יוצאים מהארץ? תצטרכו להתחייב להישאר בחו"ל חודש לפחות

במסגרת מתווה הטיסות היוצאות, החל מיום ראשון, יתאפשר לישראלים לצאת מישראל בטיסות החילוץ מנתב"ג, לאחר שבימים האחרונים הורשו לעלות על הטיסות בעיקר נוסעים בטיסות הנכנסות. עם זאת, מי שיבקש לצאת מהארץ יידרש להתחייב כי לא ישוב לישראל לפחות 30 ימים ממועד הטיסה. משרד התחבורה הנחה את חברות התעופה להחתים את הטסים על טופס ייעודי.

נזכיר כי אמש, נתב"ג נפתח לחברות ישראליות באופן מצומצם ומדורג. הטיסות התאפשרו בשלב הראשוני לחברות תעופה ישראליות בלבד, באמצעות מטוסים צרי-גוף ליעדים קרובים ובקצב של טיסה אחת בשעה. לאחר מכן, התרחבה הפעילות לשני מטוסים צרי-גוף בשעה, או לחלופין למטוס רחב-גוף אחד.

כאמור, החל מיום ראשון, הטיסות יחזרו לשמש גם את היוצאים מהארץ אך במתווה מוגבל. לפי המתווה, הנוסעים יידרשו להגיע לנתב"ג כשעה וחצי לפני הטיסה ולא מוקדם יותר; בכל טיסה יוצאת יורשו לעלות עד 50 נוסעים בלבד; יש להגיע עם כבודה מינימלית בלבד; הצ'ק-אין יתבצע מראש, מרחוק; הבידוק הביטחוני לנוסעים יתבצע בסמוך למרחב מוגן; העלאת הנוסעים למטוס תתבצע רק כאשר המטוס כבר מכוון להמראה, כדי למנוע המתנה ממושכת על הקרקע. המטרה היא לצמצם ככל האפשר את זמן השהייה על הקרקע, הנחשב לשטח מטווח.

הסיבה להבדל בין הטיסות הנכנסות ליוצאות היא שהיוצאות מחייבות בידוק ביטחוני ממושך יותר ושהייה ארוכה יותר של המטוס על הקרקע, ובמצב האיומים הנוכחי, ההעדפה היא לצמצם ככל האפשר את זמן השהות של מטוסים בשדה.