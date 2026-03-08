חברות התעופה קוראות להן טיסות חילוץ, אז למה הן כל כך יקרות?

חברת אל על פרסמה היום (א') מחירון לטיסות החילוץ שהיא מפעילה לישראל מיותר מ־20 יעדים ברחבי העולם, לאחר שהשלימה את שיבוץ נוסעיה שטיסותיהם בוטלו. לפי הודעת החברה, נעשתה הקפדה "להשיב ישראלים הביתה תוך הקפדה על מחירים שהם מחירי החילוץ הנמוכים בישראל בתקופה הקרובה".

המחירון המיוחד נקבע במחירים אחידים לכל יעד, והוא ייפתח למכירה לציבור הרחב החל מהשעה 16:00 באתר החברה ובאמצעות סוכני נסיעות. כל המושבים הפנויים בטיסה נמכרים באותו מחיר ללא חלוקה למחלקות מחיר שונות כפי שנהוג בטיסות סדירות. בכך מצטרפת אל על לישראייר, ארקיע ואייר חיפה שפתחו את מכירת הכרטיסים לציבור הרחב.

למה חברות התעופה הקטנות מציעות כרטיסים יקרים יותר?

מי שניסה לרכוש כרטיס לכיוון אחד גילה כי המחירים גבוהים במיוחד, לעיתים כפולים מאלה המוכרים בעיתות שגרה. כאשר מדובר בכרטיס לכיוון אחד, הציפייה אמנם אינה לקבל את מחירי השגרה, בעת שבה טיסה היא מצרך נדיר שאמור להיות מתומחר בהתאם, אך ישראלים רבים מלינים כי חברות התעופה מנצלות את המצב.

בחברות התעופה, ובמיוחד בחברות הקטנות, משיבים לטענות הללו שלהן אין "כיסים עמוקים" כמו של אל על, וכי גם הן נפגעות מאוד מהמלחמה. כל החברות טוענות כי המחירים הנגבים כיום הם למעשה הפסדיים ביחס להוצאות, מכיוון שאין באפשרותן להפעיל את מלוא צי המטוסים שלהן בעת הזו. כאשר השמיים בישראל עדיין אינם מאפשרים פעילות מלאה, חלק מהמטוסים של החברות נותר על הקרקע, מצב הכרוך בעלויות כבדות עבור חברות התעופה. לכך מתווספים מחירי הביטוח, עלויות הדלק הסילוני שעלו מאז פרצה המלחמה, והצורך להאריך את מסלולי הטיסה באוויר, אם בעקבות סגירת מרחבים אוויריים, ואם בשל שיגורי רקטות שמאלצים את החברות להמתין באוויר עד לנחיתה בזמן אזעקות.

ומה קורה עם החברות הזרות?

נכון לשלב זה, חברות התעופה הזרות עדיין לא נוחתות בנתב"ג. החברות האמירתיות פליי דובאי ואתיחאד בוחנות את השטח לקראת חזרה ארצה, פליי דובאי אף תכננה לשוב בראשון וזה לא יצא לפועל עקב פגיעת רסיסים בשדה התעופה בדובאי.

בינתיים, 3 חברות זרות פונות לקהל הישראלי דרך טאבה ושארם, ובכך מצטרפות לארקיע שממשיכה להטיס ישראלים דרך מצרים. בלו בירד וטוס מפעילות טיסות לטאבה, בעוד שוויזאייר מפעילה טיסות לשארם א שייח. מדובר בקווים שהחברה מפעילה גם בשגרה, אך כעת היא הגדילה את היקף הפעילות כדי לאפשר לישראלים לשוב לאזור ולחצות לישראל דרך מעבר טאבה.

מי שיבחר לטוס לשארם א־שייח’ יוכל למצוא לעיתים מחירים נמוכים יותר, אך ייאלץ להתמודד עם הגעה מסורבלת יותר למעבר הגבול בטאבה. לפי המל"ל ההמלצה היא לצמצם ככל האפשר את משך השהות במצרים, ולכן ההגעה דרך שארם המרוחקת יותר ממעבר הגבול, אינה מומלצת.

למה יש הבדל משמעותי בין מחירי הטיסות לטאבה ושארם?

הבדלי המחירים בין טיסות לטאבה לבין טיסות לשארם קשורים גם לאופי שדות התעופה. טאבה הוא שדה קטן יחסית המותאם בעיקר למטוסים צרי גוף ואינו מתאים להפעלת טיסות ארוכות טווח. הפעילות בו מצומצמת ובדרך כלל עונתית, ומתבססת בעיקר על טיסות שכר ותיירות מאירופה - בעיקר בתקופות שבהן יש ביקוש לחופשות באזור הים האדום.

לעומת זאת, שארם א־שייח’ הוא שדה תעופה גדול ומפותח בהרבה, שמסוגל לקלוט גם מטוסים רחבי גוף ולהפעיל טיסות ארוכות טווח. הפעילות בו רחבה בהרבה וכוללת טיסות סדירות וטיסות שכר ממדינות רבות באירופה ומהמזרח התיכון.

לדברי יהודה זפרני, מומחה לתעופה בינלאומית ומנהל תחום התיירות במועדון הצרכנות הוט, מדובר בשדה שאינו פועל בדרך כלל כשדה תעופה סדיר: "בדרך כלל לא פועלות בשדה חברות תעופה סדירות, אלא בעיקר טיסות שכר או לואו קוסט שמפעילות קבוצות. חברות תעופה סדירות כמעט ואין. בזמן חירום כמו עכשיו הוא לא פעיל כשדה תעופה לטיסות סדירות כמו רמון. יש טיסות פנים מקהיר לטאבה וגם זה לא על בסיס תדיר אלא עונתי". לדבריו, שארם א־שייח’ הוא כבר מרכז תיירות גדול בהרבה: "שארם הוא כבר יותר גדול ויותר חזק. אתר נופש גדול יותר מאילת, עם מעל 400 בתי מלון. שם יש טיסות סדירות מקהיר וגם מאירופה. מאירופה זה עדיין יחסית עונתי, אבל הטיסות לשארם פועלות כל השנה".

מבדיקה עם גורמים בענף ששקלו להפעיל טיסות חכורות להשבת ישראלים נאמר לגלובס כי הפעלת הטיסות באמצעות טיסות חכורות למצרים מורכבת ויקרה מאוד. "לדבריהם, בשונה מעם כלביא אנשים יותר מודעים למה הם נכנסו ולקחו בחשבון שייתקעו. נראה שהישראלים חיכו לאפשרות לחילוץ דרך נתב"ג כי הם ידעו שהיא תגיע".

גורמים נוספים ציינו כי "העלויות גבוהות משום שהטיסות אינן מופעלות באמצעות המטוסים שלהן. הן חוכרות מטוסים מחברות זרות ומשווקות את הטיסות כסיטונאיות תיירות. לכך מצטרפות עלויות ביטוח גבוהות, בנוסף לכך, בתקופה שבה הפעילות האווירית מושבתת כמעט לחלוטין אין לחברות התעופה הכנסות סדירות, אך הן ממשיכות לשאת בעלויות רבות - החל בתחזוקת מטוסים וחנייתם בשדות תעופה זרים, דרך שכר צוותים שנמצאים בשטח, ועד תשלום על מלונות עבור חלק מהנוסעים".