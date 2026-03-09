ענקית התעופה הודיעה: מבטלת טיסות לתל אביב עד תחילת אפריל

קבוצת התעופה לופטהנזה הודיעה היום (ב'), כי היא מאריכה את השעיית הטיסות לישראל וממנה עד 2 באפריל, על רקע המצב הביטחוני במזרח התיכון. ההחלטה חלה על כלל חברות הקבוצה, בהן לופטהנזה, סוויס, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ו-יורווינגס.

לפי הודעת הקבוצה, ההחלטה התקבלה בעקבות הערכת מצב מתמשכת של ההתפתחויות באזור, כאשר החברה מציינת כי שיקולי הבטיחות של הנוסעים ואנשי הצוות עומדים בראש סדר העדיפויות. נוסעים שטיסותיהם בוטלו יוכלו לבטל את הכרטיס ללא עלות או לשנות את מועד הטיסה.

נכון לעכשיו, אף חברת תעופה זרה אינה מפעילה טיסות סדירות לנתב"ג, בעקבות המלחמה האזורית והערכת הסיכונים בענף התעופה. נמל התעופה בן גוריון ממשיך לפעול, אך במתכונת מוגבלת ובקיבולת מצומצמת.