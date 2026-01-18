אחת ולתמיד: מאיפה הכי כדאי לקחת הלוואה

המערכת הבנקאית אמנם עדיין שולטת ביד רמה בשוק האשראי בישראל - אך בשנים האחרונות הוא הפך למגוון מאי פעם. מי שזקוק להלוואה עומד בפני מפת אפשרויות רחבה, שלכל אחת מהן מחיר ומשמעות שונה עבור הכיס.

הכי זול

המקור הזול ביותר להלוואה הוא לרוב החיסכון הפיננסי שלכם. הלוואות מקרנות השתלמות ומקופות גמל מציעות ריביות אטרקטיביות במיוחד, בטווח של פריים פלוס 1% ועד פריים מינוס. גם מקרנות הפנסיה ניתן ליטול הלוואות בריבית נמוכה, אך כאן יש לשקול בזהירות: בניגוד לקרן השתלמות שממילא מיועדת למשיכה אחרי שש שנים, הלוואה מהפנסיה עלולה לסכן חיסכון ארוך־טווח שמיועד לפרנס אתכם בגיל הפרישה.

הכי נוח

הבנקים מציעים כיום הלוואות דיגיטליות ב"כמה קליקים" בסכומים של מאות אלפי שקלים. טווח הריביות רחב ומשתנה לפי פרופיל האשראי, אך בכל מקרה הוא גבוה משמעותית מכפי שהיה פעם - בדרך־כלל בין 6% ל־14%.

נקודת הייחוס המרכזית היא ריבית הפריים. לאחר הורדות הריבית של בנק ישראל בסוף נובמבר ותחילת ינואר, התמתנה ריבית הפריים מ-6% לשיעור של 5.5%. לפי הנתונים העדכניים של בנק ישראל, ממוצע הריביות על הלוואות בנקאיות שניתנו בדצמבר עמד על כמעט 9%. כלומר, פריים פלוס 3.5% נכון לדצמבר - אחרי הפחתת הריבית הראשונה ולפני השפעת ההפחתה השנייה.

למרות שהלוואות בנקאיות נחשבות אמינות ומפוקחות תחת רגולציה הדוקה, יש להן חסרונות בולטים. ראשית, ההלוואה נספרת כחלק מהאובליגו שלכם: סך האשראי שהבנק מוכן להעמיד לרשותכם, הכולל מסגרות מינוס וכרטיסי אשראי. נטילת הלוואה מצמצמת את מרחב התמרון שלכם בעתיד.

הכי גמיש

הלוואות חוץ־בנקאיות אינן פוגעות במסגרת האשראי הבנקאית, ומאושרות במהירות. עם זאת, המחיר עלול להיות גבוה - טווח הריביות יכול לנוע בין 7% ל־18% ויותר. חשוב להשוות בין הצעות, ולבחון גם את העמלות הנלוות ואת עלות הפירעון המוקדם. כמו כן, קראו את החוזה בקפידה, וודאו שאתם מסוגלים לעמוד בהחזרים.