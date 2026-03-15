גל הביטולים נמשך: חברת התעופה שמבטלת טיסות לישראל עד סוף אפריל

אחרי לופטהנזה, וויזאייר ואיזי ג'ט - גם פליי דובאי דוחה את חידוש הטיסות לישראל וממנה עד 30 באפריל

סתיו ליבנה 10:40
מטוס של פליי דובאי / צילום: דני שדה
מטוס של פליי דובאי / צילום: דני שדה

חברת התעופה פליי דובאי הודיעה על ביטול טיסותיה אל ומישראל עד 30 באפריל 2026, ובכך היא מצטרפת לשורת חברות תעופה זרות שהאריכו את השעיית פעילותן בישראל לטווח זמן ממושך על רקע המלחמה האזורית.

ביעד התיירות האהוב מזהירים: נהיה חייבים סיוע כספי אם ישראלים לא יגיעו
מנכ"ל ישראייר מגלה: כך חילצה החברה מאות ישראלים תחת אש

קבוצת לופטהנזה, הכוללת את לופטהנזה, SWISS, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ויורווינגס, הודיעה כי תבטל את טיסותיה לתל אביב עד 2 באפריל. גם חברת וויזאייר ההונגרית הודיעה כי לא תשוב לפעול בישראל עד אפריל, אולם נוסעים מדווחים בימים האחרונים על ביטולים נקודתיים גם בטיסות שתוכננו בין אפריל למאי.

החברה שהרחיקה לכת יותר מכולן היא איזי ג'ט, שהודיעה כי לא תחזור להפעיל טיסות לישראל בעונת הקיץ הקרובה, ולפי התכנון הנוכחי פעילותה צפויה להתחדש רק באוקטובר.

נכון לעכשיו, חברות תעופה זרות אינן יכולות לנחות בנתב"ג בשל הנוטאם (NOTAM) התקף המגביל את הפעילות האווירית לישראל. לצד זאת, קיימות גם הנחיות של רגולטורים בינלאומיים, בהם סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי (EASA) ורשות התעופה הפדרלית של ארה"ב (FAA), המזהירות מפני טיסה באזור.

פליי דובאי מושפעת במיוחד מההתפתחויות הביטחוניות באזור המפרץ. שדה התעופה בדובאי מתמודד בתקופה האחרונה עם איומים מצד איראן ואף ספג מתקפות של כלי טיס בלתי מאוישים ופגיעות. נזכיר כי במשרד התחבורה טענו כי החברה קיבלה אישור חריג לנחות בישראל ובחרה שלא לחדש את טיסותיה בכל זאת.