיים, ובהם האופנה, החשמל, המחשבים והסלולר. מעניין יהיה לעקוב בתקופה הקרובה אחר ענפים אלה ולבחון כיצד הם יושפעו מהעלאת תקרת הפטור ממע"מ על קניות באינטרנט ל-150 דולר.

"בהיבט הרחב, שילוב של עונתיות, ציפיות להוזלות עתידיות והתאמות רגולטוריות צפוי להמשיך ולהשפיע על התנהגות הצרכנים בתחילת 2026".