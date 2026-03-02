שרת התחבורה מירי רגב פרסמה הערב הצהרה בתום הערכת מצב שנערכה בנתב״ג, בהשתתפות מנכ״ל משרד התחבורה, מנהל רשות התעופה האזרחית, וכן יו״ר ומנכ״ל רשות שדות התעופה. ההצהרה מגיעה על רקע חוסר הוודאות בשוק התעופה והדיווחים הסותרים באשר למועד פתיחת המרחב האווירי.

במהלך ההצהרה הבהירה השרה כי השמועות והפרסומים אודות פתיחת המרחב האווירי היום אינם נכונים. ״אנחנו בקשר עם מדינות שכנות ואלפי ישראלים כבר חזרו ארצה דרך המעברים היבשתיים אותם החרגנו והם נותרו פתוחים״.

רגב ציינה כי משרד התחבורה פועל בתיאום עם גורמי הביטחון ועם רשויות התעופה האזרחיות במדינות האזור, במטרה לאפשר חזרה הדרגתית ובטוחה של ישראלים ארצה. במקביל, המעבר היבשתי בטאבה ממשיך לשמש חלופה מרכזית עבור ישראלים המבקשים לשוב ארצה, זאת על אף אזהרת המסע של המל״ל על נסיעות למצרים.

״הנחיתי את יו״ר רת״א שמואל זכאי להכין את החברות הישראליות לפתיחה מדורגת של השמיים החל משבוע הבא״ ציינה השרה.

אולם החלטה על פתיחת המרחב האווירי תתקבל בהתאם לשיקולים ביטחוניים ולהערכת המצב.

במקביל, פיקוד העורף עדכן כי תוקף מדיניות ההתגוננות הוארך עד יום שבת, 7 במרץ 2026 בשעה 20:00. על פי ההודעה, אין לקיים התקהלויות, מקומות העבודה יישארו סגורים למעט משק חיוני, ולא יתקיימו פעילויות חינוכיות. בפיקוד הדגישו כי הציבור מתבקש לוודא היערכות מוקדמת ולהמשיך לעקוב אחר ההנחיות המתפרסמות באמצעי ההפצה הרשמיים, נוכח המצב הביטחוני וההגבלות שעדיין בתוקף.