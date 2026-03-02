ענקית התעופה שמתגברת טיסות חילוץ לישראלים

חברת הלואו קוסט ההונגרית ויזאייר מגבירה את תדירות הטיסות לשארם א-שייח' ומרחיבה את פעילותה בכמה מבסיסיה המרכזיים באירופה, במטרה לתת מענה לנוסעים שנפגעו מהגבלות המרחב האווירי ומהשעיית הטיסות הישירות לישראל וממנה.

החברה הודיעה כי החל מ-6 במרץ תגדיל באופן משמעותי את מספר הטיסות לשארם א-שייח'. מבסיס בודפשט יתוגברו הטיסות מ-3 ל-10 בשבוע, מרומא פיומיצ'ינו מ-11 ל-18, מלונדון לוטון מ-4 ל-8, ממילאנו מלפנסה מ-6 ל-11, ומבוקרשט אוטופני ייפתחו חמש טיסות שבועיות, לאחר שעד כה לא פעל קו ליעד זה.

המהלך נועד לאפשר לנוסעים אירופים וישראלים חלופה להגעה לישראל וממנה, דרך סיני ומעבר הגבול היבשתי. ברקע המהלך כוונתה של החברה ההונגרית להקים בסיס פעילות בישראל.

גם בלו בירד היוונית הודיעה על תוספת טיסות מאתונה לטאבה, וטוס הקפריסאית הודיעה על תוספת טיסות מלרנקה ומאתונה לטאבה. בכך הן מצטרפות לארקיע, שהחלה כבר אתמול בהפעלת טיסות מיעדים שונים באירופה בשיתוף חברת אלקטרה הבולגרית. כמו כן ישראייר עשויה להצטרף בימים הקרובים עם קווים מיעדים שונים באירופה, במודל דומה. אל על הודיעה הערב כי לא תפעיל טיסות במודל הזה בשל אזהרת המסע החמורה שחלה על מצרים לפי המל"ל.