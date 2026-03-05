שתי טיסות חזרה ראשונות נחתו הבוקר (ה') בנתב"ג - טיסה של אל על מאתונה וטיסה של ישראייר מרומא. בהמשך היום צפויות להצטרף גם ארקיע ואייר חיפה. במקביל, ולפחות עד יום שבת, ישראייר וארקיע ימשיכו להטיס נוסעים דרך שדות התעופה טאבה ועקבה.

נזכיר כי בשלב הראשון של פתיחת המרחב האווירי, הפעילות בנתב"ג צפויה להתחדש באופן מצומצם ומדורג. לפי המתווה המסתמן, הטיסות יתאפשרו בשלב זה לחברות תעופה ישראליות בלבד, באמצעות מטוסים צרי-גוף ליעדים קרובים ובקצב של טיסה אחת בשעה. במהלך היממה הקרובה יופעל מטוס צר-גוף אחד בכל שעה, שיכול להטיס עד כ-200 נוסעים. לאחר מכן צפויה הרחבה של הפעילות לשני מטוסים צרי-גוף בשעה, או לחלופין למטוס רחב-גוף אחד.

בשלב זה יתאפשרו טיסות נכנסות בלבד, שכן טיסות יוצאות מחייבות בידוק ביטחוני ממושך יותר ושהייה ארוכה יותר של המטוס על הקרקע, ובמצב האיומים הנוכחי, ההעדפה היא לצמצם ככל האפשר את זמן השהות של מטוסים בשדה.

מה צפוי בהמשך?

משרד התחבורה החליט הבוקר כי החל מהשבוע הבא ובכפוף להתפתחויות הביטחוניות, הטיסות יחזרו לשמש גם את היוצאים מהארץ אך במתווה מוגבל.

חזרתן של חברות התעופה הזרות לישראל תלויה בין היתר בהמלצות של סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי (European Union Aviation Safety Agency). אם ה-EASA תחליט להאריך את תוקף אזהרת הטיסה (CZIB), חברות זרות - ובמיוחד אירופיות - צפויות להמשיך ולהימנע מחידוש הפעילות בישראל.

נכון לעכשיו, ה-EASA האריכה עד 6 במרץ את תוקף האזהרה החלה על שורה רחבה של מרחבים אוויריים במזרח התיכון, בהם ישראל, ירדן, איראן, איחוד האמירויות ומדינות נוספות באזור. במסגרת ההמלצה נקראים מפעילי התעופה שלא לפעול במרחבים האוויריים הללו, בשל הסיכון הנובע מההסלמה הצבאית באזור והאפשרות לירי טילים, יירוטים או זיהוי שגוי של כלי טיס.

אומנם ההנחיה חלה רשמית רק על מפעילים הכפופים לרגולציה האירופית, אך בפועל חברות תעופה רבות בעולם מתייחסות להמלצות של ה-EASA כסטנדרט בטיחות בינלאומי. לכן הן משפיעות גם על החלטות של חברות שאינן כפופות ישירות לרגולציה האירופית.