הבוקר הושעתה זמנית הפעילות בנמל התעופה הבין־לאומי של דובאי לאחר יירוט כטב"ם מעל השדה במהלך מתקפות מאיראן. הרשויות מסרו כי רסיסים שנפלו לאחר היירוט גרמו למפגעים קלים בשדה, אך ללא נפגעים, והפעילות חודשה בהמשך באופן חלקי. אולם בעקבות האירוע, הוקפאו הטיסות שהיו אמורות להתקיים החל ממחר על ידי חברת התעופה פליי דובאי לתל אביב.

אחת החלופות שנבחנות עבור הישראלים שעדיין תקועים בדובאי היא הפעלת טיסות חילוץ דרך אתונה. מדובר במטוס שאינו נושא סימוני חברת תעופה בולטים ולעיתים מופעל על ידי חברת חכירה או מפעיל צד שלישי, כדי לצמצם חשיפה ביטחונית או מדינית במצבים רגישים.

נזכיר כי אתמול הודיעה שרת התחבורה כי חברת התעופה פליי דובאי צפויה להצטרף למאמץ להשבת ישראלים מאיחוד האמירויות, ולהיות החברה הזרה הראשונה שתפעיל טיסות לנתב"ג מאז ההסלמה האזורית.

מאז פרוץ המלחמה איראן תקפה פעמים רבות את שכנותיה במפרץ, כאשר הבולטת ביותר היא איחוד האמירויות. המרחב האווירי במדינה נסגר לפרקי זמן שונים בעקבות מתקפות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים מאיראן. בין היתר נפגעו מלונות ואתרי תיירות בדובאי, בהם מלון Fairmont The Palm בפאלם ג’ומיירה שבו נפצעו כמה בני אדם, וכן נגרמה שריפה בחזית מלון בורג’ אל־ערב לאחר נפילת שברי רחפן שיורט.

ההתפתחויות הללו שיבשו את תנועת התעופה באזור והותירו ישראלים רבים שנתקעו לא רק באיחוד האמירויות אלא גם במזרח, שכן רבים מהטסים ליעדים במזרח מבצעים עצירת ביניים בדובאי או באבו דאבי עם חברות התעופה האמירתיות. נמל התעופה של דובאי נחשב לאחד משדות התעופה המרכזיים בעולם ומשמש כהאב בין־לאומי משמעותי לטיסות המשך, הן עבור נוסעים מישראל והן עבור נוסעים ממדינות אחרות.

נזכיר כי המטה לביטחון לאומי פרסם הודעה שבה המליץ לישראלים השוהים באיחוד האמירויות, ככל שמתאפשר, לשוב לישראל באמצעות טיסות מסחריות. במקביל המליץ המל"ל להימנע מהגעה לאיחוד האמירויות בעת הנוכחית וכן להימנע מטיסות מעבר דרך המדינה ליעדים אחרים.