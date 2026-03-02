ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
וויזאייר

ענקית התעופה שמתגברת טיסות חילוץ לישראלים

ברקע השעיית הטיסות הישירות לישראל והגבלות המרחב האווירי, ויזאייר מוסיפה כמעט 30 טיסות שבועיות לשארם א-שייח' כנתיב חלופי דרך סיני • גם בלו בירד, טוס וארקיע מתגברות פעילות במצרים, בעוד שאל על נמנעת בשל אזהרת המסע

סתיו ליבנה 23:00
מטוס של וויזאייר / צילום: Shutterstock, Petr Leczo
מטוס של וויזאייר / צילום: Shutterstock, Petr Leczo

חברת הלואו קוסט ההונגרית ויזאייר מגבירה את תדירות הטיסות לשארם א-שייח' ומרחיבה את פעילותה בכמה מבסיסיה המרכזיים באירופה, במטרה לתת מענה לנוסעים שנפגעו מהגבלות המרחב האווירי ומהשעיית הטיסות הישירות לישראל וממנה.

החברה הודיעה כי החל מ-6 במרץ תגדיל באופן משמעותי את מספר הטיסות לשארם א-שייח'. מבסיס בודפשט יתוגברו הטיסות מ-3 ל-10 בשבוע, מרומא פיומיצ'ינו מ-11 ל-18, מלונדון לוטון מ-4 ל-8, ממילאנו מלפנסה מ-6 ל-11, ומבוקרשט אוטופני ייפתחו חמש טיסות שבועיות, לאחר שעד כה לא פעל קו ליעד זה.

המהלך נועד לאפשר לנוסעים אירופים וישראלים חלופה להגעה לישראל וממנה, דרך סיני ומעבר הגבול היבשתי. ברקע המהלך כוונתה של החברה ההונגרית להקים בסיס פעילות בישראל.

גם בלו בירד היוונית הודיעה על תוספת טיסות מאתונה לטאבה, וטוס הקפריסאית הודיעה על תוספת טיסות מלרנקה ומאתונה לטאבה. בכך הן מצטרפות לארקיע, שהחלה כבר אתמול בהפעלת טיסות מיעדים שונים באירופה בשיתוף חברת אלקטרה הבולגרית. כמו כן ישראייר עשויה להצטרף בימים הקרובים עם קווים מיעדים שונים באירופה, במודל דומה. אל על הודיעה הערב כי לא תפעיל טיסות במודל הזה בשל אזהרת המסע החמורה שחלה על מצרים לפי המל"ל.