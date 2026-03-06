ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
יוצאים מהארץ? תצטרכו להתחייב להישאר בחו"ל חודש לפחות
יוצאים מהארץ? תצטרכו להתחייב להישאר בחו"ל חודש לפחות

החל מיום ראשון, יתאפשר לישראלים לצאת מישראל במסגרת טיסות החילוץ מנתב"ג, אך מי שיבקש לעשות זאת יידרש להתחייב כי לא ישוב לישראל לפחות 30 יום ממועד הטיסה • לפי מתווה הטיסות היוצאות, הנוסעים יידרשו להגיע לנתב"ג כשעה וחצי לפני הטיסה בלבד, כאשר בכל טיסה יורשו לעלות עד 50 נוסעים בלבד

סתיו ליבנה 14:35
נתב''ג / צילום: ap, Matias Delacroix
במסגרת מתווה הטיסות היוצאות, החל מיום ראשון, יתאפשר לישראלים לצאת מישראל בטיסות החילוץ מנתב"ג, לאחר שבימים האחרונים הורשו לעלות על הטיסות בעיקר נוסעים בטיסות הנכנסות. עם זאת, מי שיבקש לצאת מהארץ יידרש להתחייב כי לא ישוב לישראל לפחות 30 ימים ממועד הטיסה. משרד התחבורה הנחה את חברות התעופה להחתים את הטסים על טופס ייעודי.

נזכיר כי אמש, נתב"ג נפתח לחברות ישראליות באופן מצומצם ומדורג. הטיסות התאפשרו בשלב הראשוני לחברות תעופה ישראליות בלבד, באמצעות מטוסים צרי-גוף ליעדים קרובים ובקצב של טיסה אחת בשעה. לאחר מכן, התרחבה הפעילות לשני מטוסים צרי-גוף בשעה, או לחלופין למטוס רחב-גוף אחד.

כאמור, החל מיום ראשון, הטיסות יחזרו לשמש גם את היוצאים מהארץ אך במתווה מוגבל. לפי המתווה, הנוסעים יידרשו להגיע לנתב"ג כשעה וחצי לפני הטיסה ולא מוקדם יותר; בכל טיסה יוצאת יורשו לעלות עד 50 נוסעים בלבד; יש להגיע עם כבודה מינימלית בלבד; הצ'ק-אין יתבצע מראש, מרחוק; הבידוק הביטחוני לנוסעים יתבצע בסמוך למרחב מוגן; העלאת הנוסעים למטוס תתבצע רק כאשר המטוס כבר מכוון להמראה, כדי למנוע המתנה ממושכת על הקרקע. המטרה היא לצמצם ככל האפשר את זמן השהייה על הקרקע, הנחשב לשטח מטווח.

הסיבה להבדל בין הטיסות הנכנסות ליוצאות היא שהיוצאות מחייבות בידוק ביטחוני ממושך יותר ושהייה ארוכה יותר של המטוס על הקרקע, ובמצב האיומים הנוכחי, ההעדפה היא לצמצם ככל האפשר את זמן השהות של מטוסים בשדה.