המשא ומתן להקמת בסיס פעילות של חברת הלואו קוסט וויזאייר בישראל עלה על שרטון, לאחר חודשים של מגעים בין החברה למשרד התחבורה. במשרד מייחסים זאת לכך שהחברה אינה חוזרת לפעילות בישראל, אולם בפועל מדובר בנסיבות שהיו ידועות מראש לשני הצדדים.

בשבוע שעבר שוחחה שרת התחבורה מירי רגב עם מנכ"ל החברה ג'וזף וואראדי וביקשה לבחון הקדמה של חזרת הטיסות לישראל, גם באופן מדורג. הפנייה נועדה לעודד את החברה להציג מחויבות לשוק המקומי לקראת הקמת הבייס, אך בפועל לא הביאה לשינוי בעמדתה.

ברקע הדברים סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי, EASA, האריכה אמש את המלצתה לחברות תעופה אירופיות להימנע מטיסות לישראל לפחות עד 12 במאי. עם זאת, גם לפני ההארכה האחרונה עמדה בתוקף המלצה דומה, שעל בסיסה דחתה וויזאייר שוב ושוב את חזרתה לישראל. במקרים קודמים שבהם פורסמה המלצה כזו, החברה לא חזרה לפעילות, ובפועל גם לא נהוג שחברות תעופה אירופיות פועלות בניגוד להנחיות מסוג זה. אף שמדובר בהמלצה שאינה מחייבת, יש לה השלכות ביטוחיות ותפעוליות משמעותיות, ולכן מרבית החברות בוחרות להיצמד אליה.

במשרד התחבורה הכירו בכך לאורך התקופה, ואף המשיכו לקדם את המהלך להקמת הבייס במקביל להיעדר פעילות של החברה בארץ. במשרד אף התבטאו באופן מפורש כי עצם אי-החזרה של וויזאייר לישראל בשלב זה אינו צפוי לפוצץ את המשא ומתן מתוך מחשבה על תקופות השגרה

בוחנים חלופות נוספות

ההתפתחות מגיעה לאחר צעדים משמעותיים שכבר ננקטו כדי לאפשר את הקמת הבייס. בין היתר, המדינה אישרה לוויזאייר להלין מטוסים בישראל, מהלך שמעניק יתרון תפעולי חשוב ומאפשר לה לפעול בדומה לחברות מקומיות בשעות הביקוש. כעת, גם אם המגעים מול וויזאייר נעצרו, עצם האישור להלנת מטוסים בישראל משאיר את הדלת פתוחה לחברת לואו קוסט זרה אחרת שתוכל לנצל זאת ולהקים בסיס פעילות בישראל. במשרד התחבורה בוחנים חלופות נוספות, שאינן כוללות את וויזאייר, במטרה לקדם כניסה של שחקן זר שיגביר את התחרות בשוק.

נזכיר כי בתקופה האחרונה חלו חילופי שלטון בהונגריה, מה שעשוי להשפיע על סדרי העדיפויות הכלכליים והרגולטוריים כלפי חברות מקומיות הפועלות בזירה הבינלאומית. שינוי כזה יכול להתבטא בגישה שונה לניהול סיכונים, למדיניות תעופה וליחסים עם שווקים רגישים ביטחונית ובכך להשפיע, גם אם בעקיפין, על קצב קבלת ההחלטות של החברה בנוגע להרחבת פעילותה בישראל.

המהלך להביא את וויזאייר להקים בסיס פעילות בישראל נתקל מראש בהתנגדות רחבה מצד חברות התעופה הישראליות. ההתנגדות מצד וועדי העובדים בענף, התבטאה בעימות משמעותי סביב השלכות המהלך על התחרות ועל מקומות העבודה, עד איום להשבית את נתב"ג זמן קצר לפני פרוץ מבצע שאגת הארי. לוועדי העובדים בענף התעופה יש משקל ציבורי משמעותי, במיוחד בתקופה שלפני בחירות. בתוך המציאות הזו, הם עלולים להשפיע על הסביבה שבתוכה מתקבלות ההחלטות בה פועלת גם שרת התחבורה מירי רגב.