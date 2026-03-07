ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה בעקבות פגיעת הכטב"ם בשדה"ת: טיסות פליי דובאי לישראל הוקפאו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פליי דובאי

בעקבות פגיעת הכטב"ם בשדה התעופה: טיסות פליי דובאי לישראל הוקפאו

לאחר יירוט כטב"ם מעל נמל התעופה בדובאי והשהיית הפעילות בשדה, חברת התעופה האמירתית הקפיאה את הטיסות שהיו אמורות להתחיל לצאת ממחר לתל אביב • במקביל נבחנת חלופת חילוץ דרך אתונה עבור הישראלים שנותרו במדינה

סתיו ליבנה 14:15
מטוס של פליי דובאי / צילום: דני שדה
מטוס של פליי דובאי / צילום: דני שדה

הבוקר הושעתה זמנית הפעילות בנמל התעופה הבין־לאומי של דובאי לאחר יירוט כטב"ם מעל השדה במהלך מתקפות מאיראן. הרשויות מסרו כי רסיסים שנפלו לאחר היירוט גרמו למפגעים קלים בשדה, אך ללא נפגעים, והפעילות חודשה בהמשך באופן חלקי. אולם בעקבות האירוע, הוקפאו הטיסות שהיו אמורות להתקיים החל ממחר על ידי חברת התעופה פליי דובאי לתל אביב.

יוצאים מהארץ? תצטרכו להתחייב להישאר בחו"ל חודש לפחות
ענקית התעופה שמבטלת את הטיסות לישראל עד ה-22 במרץ

אחת החלופות שנבחנות עבור הישראלים שעדיין תקועים בדובאי היא הפעלת טיסות חילוץ דרך אתונה. מדובר במטוס שאינו נושא סימוני חברת תעופה בולטים ולעיתים מופעל על ידי חברת חכירה או מפעיל צד שלישי, כדי לצמצם חשיפה ביטחונית או מדינית במצבים רגישים.

נזכיר כי אתמול הודיעה שרת התחבורה כי חברת התעופה פליי דובאי צפויה להצטרף למאמץ להשבת ישראלים מאיחוד האמירויות, ולהיות החברה הזרה הראשונה שתפעיל טיסות לנתב"ג מאז ההסלמה האזורית.

מאז פרוץ המלחמה איראן תקפה פעמים רבות את שכנותיה במפרץ, כאשר הבולטת ביותר היא איחוד האמירויות. המרחב האווירי במדינה נסגר לפרקי זמן שונים בעקבות מתקפות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים מאיראן. בין היתר נפגעו מלונות ואתרי תיירות בדובאי, בהם מלון Fairmont The Palm בפאלם ג’ומיירה שבו נפצעו כמה בני אדם, וכן נגרמה שריפה בחזית מלון בורג’ אל־ערב לאחר נפילת שברי רחפן שיורט.

ההתפתחויות הללו שיבשו את תנועת התעופה באזור והותירו ישראלים רבים שנתקעו לא רק באיחוד האמירויות אלא גם במזרח, שכן רבים מהטסים ליעדים במזרח מבצעים עצירת ביניים בדובאי או באבו דאבי עם חברות התעופה האמירתיות. נמל התעופה של דובאי נחשב לאחד משדות התעופה המרכזיים בעולם ומשמש כהאב בין־לאומי משמעותי לטיסות המשך, הן עבור נוסעים מישראל והן עבור נוסעים ממדינות אחרות.

נזכיר כי המטה לביטחון לאומי פרסם הודעה שבה המליץ לישראלים השוהים באיחוד האמירויות, ככל שמתאפשר, לשוב לישראל באמצעות טיסות מסחריות. במקביל המליץ המל"ל להימנע מהגעה לאיחוד האמירויות בעת הנוכחית וכן להימנע מטיסות מעבר דרך המדינה ליעדים אחרים.