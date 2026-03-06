ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
חברת התעופה פליי דובאי תסייע בהשבת ישראלים מאיחוד האמירויות
חברת התעופה תפעיל טיסות חילוץ שיסייעו להשבת הישראלים שנותרו במדינה, כאשר לפי הערכות מדובר באלפים • בשלב זה, לא נמסר ממתי צפוי המהלך להתחיל ומה יהיה היקף הטיסות, בחברה טרם אישרו את הפרסומים

סתיו ליבנה 13:36
מטוס של פליי דובאי ממריא מנתב''ג / צילום: דני שדה
מטוס של פליי דובאי ממריא מנתב''ג / צילום: דני שדה

שרת התחבורה מירי רגב הודיעה הבוקר (ו') כי חברת התעופה פליי דובאי תצטרף לסייע בהשבת ישראלים השוהים באיחוד האמירויות ותהיה החברה הראשונה הזרה שתפעיל טיסות לנתב"ג. בשלב זה, לא נמסר ממתי צפוי המהלך להתחיל ומה יהיה היקף הטיסות, בחברה טרם אישרו את הפרסומים.

המהלך נועד לסייע בהשבת אזרחים ישראלים שנותרו באיחוד האמירויות מאז ההסלמה האזורית והגבלות הטיסה שהוטלו על המרחב האווירי באזור, כאשר לפי הערכות, מדובר באלפים.

מאז פרוץ המלחמה, איחוד האמירויות הושפעה ממנה משמעותית. המרחב האווירי במדינה נסגר לפרקי זמן שונים, בעקבות מתקפות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים מאיראן. בין היתר, נפגעו מלונות ואתרי תיירות בדובאי, בהם מלון Fairmont The Palm בפאלם ג’ומיירה שבו נפצעו כמה בני אדם, וכן נגרמה שריפה בחזית מלון בורג’ אל־ערב, לאחר נפילת שברי רחפן שיורט. גם נמל התעופה של דובאי נפגע בשתי מתקפות כטב"מים, מה שהוביל להפסקת פעילות זמנית ולעיכובים וביטולים של מאות טיסות.

ההתפתחויות הללו שיבשו את תנועת התעופה באזור והותירו ישראלים רבים שנתקעו לא רק באיחוד האמירויות, אלא גם במזרח, היות שרבים מהטסים מזרחה מבצעים עצירת ביניים עם חברות התעופה האמירתיות בדובאי ובאבו דאבי. נמל התעופה של דובאי, נחשב לאחד משדות התעופה המרכזיים בעולם ומשמש כהאב בין־לאומי משמעותי לטיסות המשך, הן עבור נוסעים מישראל והן עבור נוסעים ממדינות אחרות.

נזכיר כי אמש, המטה לביטחון לאומי פרסם הודעה שבה המליץ לישראלים השוהים באיחוד האמירויות, ככל שמתאפשר, לשוב לישראל באמצעות טיסות מסחריות. במקביל, המליץ המל"ל להימנע מהגעה לאיחוד האמירויות בעת הנוכחית, וכן להימנע מטיסות מעבר דרך המדינה ליעדים אחרים.