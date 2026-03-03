ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טיסות

מסתמן: המרחב האווירי ייפתח כבר ביום חמישי

בניגוד להצהרת שרת התחבורה אמש, בענף מעריכים כי כבר ביום חמישי תחל פתיחה מדורגת של השמיים • יותר מ־100 אלף ישראלים ממתינים בחו״ל, והחברות נערכות למבצע השבה רחב, אך בקצב מוגבל ותחת מגבלות ביטחוניות

סתיו ליבנה 17:36
נתב''ג / צילום: Shutterstock
נתב''ג / צילום: Shutterstock

מסתמן כי המרחב האווירי של ישראל ייפתח כבר ביום חמישי, מוקדם מהצהרת שרת התחבורה שהודיעה אמש שיפתח רק בשבוע הבא. לפי ההערכות בענף, למעלה מ-100 אלף ישראלים שוהים כעת בחו"ל ויזדקקו להשבה ארצה.

בחברות התעופה הישראליות נערכים לחלץ את הישראלים, אולם גם לאחר פתיחת השמיים, החזרה לשגרה מלאה תהיה מדורגת: תחילה צפויות לפעול טיסות חילוץ במתכונת מצומצמת, ורק בהמשך יורחב היקף הפעילות בהתאם לביקוש ולשיקולים ביטחוניים. עד אז ימשיכו להתאפשר טיסות חילוץ דרך טאבה.