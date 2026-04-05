קפיצה של 50% במחירים בארה"ב והחברה שביטלה אלף טיסות בחודש

השמיים בישראל סגורים כמעט לחלוטין בעקבות המלחמה, והפעילות האווירית מתנהלת תחת מגבלות מחמירות. אך בניגוד למצופה, לא מדובר במשבר מקומי בלבד. השלכות המלחמה חורגות בסבב הנוכחי הרבה מעבר למזרח התיכון ומערערות את ענף התעופה העולמי.

מצר הורמוז, שעוברים בו כ־20% מאספקת הנפט העולמית, הפך לבלתי עביר, מה שיוצר השלכות מיידיות על תזקיקים כמו דלק סילוני, במיוחד באזורים התלויים באספקה מהמפרץ הפרסי.

לפי דיווחים בינלאומיים, שיבושי האספקה צפויים להחריף במהלך אפריל - כאשר המחסור המרכזי יהיה בדלק סילוני ובדיזל.

דלק: 25% מעלויות טיסה

גורם בכיר בענף מסביר כי הזינוק במחירי הדלק הסילוני אינו נובע רק מעליית מחיר הנפט: "דלק סילוני בנוי משני רכיבים. הראשון הוא הנפט, שלפני המלחמה היה באזור 60 דולר, וקפץ למעל 100 דולר, עלייה של פי 1.5 מהמחיר. השני הוא העלות של זיקוק הנפט לדלק סילוני, שזינק גם הוא לאזור ה־100 דולר במלחמה. הזינוק בשני החלקים מביא לעליה של כמעט 200 דולר לעלות האפקטיבית של דלק סילוני.

"הדבר הנוסף שצריך להבין הוא שדלק מהווה בין 25% ל־27% מההוצאות של הטיסה, והוא רכיב ההוצאה הגדול ביותר".

לדבריו של קובי זוסמן, מנכ"ל יאט"א בישראל: "המלחמה שיבשה באופן חמור את זרימות האנרגיה העולמיות וחשפה חולשות עמוקות בביטחון אספקת הדלק הסילוני. אירופה היא מהאזורים החשופים ביותר, כאשר 25%-30% מביקוש הדלק הסילוני שלה מקורו במפרץ הפרסי. הירידה החדה בקיבולת השינוע והזינוק בפרמיות הביטוח הובילו להידוק ההיצע, והעלו משמעותית את מרווחי הזיקוק והפרמיות על הדלק, על רקע חשש גובר למחסור פיזי".

התייקרויות וביטולים

ההשפעה על חברות התעופה כבר ניכרת בפועל. לפי נתוני Deutsche Bank, מחיר טיסה ממוצעת בתוך ארה"ב גבוה בכ־50% לעומת השנה שעברה, בהזמנה 21 יום מראש. קבוצת לופטהנזה הודיעה כי היא שוקלת לבטל קווים לא רווחיים ולהוציא מטוסים ישנים משירות מוקדם מהצפוי, בשל הסביבה הגיאופוליטית ה"תנודתית מאוד". סקנדינביאן איירליינס הודיעה כי תבטל כ־1,000 טיסות החודש, לאחר שהפסיקה את תוכנית הגידור שלה.

יונייטד איירליינס כבר ביטלה כ־5% מהטיסות, ומנכ"ל החברה סקוט קירבי ציין כי "אם המחירים יישארו ברמה הזו, המשמעות תהיה תוספת של 11 מיליארד דולר בהוצאות השנתיות רק על דלק סילוני". לדבריו, החברה מצמצמת טיסות לא רווחיות ומתכננת לחזור ללוח טיסות מלא רק בסתיו. במקביל החברה העלתה את דמי הכבודה ב־10 דולר, זמן קצר לאחר ש־JetBlue עשתה זאת.

באסיה, חברת אינדיגו עדכנה היטלי דלק בהתאם למרחק הטיסה, וקתאי פסיפיק העלתה את היטלי הדלק בכ־34% בתוך שבוע.

ברקע הזינוק במחירים, בענף התעופה גובר החשש לשיבושים פיזיים באספקת הדלק הסילוני - ולא רק להתייקרותו. החשש כבר מתחיל להתבטא בשטח: כמה שדות תעופה באיטליה פרסמו אזהרות על זמינות מוגבלת של דלק סילוני, והטילו מגבלות תדלוק בבולוניה, מילאנו לינאטה, טרוויזו וונציה.

מנכ"ל ריינאייר, מייקל אולירי, התבטא כי הסיכון המרכזי אינו רק המחיר, אלא עצם זמינות הדלק: "אף אחד לא מוכן לתת לנו ערבויות לגבי יוני או יולי", אמר. "אבל אם יש סיכון ל־10% או 20% מאספקת הדלק ביוני, יולי או אוגוסט, אז אנחנו וכל שאר חברות התעופה נצטרך להתחיל לבטל טיסות".

ישראל: מכה כפולה לענף

עבור החברות הישראליות מדובר במכה כפולה - גם עלייה חדה במחירי הדלק וגם תקופה של למעלה מחודש של פגיעה בפעילות. גורם בכיר בענף מסביר כי "ככל שאנחנו מצליחים לדבר עם השוק המקומי, אין אינדיקציות למחסור בדלק. בתי הזיקוק לא נפגעו, וכרגע לא רואים בעיה. בישראל יהיו בעיות אחרות. זו שאלה של מתי המלחמה תיגמר ומתי מחירי הדלק ירדו.

בענף מעריכים כי חברות התעופה הזרות לא יוותרו על ישראל בטווח הארוך, אך גם לא צפויה חזרה מיידית לפעילות מלאה, על רקע התנודתיות והסיכונים. במקביל ההערכה היא שנראה התייקרויות נוספות, בעיקר בעלויות כמו כבודה ועליית מחירים כללית בכרטיסי הטיסה.

לדברי ד"ר עוזי פרוינד-פיינשטיין, מומחה תעופה ממכללת כנרת, בטווח הארוך ישראל תישאר יעד רווחי עבור חברות זרות, ולכן הן לא יוותרו עליה. עם זאת, בטווח הקצר והבינוני, המחירים צפויים להישאר גבוהים. "בהתחלה המחירים יהיו גבוהים יותר, ובהמשך עשויים לרדת כאשר החברות הזרות יחזרו לפעול. אבל גם אז הם יישארו גבוהים מהרגיל, כי החברות ינסו לשמר רמות מחיר גבוהות לצד ביקושים חזקים".

לדבריו, החזרה לשגרה צפויה להיות איטית, עם היצע מושבים מוגבל, שימוש במטוסים קטנים יותר, ורצון של החברות לשמור על רמות המחירים הגבוהות - כפי שנראה גם לאחר ההתאוששות שהייתה ב־2025 לאחר עם כלביא.

"כשמדברים על גמישות ההיצע, קשה מאוד להתנבא - אך סביר שאם התעופה תחזור לשגרה בקיץ הקרוב המחירים יהיו גבוהים יותר מאשר בעונת קיץ רגילה".