השמיים עדיין סגורים, כך תוכלו בכל זאת להיכנס ולצאת מישראל

ארקיע הודיעה כי תפעיל טיסות חכורות של חברת אלקטרה איירוויז בין טאבה לאתונה וזאת החל מהיום (א'). הטיסות יאפשרו מעבר יבשתי דרך מעבר הגבול טאבה - הן לכניסה לישראל והן ליציאה ממנה דרך מצרים ומשם בטיסה לאתונה.

לפי לוח הטיסות שפורסם, ליומיים הקרובים היום (א') תופעל טיסה מאתונה לטאבה בשעה 12:50 וטיסה חזרה מטאבה לאתונה בשעה 16:40. מחר (ב') מתוכננות שתי טיסות מאתונה לטאבה - בשעות 05:00 ו־12:50 ושתי טיסות חזרה מטאבה לאתונה בשעות 08:50 ו־16:40. המחיר ההתחלתי עומד על 359 דולר לכיוון ואינו כולל העברה דרך מעבר הגבול.

נכון לעכשיו, ארקיע היא החברה הראשונה שמפרסמת טיסות שכאלו, אך בימים הקרובים חברות תעופה ותיירות צפויות להצטרף במודל דומה דרך טאבה או עקבה.

יחד עם זאת, לפי המל"ל חצי האי סיני מוגדר כאזור עם איום גבוה וההמלצה היא שלא להגיע לאזור.

איך מגיעים מטאבה?

המעבר לישראל מתבצע דרך מעבר הגבול היבשתי של טאבה, הסמוך לאילת. הנוסעים נוחתים בשדה התעופה של טאבה שבמצרים, ומשם מגיעים למעבר הגבול ברכב או בהסעה. בצד המצרי מבוצעת ביקורת דרכונים ויציאה ממצרים, ולאחר חציית המעבר הרגלי נכנסים למסוף הישראלי, שם מתבצעת ביקורת דרכונים ובידוק ביטחוני. לאחר הכניסה לישראל ניתן להמשיך לאילת ברכב פרטי, מונית או תחבורה ציבורית, ובהמשך להגיע ליעדים נוספים בארץ.

המעבר פתוח לפעילות 24 שעות ביממה, עלות המעבר ממצרים עומדת על כ-50 שקלים עלות המעבר מישראל עומדת על כ-115 שקלים.