רעיון למיזוג בין חברות התעופה יונייטד איירליינס לאמריקן איירליינס עלה לאחרונה לכותרות, לאחר שמנכ"ל יונייטד סקוט קירבי, העלה את האפשרות בפני גורמים בבית הלבן. מיזוג כזה, במקר שייצא לפועל, אמור לייצר את חברת התעופה הגדולה בעולם, עם נתח של כ־9% משוק התעופה העולמי.

יחד עם זאת, לפחות בשלב זה, בכירי החברות עצמם ממהרים לצנן ציפיות: מנכ"ל אמריקן איירליינס, רוברט איזום, אמר בראיון ל־CNBC כי מדובר ב"רעיון שלא היה רלוונטי מלכתחילה" והזהיר מפגיעה בתחרות ובצרכנים. גם קירבי נמנע מלאשר את הדיווחים בשיחת המשקיעים. ובכל מקרה, ברגע שהרעיון נזרק לחלל האוויר, יש מי שסבורים שהוא עשוי לצבור תאוצה.

ברקע לכל אלה ניצבים המלחמה באיראן והמצב במצר הורמוז, שמגבירים את הלחץ על חברות התעופה ומחזירים את השיח על מיזוגים. מחירי הדלק הסילוני זינקו מכ־100 דולר לכמעט 200 דולר לחבית, מה שמכביד על החברות הגדולות: ביונייטד העריכו כי ייתכן שיידרשו להעלות מחירים בעד 15%-20%. בנוסף, מחירי הדלק הגבוהים מאלצים חברות להתייעל, להתמזג או להיעלם.

"כשיש מיזוג בין שתי חברות שפועלות באותו שוק, זה נקרא מיזוג אופקי - שתי חברות שמציעות את אותם שירותים לאותם לקוחות", מסביר עומר גולד, ראש צוות במחלקה הכלכלית של רשות התחרות. "בעולם התעופה בוחנים זאת לפי מוצא ויעד: מסתכלים מי מציע את שירותי התעופה ובודקים את מידת החפיפה בין החברות שמציעות את המיזוג. ברור שבארה״ב, כשמדובר בשתי חברות שהן מהגדולות בעולם, קיימת חפיפה רחבה בשווקים ובאפשרויות שהן מציעות שם. לכן, כבר מלכתחילה אומר מנכ״ל אמריקן שהמהלך לא יעבור, משום שהוא אינו תחרותי. ברגע שיבחנו את זה לעומק, אני מאמין שיראו שהוא צודק". יצוין כי רשות התחרות בארה"ב טרם נדרשה לנושא.

לדברי ד"ר עוזי פרוינד־פיינשטיין, מומחה לתחבורה ותעופה מהמכללה האקדמית כנרת, "כשמחירי הדלק הסילוני עולים, חברות תעופה נכנסות לסחרור. הן יכולות לסגור קווים לא רווחיים, לעבור למטוסים יותר גדולים, אם יש להן, כדי להקטין עלות פר נוסע; השלב הבא זה להתמזג. אם בטווח הארוך יש מצב לקריסה, אז כדאי לשקול מיזוג".

יונייטד נסחרת כיום בשווי שוק של כ־31 מיליארד דולר, בעוד אמריקן נסחרת בכ־8 מיליארד דולר לאחר ששווייה נשחק בכ־40% בשנתיים האחרונות. יונייטד מציגה עמידות יחסית, אף שגם היא נפגעת מהעלייה במחירי הדלק.

הקמת בסיס של וויז בישראל עדיין על השולחן: האם הוא יזרז מיזוגים בענף המקומי? האפשרות להקמת בסיס פעילות של וויזאייר בישראל עדיין נמצאת על השולחן במשרד התחבורה. זאת, למרות שהחברה ההונגרית האריכה את השעיית פעילותה בישראל בפעם השלישית מאז הפסקת האש האחרונה מול איראן. הקמה של בייס כזה בישראל היא בשורה לצרכן: כניסה של שחקנית לואו קוסט גדולה עם צי רחב יכולה להוביל לירידת מחירים ולהגברת התחרות. ואכן, לנוכח המחירים הגבוהים שנגבו בשנים האחרונות על ידי החברות הישראליות, מדובר בצורך ממשי. אולם מאחורי הכותרת הזו, שחוזרת מדי פעם (ובעיתוי הנוכחי של שנת בחירות), יש כבר לא מעט גורמים שמזהירים מהשפעות ארוכות טווח שדווקא ייפגעו בשוק המקומי. רבים מהם מדברים כמובן מפוזיציה, אבל זה לא אומר שהחששות אינם במקומם. יש מי שמעריך כי חברות התעופה הישראליות יתקשו להתחרות מול ענקית כמו וויזאייר, שפועלת עם יתרונות מובנים של היקף פעילות, עלויות נמוכות יותר של צוותים וטייסים, ללא נטל של מיסוי מקומי וללא הוצאות הביטחון הנדרשות מחברה ישראלית. רגע לפני מבצע שאגת הארי, ועדה בין משרדית אף אישרה לוויזאייר להלין את מטוסיה בישראל- מהלך שמאפשר לה להתחרות על הסלוטים האטרקטיביים ביותר מול החברות המקומיות. בשלב זה אין מיזוג בין חברות ישראליות על הפרק, אך בענף מעריכים כי יש פוטנציאל רב שהחברות המקומיות הקטנות יאלצו להתמזג בניסיון לשרוד. בעוד שקריסה של חברות ישראליות אינה מעוררת אמפתיה ציבורית רחבה, נוכח מחירי הכרטיסים הגבוהים שגבו בתקופת המלחמה, מיזוגים בתחום התעופה עלולים לצמצם את היקף הטיסות. בהתאם, עם ירידה בתחרות, גם המחירים ימשיכו לטפס. קראו עוד

טראמפ נגד, דאפי בעד

בינתיים, המהלך עורר ביקורת ציבורית רחבה כמעט מיד עם פרסומו. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שלרוב נתפס כמי שתומך בעסקאות גדולות, הביע הסתייגות ואמר כי אינו אוהב את הרעיון. לצדו, מחוקקים משתי המפלגות התריעו כי המהלך עלול להוביל לעליית מחירים, לצמצום היצע הטיסות ולפגיעה בשחקנים קטנים יותר. החשש עולה גם בשל מבנה השוק: כבר כיום ארבע החברות הגדולות בארה"ב מחזיקות בכ־75% מהקיבולת המקומית. לפי הערכות אנליסטים, מהלך כזה אף יחייב מכירת פעילות במאות קווים שבהם שתי החברות הן השחקניות המרכזיות. על רקע זה, ההערכות הן כי עסקה בסדר גודל כזה תיתקל במשוכות משמעותיות מצד רשויות ההגבלים העסקיים, וגם אם תתקדם, תדרוש ויתורים שיקטינו חלק ניכר מהתועלות הכלכליות שבה.

לצד הביקורת, יש גם מי שרואים פה הזדמנות. לפי ניתוח בפייננשל טיימס, מיזוג בין השתיים עשוי לייצר "חברת דגל" אמריקאית שתתמודד טוב יותר בזירה הבינלאומית מול חברות מהמזה"ת ואסיה. גם שר התחבורה שון דאפי ציין כי יש מקום למיזוגים בענף.

ד"ר פרוינד־פיינשטיין אומר כי "למיזוג חסרונות ויתרונות. הדבר הראשון שקורה כשאתה ממזג שתי חברות גדולות, עם נוכחות כל כך משמעותית בשווקים מרכזיים, הוא שאתה פותח פתח לקיצוץ ופגיעה בפעילות בכל אחד מהשווקים. חברה כמו אמריקן מתחרה ראש בראש עם יונייטד בשוק מסוים - ברגע שיש גוף אחד, יכולות להיות שתי תוצאות: האחת, הגדלת תדירויות הטיסות ויעילות; השנייה, הקטנת פעילות. אם אמריקן מחזיקה אחוז מסוים מהשוק ומפעילה מטוסים יחסית קטנים, ברגע שמתמזגים אפשר לבטל חלק מהטיסות ולעבור למטוסים גדולים".

הריכוזיות תגדל

כאמור, שוק התעופה האמריקאי כיום ריכוזי יחסית. על הרקע הזה, מיזוג בין שתי ענקיות כמו יונייטד ואמריקן עשוי להעמיק זאת יותר. לפי ההערכות, מיזוג בין השתיים עשוי ליצור חברה שתחזיק בכ־40% מהשוק האמריקאי, עם חפיפה בקווי טיסה ובמרכזי פעילות. כך, שההשפעה על הנוסע עשויה להיות מורגשת. הביקורת הרגולטורית והפוליטית היא בשל חשש שהרווח מהתייעלות לא יגיע לצרכן, אלא יחזק את כוח השוק של החברות. "המשמעות היא עליית מחירים, פגיעה בשירות וצמצום אפשרויות, שיפגע בצרכן".