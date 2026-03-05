ענקית התעופה שמבטלת את הטיסות לישראל עד ה-22 במרץ

עם פתיחת המרחב האווירי, מבצע הטסת הנוסעים לישראל החל ומדי שעה מאות נוסעים נוחתים בישראל. אולם בחברות התעופה הזרות לא ממהרים לחזור: קבוצת לופטהנזה, הכוללת את חברות התעופה לופטהנזה, SWISS , אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ויורווינגס, הודיעה כי בשל המצב היא מאריכה את השעיית טיסותיה אל/מ תל אביב עד 22 במרץ.

נזכיר כי בשלב הראשון של פתיחת המרחב האווירי, הפעילות בנתב"ג צפויה להתחדש באופן מצומצם ומדורג. על פי הנתונים המעודכנים, שוהים כעת בחו"ל כ-120 אלף ישראלים המעוניינים לשוב ארצה. במשרד התחבורה מעריכים כי המבצע יימשך בין 7 ל-10 ימים, בהתאם להערכת המצב הביטחונית והיקף הפעילות האווירית.

לפי המתווה, הטיסות יתאפשרו בשלב זה לחברות תעופה ישראליות בלבד, באמצעות מטוסים צרי גוף ליעדים קרובים ובקצב של טיסה אחת בשעה. במהלך היום יופעל מטוס צר גוף אחד בכל שעה, שיכול להטיס כ־200 נוסעים. החל ממחר צפויה הרחבה של הפעילות לשני מטוסים צרי גוף בשעה, או לחלופין למטוס רחב גוף אחד. בשלב זה יתאפשרו טיסות נכנסות בלבד, שכן טיסות יוצאות מחייבות בידוק ביטחוני ממושך יותר ושהייה ארוכה יותר של המטוס על הקרקע, ובמצב האיומים הנוכחי ההעדפה היא לצמצם ככל האפשר את זמן השהות של מטוסים בשדה . החל מיום ראשון יתאפשרו גם טיסות יוצאות, עם כמות מוגבלת של נוסעים בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

בתוך כך בחברות התעופה הזרות ממשיכים להאריך את ביטולי הטיסות לישראל, וליעדים נוספים במזרח התיכון .

עדכוני ביטולי טיסות חברות תעופה זרות

עד 8 במרץ

בלו בירד, טוס איירווייז

עד 9 במרץ

אייר אירופה

סקיי אקספרס

עד 10 במרץ

איבריה אקספרס

אג’יאן

יונייטד איירליינס

עד 15 במרץ

וויזאייר

עד 16 במרץ

לוט פוליש איירליינס

עד 20 במרץ

פליי דובאי

עד 22 במרץ

קבוצת לופטהנזה (לופטהנזה, סוויס, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ויורווינגס)

עד 23 במרץ

אייר קנדה

דלתא

עד 31 במרץ

אייר אינדיה