שוק ההון והשקעות החודש הכי גרוע לחוסכים מאז אוק' 2023: המסלול שהפסיד יותר מכולם
פנסיה

החודש הכי גרוע לחוסכים מאז אוקטובר 2023: איזה מסלול הפסיד יותר מכולם?

המלחמה עם איראן נותנת את אותותיה בחסכונות הציבור, עם ירידה חדה של 2.2% במסלולים הכלליים ופי 2 במסלולי המניות, לפי תחזית מיטב • אך הזינוק בתחילת החודש בישראל והקפיצה בוול סטריט ביום האחרון של מרץ הצילו את החוסכים • מתחילת השנה: עדיין תשואות חיוביות, למעט במסלולי ה-S&P 500 שרושם ירידות חדות

נתנאל אריאל 03.04.2026
צילום: Shutterstock, Africa Studio

המלחמה השנייה עם איראן מתגלגלת גם לכיסי החוסכים בקופות הגמל והפנסיה. חודש מרץ צפוי להיות הגרוע ביותר מאז אוקטובר 2023, עם ירידה של 2.2% במסלולים הכלליים ונפילה של 4.4% במסלולי המניות. גם מסלולי ה-S&P 500 לא היוו מקלט עם ירידה חדה של 3.7%. כך על פי תחזית אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי במיטב גמל ופנסיה. טווח התשואות במסלול הכללי צפוי לעמוד על מינוס 1.8% עד מינוס 2.6% ואילו במסלולי המניות הטווח צפוי להיות בין מינוס 4% למינוס 4.9%.

בסיכום החודש, שוב ת"א הייתה זו שהצילה את החוסכים שכן בתחילת המלחמה, שהייתה גם תחילת החודש, נרשם זינוק בשוק המקומי, בעוד בעולם נרשמו ירידות. בהמשך, ת"א הצטרפה למגמה העולמית. גם מדד האג"ח הממשלתיות בישראל פגעו בתשואות כשנרשמו ירידות של כ-0.9%.

בעוד בשוק המניות המקומי נרשמו במרץ ירידות מתונות יחסית של 0.7% במדד ת"א 35 ועד מינוס 4% במדד ת"א 90, בוול סטריט מדד S&P 500 מחק 5.1% ונאסד"ק איבד 4.8% מערכו. הירידות היו אמורות להיות עוד יותר חדות אלא שתיקון חד כלפי מעלה ביום שלישי האחרון בוול סטריט מיתן את הירידות. "אלמלא העליות החדות ביום המסחר האחרון תשואת הקופות הייתה גרועה הרבה יותר", ציין ברקוביץ. "זו פעם ראשונה, לאחר מספר רב של חודשים, שהמסלול לפנסיה מקיפה לבני 60+ השיג תשואה טובה יותר מהמסלולים האחרים בזכות רכיב מניות קטן יותר".

באירופה נרשמו ירידות חדות עוד הרבה יותר כאשר הדאקס הגרמני מחק יותר מ-10% מערכו, הקאק הצרפתי ומדד יורוסטוקס 50 איבדו כ-9% מערכם. גם הניקיי היפני צלל ביותר מ-13%.

תשואה חיובית מתחילת השנה, חוץ מבמסלולים מחקי ה-S&P 500

הירידות החדות של מרץ מחקו את רוב התשואה מתחילת השנה, אך לא את כולה. כך, מתחילת השנה, בשלושת החודשים ינואר-מרץ, החוסכים עדיין צפויים לראות תשואה חיובית של 0.5% הן במסלולים הכלליים והן במסלולי המניות. אלא שטווח התשואות רחב במיוחד, מעליות של 1.5% עד ירידות של 0.8% במסלולים הכלליים ומעליה של 2.5% עד ירידה של 1.5% במסלולי המניות. מנגד, החוסכים במסלולי ה-S&P 500 ממשיכים להסתכל באכזבה על התשואות עם ירידה חדה של 5.4%.

הפערים הללו נובעים מפערי הביצועים בין ישראל וחו"ל (וגם מהתחזקות של 0.8% של השקל מול הדולר). בניגוד לעולם, מתחילת השנה, הבורסה בת"א רושמת עליות חדות מאוד. את הרבעון הראשון של השנה מדד ת"א 35 מסכם עם זינוק של כמעט 13%, ומדד ת"א 125 קפץ ב-9.6%. מנגד, מדד ת"א 90 ירד בכמעט 2%. מדד איגרות החוב הממשלתיות בישראל ירד קלות ב-0.3%.

בעולם נרשמות בינתיים ירידות כאשר ה-S&P 500 משלים ירידה של 4.6%, והנאסד"ק עם ירידה של יותר מ-7%. באירופה התמונה לא טובה יותר כאשר הדאקס הגרמני משלים ירידה של 7.4% ואילו הקאק הצרפתי ויורוסטוקס 50 משלימים ירידה של כ-4%. ביפן מנגד הניקיי עדיין עם תשואה חיובית של 1.4%.