נתקעתם בחו"ל? מתי ואיך תוכלו לחזור לישראל

נתב״ג יישאר סגור לפחות עד יום שני, כך גם המרחב האווירי בישראל. לפי הערכות, כ־150 אלף ישראלים שוהים כעת בחו״ל ואינם יכולים לשוב ארצה.

● עד ה-7 במרץ לפחות: חברות התעופה הזרות שמבטלות טיסות

● המרחב האווירי נסגר: מה לעשות אם יש לכם טיסה בקרוב?

חברות התעופה הישראליות והזרות פינו את מטוסיהן מנתב״ג בהתאם לנוהל חירום סדור שהוכן מראש לתרחיש של מתקפה רחבת היקף: תחילה המריאו המטוסים של החברות הזרות, ובשעות האחרונות עזבו את השדה גם המטוסים הישראליים האחרונים. אותם המטוסים ישמשו את מבצעי החילוץ שבקרוב פרטיהם יפורסמו לציבור.

איך יראה מבצע החילוץ?

בכפוף לאישורי מערכת הביטחון, במשרד התחבורה נערכים למבצע חילוץ נוסעים דומה לזה שהיה במבצע עם כלביא, שיכלול חילוץ דרך האבים מרכזיים ברחבי העולם. ההאבים יהיו משדות תעופה באירופה, ארה״ב ובאסיה. לפי הערכות בענף טיסות החילוץ יצאו מלרנקה, אתונה, רומא, פריז, לונדון, ניו יורק, לוס אנג'לס ובנגקוק. מי שיפעילו את טיסות החילוץ לארץ יהיו חברות ישראליות.

באל על יחלצו תחילה את נוסעי החברה שנותרו בחול ללא עלות נוספת, לאחר מכן יפרסמו מחירים קבועים לטיסות חילוץ מיעדים נבחרים. בישראייר, ארקיע ואייר חיפה הקלו משמעותית את תנאי הביטול ושינוי ההזמנות, גם הן יצטרפו למבצעי החילוץ.

גם חברות התיירות הישראליות נערכות לחכירת מטוסים לעקבה וטאבה והעברת נוסעים דרך המעברים היבשתיים. ניתן יהיה להגיע גם דרך הים.

מתי נוכל לטוס חזרה לישראל?

עד יום שני לא ניתן יהיה לטוס לישראל- לא עם חברה זרה ולא עם חברה ישראלית, כל עוד המרחב האווירי סגור. עדיין לא ידוע מתי נתב״ג יפתח מחדש לתנועת נוסעים.

מה הזכויות של מי שבוטלה לו הטיסה?

לפי חוק שירותי תעופה (חוק טיבי), במקרה של ביטול טיסה כל נוסע זכאי להחזר כספי או לכרטיס חלופי, וכן לשירותי סיוע הכוללים מזון, משקאות ולינה. בשגרה, אם הטיסה מבוטלת באחריות חברת התעופה, הנוסעים זכאים גם לפיצוי כספי. אולם במצב של אירוע ביטחוני אין זכאות לפיצוי זה, שכן הביטול אינו נובע מגורם התלוי ב חברת התעופה.

בעתות חירום ביטחוניות, חברות תעופה עשויות לטעון ל"נסיבות מיוחדות" שאינן בשליטתן. כמו כן, כאשר השמיים סגורים לא תמיד חברות התעופה מצליחות לספק את האפשרות לכרטיס חלופי. אולם הזכאות לשירותי סיוע לא מתבטלת.

בדיוק בשביל מצבים כאלה הוכנס תיקון לחוק. התיקון מאפשר לשרת התחבורה לחתום על צו מיוחד שבמסגרתו ניתן לצמצם זמנית את חובות חברות התעופה כלפי הנוסעים. מדובר בצעד שנועד לתת לחברות התעופה הזרות ביטחון להמשיך את הפעלת הטיסות לישראל בעתות חירום מבלי לספוג הפסדים כבדים. המשמעות של הצו היא הגבלה של חובת שירותי הסיוע לינה, מזון והסעה ליומיים בלבד.

ללא הצו, החוק מחייב אותן לעמוד במלוא חובת הפיצוי והשירותים, גם כאשר הביטול נובע מסגירה ממשלתית של השמיים.

האם השרה תחתום על הצו?

נכון לשעה זו השרה עדיין לא חתמה על הצו. במהלך מבצע "עם כלביא", השרה בחרה שלא לממש את האפשרות. הסיבה הייתה העובדה שישראלים רבים נתקעו בחו"ל ימים ארוכים, והכוונה הייתה לאפשר להם לקבל פיצוי ושירותי סיוע לתקופה ממושכת יותר. עם זאת, בשל התנגדות חריפה של משרד האוצר לממן את שהות הישראלים שנתקעו בחול בעלות של עד 750 דולר לאדם, הצו לא נחתם בפועל וחברות התעופה נותרו חשופות לחבות מלאה לפי החוק.

בשל חוסר ההכרעה והיעדר צו ברור, נוצרה אי-ודאות משפטית שנמשכת עד היום: נוסעים רבים אינם יודעים אם יקבלו את מלוא הכספים המגיעים להם, ובמקרים רבים נאלצים לפנות לבית המשפט כדי למצות את זכויותיהם מול חברות התעופה, שמתנגדות לשאת בעלויות הביטולים שנבעו לטענתן מכוח עליון.

מה עושים אם חייבים להגיע לישראל?

נכון לעכשיו, מעברי הגבול היבשתיים רבין וטאבה פתוחים. אולם יש לקחת בחשבון כי לפי הנחיות המל״ל מדובר במדינות עם אזהרת מסע. גם מעבר דרך הים נותר פתוח ולא בוטלו הפלגות לישראל.

אם אני תקוע במדינה זרה - מה כדאי לעשות?

מומלץ להכין תוכנית מגירה למקרה של שהות ממושכת, להיערך כלכלית לשהות ארוכה יותר, כולל לינה ומזון. ניתן להוזיל משמעותית את השהות עם מעבר לאזורים פחות תיירותיים ולינה במקומות שבהם ניתן לאחסן ולהכין אוכל. כמו כן מומלץ להתעדכן מול חברת התעופה ולבדוק דרכי התקשרות מול הנציגות הישראלית המקומית.

אף שבהמשך יוגדרו האבים לטיסות חילוץ מיעדים מרכזיים בעולם- לא מומלץ להגיע אליהם מיוזמתכם לפני שיש לכם מועד קבוע לטיסת חילוץ.