החל ממוצ"ש: הקלה במגבלות הטיסות היוצאות מנתב"ג

מכסת הנוסעים בטיסות היוצאות מישראל תוגדל החל ממוצאי שבת לעד 80 נוסעים לכל טיסה. כך הוחלט היום במשרד התחבורה בעקבות הערכות מצב ביטחוניות. עד כה, במסגרת המגבלות שהוטלו על פעילות נתב"ג הוגבלה המכסה ל-50 נוסעים בלבד בכל טיסה יוצאת.

בשונה מהטיסות היוצאות, בטיסות הנכנסות לא הוטלה מגבלה דומה על מספר הנוסעים. הסיבה לכך נעוצה בהבדלים התפעוליים בין נחיתה להמראה: זמן הנחיתה ופינוי הנוסעים מהמטוס קצר משמעותית, בעוד שתהליך הבידוק הביטחוני טרם ההמראה ממושך יותר. בנוסף, כאשר מטוס נמצא על הקרקע הוא חשוף במיוחד בזמן אזעקות, ולכן המדיניות היא לצמצם ככל האפשר את משך השהות שלו על הקרקע.

איך זה ישפיע על הנוסעים?

נכון לעכשיו, רק החברות הישראליות פועלות בנתב"ג, בעוד שנוטאם שפורסם לצד המלצות רגולטוריות מגופי תעופה בינלאומיים ממשיכים להרתיע חברות זרות מלחזור לפעילות בישראל.

גם בקרב החברות המקומיות הפעילות רחוקה משגרה: מגבלות המתווה אינן נוגעות רק למספר הנוסעים בכל טיסה, אלא גם להיקף המטוסים שיכולים להמריא ולנחות במהלך היום, ולכן לוחות הזמנים הרגילים בוטלו. במקומם הופעלו לוחות מצומצמים וגמישים, הנבנים מחדש בהתאם לביקוש וליכולת התפעול תחת מגבלות הביטחון.

כך, למשל, אל על הודיעה על ביטול לוח הטיסות הסדיר לפחות עד 11 באפריל, ומפעילה במקומו מערך מצומצם של כ-15 טיסות ביום, תוך בחינה שבועית של המצב. ישראייר ביטלה את לוח הטיסות עד 8 באפריל, ו-ארקיע עד 11.4, כאשר גם הן ממשיכות לעדכן את הפעילות בהתאם להתפתחויות ולמגבלות המתווה.

מי שהזמין טיסה בחברה ישראלית לפני פרוץ הלחימה, ברוב המקרים לא יטוס במועד המקורי. לוחות הזמנים הישנים בוטלו כמעט לחלוטין, וגם בטיסות המעטות שכן יוצאות לפועל כמתוכנן המגבלה על מספר הנוסעים גורמת לכך שחלק נכבד מהנוסעים מקבלים הודעות ביטול.