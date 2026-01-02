רגע אחרי ההמראה, או אפילו רק בנחיתה, יש מי שמגלה מאוחר מדי: אין ביטוח נסיעות לחו״ל. האם עדיין אפשר להצטרף לביטוח אחרי שכבר יצאתם מהארץ, מה קורה אם אירוע רפואי כבר התרחש, ואילו כיסויים כדאי לרכוש מראש כדי לא להישאר בלי הגנה ועם הוצאה כבדה? שאלות ותשובות על הטעויות הנפוצות, הפתרונות החלקיים וההחלטות שכדאי לקבל עוד לפני שמזמינים מזוודה.

מה לעשות אם אתם בחול בלי ביטוח?

לדבריה של מור פפקין, מנכ״לית Trip Guaranty, לא מומלץ לצאת לנסיעה לחו״ל ללא ביטוח. "ביטוח נסיעות לחו״ל יש לרכוש לפני היציאה מהארץ. אם נוסע מגלה לאחר ההמראה שאין ברשותו ביטוח - האפשרויות תלויות בשלב הגילוי והאם כבר התרחש מקרה ביטוחי.

"כאשר הגילוי נעשה סמוך לנחיתה ועדיין לא אירע מקרה ביטוח, חלק מחברות הביטוח מאפשרות הצטרפות גם לאחר היציאה מהארץ, בכפוף ליעד, גיל, מצב רפואי, משך הנסיעה והצהרת בריאות. במקרים אלה הכיסוי עשוי להיות מוגבל לבסיס רפואי בלבד, לעיתים בפרמיה גבוהה יותר, וחלק מהחברות אינן מאפשרות הצטרפות כלל לאחר היציאה״.

אפשרות נוספת לדבריה של פפקין, היא רכישת ביטוח מחברה מקומית במדינת היעד, אך הדבר כרוך בקבלת שירות מחברה זרה - מה שעלול להקשות במקרה של אירוע רפואי משמעותי.

אפשר לעשות ביטוח אחרי הטיסה?

אם מקרה ביטוח כבר התרחש, האפשרויות מצטמצמות מאוד ולעיתים לא ניתן לרכוש ביטוח כלל. ״במצב כזה ניתן להיעזר בשירותים רפואיים דרך חברות ישראליות או זרות המספקות שירותים בחו״ל - אך העלות שיכולה להגיע לסכומים מאוד משמעותיים תחול במלואה על הלקוח״.

איזה ביטוחים מומלץ לעשות?

"הביטוחים שמומלץ לעשות זה קודם ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה בצמוד למועד ההזמנה - וזאת על מנת להשאיר את השליטה על הכסף שלכם בידיים שלכם, כך שחלילה במקרה של שינוי בתכניות מכל סיבה תוכלו להגן על כספכם ולקבל 80% מגובה ההפסד שלכם חזרה.

"הביטוח הנוסף שחייבים לעשות זה ביטוח נסיעות לחו"ל רפואי שיגן עליכם לכל מקרה רפואי שיכול לקרות בעת שהייתכם בחו"ל. יש לשים לב לאופי הנסיעה ומה ההרחבות הנדרשות לרכישה. לדוגמא: אם מתכוונים לעשות סקי - נדרש לרכוש הרחבה לספורט חורף, אם נוסעים עם כבודה בעלת ערך כדאי לרכוש הרחבת כבודה, אם לוקחים מחשב נייד או טלפון נייד חדש כדאי לרכוש הרחבה לכיסוי בהתאם וכו'".