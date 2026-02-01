הולכת וחוזרת: KLM מחזירה את טיסותיה לישראל

אחרי שבועות של זיגזגים - חברת התעופה ההולנדית KLM מודיעה על חידוש של טיסותיה לישראל כבר ממחר (ב').

לדברי החברה, "על בסיס המצב הביטחוני הנוכחי והיתכנות תפעולית, החלטנו לחדש את הטיסות לתל אביב ב־2 וב־3 בפברואר, בלוח זמנים מותאם. בין 1 ל־6 בפברואר נפעיל גם טיסות לדובאי, גם כן במתכונת מותאמת".

ההודעה הנוכחית מגיעה לאחר שבשבוע שעבר עדכנה KLM כי בכוונתה לחדש את הקו לנתב"ג, אך חזרה בה זמן קצר לאחר מכן והבהירה כי תימנע מטיסות מעל אזורים נרחבים באזור. כעת, לאחר עדכון הערכות, החברה בוחרת לשוב ולהפעיל את הקו גם ליעדים נוספים באזור.

בעוד KLM מאותתת על נכונות לחזור לפעילות, יש גם חברות בודדות שהחליטו על קו זהיר בנוגע לפעילות בישראל. הראשונה הייתה קבוצת לופטהנזה, הכוללת בין היתר את לופטהנזה, סוויס, אוסטריאן ובריסל איירליינס, שביצעה שינויים בלוחות הזמנים שלה, כך שלא יופעלו טיסות בשעות הלילה לישראל עד ל־3 בפברואר. גם חברת התעופה איבריה ביטלה את טיסות הלילה עד 6 בפברואר.