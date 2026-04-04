החברה שמבטלת טיסות לישראל עד ספטמבר - ועליות המחירים שבדרך

חברת התעופה האמריקאית יונייטד איירליינס מאריכה את ביטול הטיסות לישראל עד ה-7 בספטמבר ומצטרפת לדלתא איירליינס, שכבר הודיעה על מהלך דומה. נזכיר כי אמריקן איירליינס האריכה את הביטולים עד יולי.

המשמעות היא ששתיים מתוך שלוש חברות התעופה האמריקניות המרכזיות מוותרות, בשלב זה, על החופש הגדול בישראל. מדובר בתקופת שיא של ביקושים, צעד דרמטי שמשפיע על עשרות אלפי ישראלים שתכננו לטוס לארה"ב בקיץ הקרוב.

במצב הנוכחי, הטיסות הישירות בין ישראל לארה"ב צפויות להתבסס בעיקר על חברות ישראליות. אם אמריקן איירליינס תחליט להאריך את הביטולים מעבר ליולי, יישארו בקו זה למעשה רק אל על וארקיע. נזכיר כי אמריקן כלל לא חידשה את פעילותה בישראל מאז תחילת המלחמה, התכנון האחרון עד פרוץ המלחמה היה לשוב באפריל לאחר דחיות חוזרות.

במהלך השנה האחרונה ישראייר פעלה להתרחבות לשוק הטיסות ארוכות הטווח, ואף רכשה מטוסים רחבי גוף במטרה להיכנס לקווים ארוכי טווח בארה״ב ובמזרח. עם זאת, גם תוספת של פעילות מצד ישראייר לא צפויה להדביק את הפער בהיצע המושבים.

המשמעות הישירה היא מחסור בהיצע, שיוביל לעלייה חדה במחירי הטיסות - בין אם ישראייר תיכנס לפעילות ובין אם לאו.

עם זאת, נזכיר כי מדובר בהחלטות דינמיות: חברות התעופה יכולות להקדים את חזרתן בכל שלב. אלא שברקע, לצד המצב הביטחוני, נרשמת גם עלייה במחירי הדלק הסילוני והביטוח, מה שמוביל חברות רבות להסיט פעילות ליעדים יציבים ובטוחים יותר.

לפי Aviation Week, מגזין בינלאומי מוביל בתחום התעופה, יונייטד איירליינס קיצצה כ־5% מהקיבולת על רקע הזינוק במחירי הדלק בעקבות המלחמה במזרח התיכון. מנכ״ל יונייטד איירליינס סקוט קירבי התבטא בשבועות האחרונים בתקשורת הבינלאומית, לדבריו ״אם המחירים יישארו ברמה הזו, המשמעות תהיה תוספת של 11 מיליארד דולר בהוצאות השנתיות רק על דלק סילוני״. עוד ציין כי החברה מצמצמת טיסות שאינן רווחיות בתנאי המחירים הנוכחיים והוסיף כי ״התוכנית הנוכחית שלנו היא להחזיר את לוח הטיסות המלא בסתיו״.

חברות תעופה זרות עדיין לא חוזרות

בפועל, רבות מחברות התעופה הזרות אינן יכולות לטוס לישראל גם אם ירצו בכך.

מאז תחילת הלחימה פועל במרחב האווירי של ישראל "נוטאם" (NOTAM - Notice to Airmen) - הודעה רשמית שמגדירה את תנאי ההפעלה החריגים. ההודעה מתפרסמת לפרקי זמן מוגדרים מראש כדי לאפשר היערכות, אך ניתן לקצר או להאריך אותה בכל עת - לעיתים אף על בסיס יומי בהתאם להתפתחויות הביטחוניות.

במקביל, רגולטורים בינלאומיים - בהם רשויות תעופה באירופה ובארה"ב ממליצים לחברות להימנע מטיסות לאזור כולו, ולא רק לישראל, בשל הסיכונים הביטחוניים. המלצות אלה אינן בהכרח איסור מוחלט, אך בפועל הן משפיעות באופן ישיר על החלטות החברות, במיוחד בכל הנוגע לביטוח, אחריות תפעולית ובטיחות הטיסות.

לצד זאת, גם אילו הייתה נכונות מצד חברות זרות לחזור, מתווה הפעילות הנוכחי בנמל התעופה בן גוריון מגביל את היכולת לעשות זאת. בשלב זה ניתן להפעיל מטוס יוצא אחד ומטוס נכנס אחד בלבד בכל שעה - קיבולת שמספיקה בקושי לפעילות החברות הישראליות, ואינה מאפשרת חזרה משמעותית של חברות בינלאומיות.