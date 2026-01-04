למחפשי רכב חדש: האם "אפס ק"מ" מתאים לכם?

לפני פחות מארבע שנים, שוק הרכב הישראלי היה "שוק של מוכרים". משבר השבבים שאחרי הקורונה צמצם את הייצור, והמחסור נוצל היטב: המבצעים נעלמו, המחירים טיפסו, ורשימות ההמתנה התארכו עד כדי סחר ב"זכויות לקבלת רכב". גם שוק המשומשות רתח, ולמרות שנמכרו פחות כלי רכב חדשים, הייתה זו אחת השנים הרווחיות בתולדות ענף ייבוא וסחר הרכב בישראל.

אלא שב־2025 התמונה התהפכה מקצה לקצה: הדומיננטיות עברה לידי הקונים. התחרות בין היצרנים, היבואנים, המותגים והדגמים זינקה לשיא, הלחץ להורדת מחירים גבר, ולקוחות רבים בחרו לא לרכוש רכב בשל חוסר הוודאות הכלכלי והביטחוני. ועל כן, את השנה החולפת מסיימים המשווקים עם שחיקה ברווחים ומלאי מאסיבי של כלי רכב מתיישנים.

מגמה זו צפויה להעמיק לתוך 2026, והיא מעניקה לרוכשי הרכבים (החדשים והמשומשים) כוח צרכני שעליו יכלו רק לחלום בעבר. וכדי לנווט בשוק החדש, כדאי להכיר את חוקי המשחק המשתנים.

לא לפחד מרכבי אפס קילומטר

על פי הערכות, בשנת 2025 הצטברו במגרשים ובמתקני האחסנה של היבואנים, חברות הליסינג והסוחרים כ-40־50 אלף רכבי "אפס קילומטר", שהיד הראשונה שלהם רשומה על שם היבואן או הסוחר.

​מדובר בכמות ששקולה לכמעט רבעון מכירות ממוצע, אך ההיצע של כלי הרכב הללו אינו הומוגני: דגמים מבוקשים, ככל שהם מופיעים במסלולי ה"אפס קילומטר", נחטפים במהירות. ומכיוון שבישראל מוכת המיסים אין היתכנות כלכלית לייצוא של רכב משומש (כפי שקורה בשאר העולם), הסוחרים חייבים להיפטר מהמלאים הללו.

והמונח "למכור כמעט בכל מחיר" הופך למציאות בשטח. כבר בינואר 2026 אנחנו רואים מבצעי "אפס קילומטר" לכלי רכב, שרשומים בשנת הרישוי 2026. חלקם מהדגמים חדישים ומתקדמים, שעשו לא מעט רעש עם הגעתם לישראל. אלה נמכרים בהנחות של עד 19 אלף שקל.

ציידי מציאות מתקדמים יוכלו למצוא דגמי אפס קילומטר משנות הרישוי 2024 ואפילו 2025, שבהם ההנחה יכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים. אמנם בעסקאות כאלה הקונה מאבד "יד" ברישיון (היבואן או הסוחר רשומים כיד ראשונה) וסופג ירידת ערך בשל שנת מודל ישנה יותר, אך מנגד הוא מקבל אחריות יבואן מלאה על רכב שטרם נסע. לעיתים מדובר בדגמים שעמדו תקופה ממושכת באוויר הפתוח, אך זהו מחיר סביר אל מול פוטנציאל החיסכון והמיקוח מול סוכנים הנואשים להיפטר מהמלאי המתיישן.

בשורה התחתונה, ניתן להתייחס לעסקה כזו כרכישה של רכב משומש בן שנה־שנתיים, אך ללא הקילומטרז' והשחיקה האופיינית ותחת מעטפת אחריות מלאה. עבור מי שמתכנן להחזיק ברכב מספר שנים, היתרון הכלכלי ברכישת "אפס קילומטר" עשוי לעלות משמעותית על החסרונות של רישום הבעלות הקודמת.

לבחור בשיטת ההנעה המתאימה

לפני שנתיים-שלוש, הבחירה של רוכשי הרכב בפלח ה"מיינסטרים" של ישראל הייתה פשוטה: רכב בנזין מקובל וזול לשמרנים; רכב היברידי יקר יחסית לרכישה אבל חסכוני בדלק לחסכנים (ולציים); או רכב חשמלי משפחתי יקר לרכישה עבור החלוצים, "הירוקים" ובעלי עמדות הטעינה הפרטיות. היו גם רכבי פלאג־אין בודדים בשוק אבל לרוב במחירים לא ריאליים.

בשנת 2026 רוכש רכב חדש כבר צריך להתמודד עם מטריצת החלטות מורכבת הרבה יותר, שכוללת גם קטגוריות חדשות: דגמים חשמליים ב־150-160 אלף שקל עם ממדים פנימיים, אבזור וטווח של דגמים חשמליים, שנמכרו ב־180 אלף רק לפני שנה שנתיים; רכבי פלאג-אין מאובזרים עם טווח לחשמלי מכובד במחיר של 150-170 אלף שקל; היברידיות מלאות בפחות מ־140 אלף שקל. וכל זה לצד הדגמים המסורתיים. לעיתים אף אפשר למצוא שתיים שלוש אופציות הנעה באותה משפחת דגמים ובמחירים די דומים.

בהיעדר פתרון קסם, שיטת הבחירה היעילה ביותר היא אלימינציה. הרכב החשמלי הוא עדיין החסכוני ביותר לתפעול ולתחזוקה, אך סימני השאלה לגבי שמירת הערך שלו בטווח הארוך נותרו בעינם. עבור מי שאין לו נגישות לעמדת טעינה פרטית בבית או בעבודה, הטכנולוגיה הזו, כמו גם רכבי הפלאג־אין, מאבדת את רוב יתרונה הכלכלי.

במצב זה, רכב היברידי עשוי להוות פשרה אידיאלית בין חיסכון לדלק לשמירת ערך, אם כי גם כאן חשיבות רבה ליציבות המותג בשוק המקומי. דרך נוספת להתמודד עם אי־הוודאות הטכנולוגית היא מסלולי הליסינג (התפעולי או הפרטי), המאפשרים לגלגל את סיכון ירידת הערך אל המוכר ולהקל על בחירת שיטת ההנעה המועדפת. במקביל, טרם הרכישה חשוב לבדוק גם את עלות הביטוח שאחריה. מדובר בסכום שמשתנה מאוד בין הדגמים השונים והוא גבוה במיוחד ברכב היברידי.

למנף את הכוח הצרכני למכירת הרכב הישן

ההיצע הנרחב של רכבי ה"אפס קילומטר", בשילוב מלחמת המחירים היצרית בשוק הרכב החדש והכניסה המואצת של דגמים ומותגים נוספים, מתורגמים בהכרח לירידת ערך גם במחירי היד השנייה. בפועל, מוכרי הרכב המשומש מוצאים עצמם כיום בתחרות מול מחירי הרכב החדש על כיסו של הלקוח הפוטנציאלי. אם בעבר היו דגמים בודדים שנחשבו ל"בונקר" - אותם רכבים חסינים לכאורה ששומרים על ערכם אל מול הטלטלות - הרי שכיום כמעט כולם פגיעים בפני ירידת הערך המואצת. עם זאת, ניתן ואף כדאי לנצל את הסיטואציה הייחודית שנוצרה כדי למקסם את ערכה של העסקה הכוללת.

כך, למשל, כדי לשחרר את המלאים התקועים ולסגור עסקאות "אפס קילומטר" או למכור מותגים שאיבדו מעט מזוהרם, היבואנים מגלים גמישות רבה יותר. סביר להניח שהם יציעו לרוכשים הטבות טרייד־אין בתנאים מועדפים משמעותית, ללא "מחירי השחיטה" הנהוגים בדרך כלל בשוק בשגרה. עבור הצרכן, מדובר בכלי אסטרטגי משמעותי המאפשר להיפטר מהרכב הישן במחיר ראוי והוגן, כחלק בלתי נפרד מרכישת הרכב הבא.

עבור אלו הבוחרים בכל זאת לנסות את מזלם בשוק הפרטי, נדרשת כיום אסטרטגיה של "מבט קדימה". יש לעקוב בדריכות אחר המגמות בארץ ובעולם ולתזמן את המכירה חודשים ארוכים לפני שהשוק יוצף בדגמים מתחרים. על המוכר לבחון בזהירות איזה דגם עומד להתחלף בקרוב בגרסה חדישה יותר, איזו טכנולוגיית הנעה הופכת למיושנת, ואיזה מותג מתכנן מהלכי "התאבדות" שיווקיים והנחות ענק כדי לשמר את נתח השוק.