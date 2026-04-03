טיל פגע במפעל הרחפנים פחות משבוע לאחר שנרכש

נזקי הטילים מגיעים לחברות הציבוריות. הירי מאיראן אמש והפגיעה באזור התעשייה סגולה בפתח תקווה גרם לנזקים רבים.

ביש מזל גדול במיוחד נגרם לחברת ולוריקס שחטפה טיל במפעל היחיד של חברת הרחפנים אירוסול, אותה רכשה לפני פחות משבוע תמורת 35 מיליון שקל, הכוללים השקעה של 9 מיליון שקל בפיתוח החברה. אירוסול נחשבת לשחקנית ותיקה בתחום המערכות הבלתי מאוישות בדגש על רחפנים מבצעיים.

רועי ברגיל, מנכ"ל ולוריקס, מסר כי "לצערנו, אירעה פגיעה בסמוך למפעל של אירו סול. לשמחתנו, האירוע התרחש בשעה שבה לא שהו עובדים במקום, ולא נגרם נזק בגוף. בימים הקרובים נפעל להשלמת הערכת הנזקים ולהתנהלות מול כלל הגורמים הרלוונטיים, לרבות בכל הנוגע לפיצוי הביטוחי. לצד זאת, אנו רואים באירוע גם זרז להאצת התוכניות שכבר היו לנו לחיזוק ולהרחבת יכולות וכמויות הייצור השנתיות. אני מאמין מאוד באירו סול, בטכנולוגיה שלה ובצוות שלה, ונמשיך לפעול כדי לחזק את החברה ואת פעילותה".

גם חברת וילאר , הפועלת בתחום הנדל״ן ומבני התעשייה, דיווחה על נזק במתחם המשועבד למחזיקי אג"ח. לפי דיווח של החברה לבורסה הנזק נגרם למתחם בבעלותה באזור התעשייה סגולה בפתח תקווה. ארבעה מבנים נפגעו, כאשר לשלושה מהם נגרם נזק קל ולרביעי נזק משמעותי המונע שימוש.

שתי החברות דיווחי כי הן עדיין בוחנות את מימדי הנזק.