תיירות ענקית התעופה הודיעה: מבטלת טיסות לתל אביב עד תחילת אפריל
ענקית התעופה הודיעה: מבטלת טיסות לתל אביב עד תחילת אפריל

חברות התעופה לופטהנזה מאריכה את השעיית טיסותיה אל ישראל וממנה בשל המערכה עם איראן • "הקבוצה ממשיכה לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות במזרח התיכון ונמצאת בקשר צמוד עם הרשויות", נמסר מהחברה

סתיו ליבנה 15:17
מטוס של לופטהנזה / צילום: יח''צ לופטהנזה
מטוס של לופטהנזה / צילום: יח''צ לופטהנזה

קבוצת התעופה לופטהנזה הודיעה היום (ב'), כי היא מאריכה את השעיית הטיסות לישראל וממנה עד 2 באפריל, על רקע המצב הביטחוני במזרח התיכון. ההחלטה חלה על כלל חברות הקבוצה, בהן לופטהנזה, סוויס, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ו-יורווינגס.

לפי הודעת הקבוצה, ההחלטה התקבלה בעקבות הערכת מצב מתמשכת של ההתפתחויות באזור, כאשר החברה מציינת כי שיקולי הבטיחות של הנוסעים ואנשי הצוות עומדים בראש סדר העדיפויות. נוסעים שטיסותיהם בוטלו יוכלו לבטל את הכרטיס ללא עלות או לשנות את מועד הטיסה.

נכון לעכשיו, אף חברת תעופה זרה אינה מפעילה טיסות סדירות לנתב"ג, בעקבות המלחמה האזורית והערכת הסיכונים בענף התעופה. נמל התעופה בן גוריון ממשיך לפעול, אך במתכונת מוגבלת ובקיבולת מצומצמת.