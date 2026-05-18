חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

1. שוק המניות

שבוע המסחר המקוצר בת"א יפתח בצל האפשרות לחידוש המלחמה והאיום האחרון של טראמפ: בפוסט שפרסם אתמול (א'), כתב כי "השעון מתקתק" עבור איראן והזהיר כי "לא יישאר דבר" אם לא יינקטו צעדים בהקדם. נזכיר שהשעון מתקתק גם עבור טראמפ לקראת כמה אירועי מפתח ביוני - המונדיאל, מפגש אופ"ק, פסגת מדינות G7 והחלטת הריבית של יו"ר הפד החדש.

השווקים מגיבים הבוקר בהתאם - מחירי הנפט עולים, ירידות באסיה ובחוזים בוול סטריט, וזאת בהמשך למגמה השלילית שהחלה ביום שישי בניו יורק.

לרגל חג השבועות בחמישי ובשישי, לא יתקיים מסחר.

גם המניות הדואליות יכבידו על פתיחת המסחר. נובה בפער שלילי של כ־5.6% לאחר יומיים מאד תנודתיים במניה בעקבות הדוח הרבעוני, למרות זאת אנליסטים המסקרים את נובה העלו את מחירי היעד שלהם למניה, האנליסט מתיו פריסקו מקנטור העלה את מחיר היעד מ-525 דולר ל-600 דולר - פרמיה של 17.8%. דואליות נוספות: טאואר תיחלש בכ־1.5%, ואלביט תרד בכ־1.8%. מנגד, נייס ופורמולה מערכות יטפסו במעל 4%. פאלו אלטו שאינה נמצאת במדדים עדיין, תטפס אף היא.

יהיה מעניין גם לעקוב הבוקר אחרי מניות הבנקים שאיבדו 2% בשישי ו-3% בחמישי בעקבות הדוח של בנק הפועלים. השבוע ידווחו ארבעה מהם את תוצאות הרבעון - לאומי, מזרחי טפחות, דיסקונט והבינלאומי, עוד ידווחו השבוע חברות התוכנה וואן, חילן ומטריקס, ענקיות הנדל"ן המניב עזריאלי ומליסרון, וחברת הביטוח מגדל.

חברת התרופות רפא, שבשליטת קרן ההשקעות פימי (88%), פרסמה אמש (א') תשקף לקראת הנפקה ראשונית (IPO) של מניותיה למסחר בבורסה בת"א, לפי שווי מוערך של 2-2.4 מיליארד שקל. במסגרת המהלך, אותו מובילות חברות החיתום ברק-לאומי ולידר, יבקשו בעלי המניות בחברה למכור חלק ממניותיהם בדרך של הצעת מכר. במסגרתו, הם צפויים למכור נתח של 30%-50% מהחברה תמורת סכום של עד 1.1 מיליארד שקל (בהנחה שהשווי יעמוד על 2.2 מיליארד שקל).

בשישי, סגרה הבורסה שבוע שלילי - מדד ת"א־35 ירד בכ־2.9%, מדד ת"א־125 בכ־3.5%, ומדד ת"א־90 בכ־5.7%. למעט מדד ת"א‏־נפט וגז, שטיפס בכ־0.6% על רקע העלייה במחירי הנפט בעולם, כל המדדים הענפיים ננעלו בירידות.

את הירידות הובילו מדדי הבנייה והנדל"ן, שנפלו במעל 10% ו־9% בהתאמה, רקע חששות המשקיעים שהתחדשות פוטנציאלית של המלחמה תרחיק את הורדת הריבית של בנק ישראל. מדד הביטחוניות איבד מערכו כ‏6.3%, והפך למדד היחיד שרושם תשואה שלילית מתחילת השנה (2%-).

הבוקר באסיה ירידות - מדד הניקיי 225 של יפן מאבד 0.9%, מדד קוספי בדרום קוריאה שהחל את הבוקר בהפסקת מסחר, התאושש מנפילה של כ-4% ועולה ב-1.15%, בהונג קונג ובהודו ירידות של 1.5%, בשנגחאי ירדה קלה.

התשואות על איגרת החוב הממשלתית של יפן ל-10 שנים זינקו בלמעלה מ-9 נקודות בסיס ל-2.79% לשיא של כ-30 שנה, כשהן מרחיבות את גל המימושים על רקע עלייה בתשואות האג"ח הגלובליות ככל שהחששות מפני אינפלציה גברו.

בניו יורק, ירידה של עד 0.7% בחוזים העתידיים.

שישי האחרון היה אדום בוול סטריט - הירידות החדות באג"ח עצרו את ראלי העליות על רקע התגברות החששות כי הבנקים המרכזיים ייאלצו להדק את המדיניות המוניטרית כדי לרסן את האינפלציה, בצל מחירי הנפט הגבוהים.

ביום המסחר הגרוע ביותר מאז מרץ, מדד ה-S&P 500 איבד 1.2% מערכו. SOX, מדד חברות השבבים - אשר הוביל את הזינוק החד מהשפל אליו הגיע השוק בעקבות המלחמה, צנח ב-4%. במקביל, תשואות איגרות החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב חצו את רף ה-4.5%, הדולר האמריקאי המשיך להתחזק והרחיב את עליותיו מהשבוע האחרון.

הנסיגה שנרשמה ביום שישי בשוק הגיעה לאחר זינוק חד שהוזן מרווחי חברות איתנים, סימנים לחוסן כלכלי והתעוררות מחודשת של מסחר הבינה המלאכותית (AI). ה"כלוב הצר" (narrowness) של הראלי הנוכחי - המובל על ידי מספר מצומצם של מניות, מדאיג לא מעט משקיעים. ובכל זאת, מדד ה-S&P 500 רשם את שבוע העליות השביעי ברציפות שלו, רצף העליות הממושך ביותר מאז דצמבר 2023.

במרכז שבוע המסחר הנוכחי יעמדו הדוחות הכספיים של ענקית השבבים אנבידיה (Nvidia), שיפורסמו ביום רביעי וימשכו את מרב תשומת הלב. רק בשבוע החולף חצתה החברה את שווי השוק הדמיוני של 5.7 טריליון דולר, נתון המבסס מחדש את מעמדה כחברה הציבורית הגדולה בעולם. על רקע נסיעתו האחרונה של המנכ"ל ג'נסן הואנג לסין לצד הנשיא טראמפ, כל התבטאות או פרשנות בנוגע לעסקאות פוטנציאליות בחזית זו יעמדו תחת זכוכית מגדלת של השווקים.

2. שוק האג"ח

בארה"ב, תשואות האג"ח קפצו בחדות והציפיות להעלאת ריבית התחזקו בצל החשש מאינפלציה גבוהה יותר לזמן רב יותר. התשואה ל־30 שנה זינקה לשיא של כשנה ברמה של 5.12%, בעוד התשואה ל־10 שנים זינקה ל־4.59%, הבוקר התשואה ממשיכה ועולה ל-4.65%.

"סנטימנט הסיכון בשווקים נפגע כתוצאה מעלייה גלובלית בתשואות איגרות החוב. עלייה זו מונעת משילוב של חששות מפני אינפלציה, ציפיות להעלאות ריבית מצד הבנקים המרכזיים, ודאגות סביב החוב הממשלתי, בעוד מדינות שונות מנסות לרכך את השפעתם של מחירי האנרגיה הגבוהים", אמר אנג'לו קורקפאס מחברת אדוארד ג'ונס.

שוק אגרות החוב, המבוהל מהחששות מפני האצת האינפלציה, יהווה מבחן מוקדם עבור יו"ר הפד הנכנס קווין וורש, כך לדברי סובאדרה ראג'אפה מסוסייטה ז'נרל, שציינה כי חיוני שהוא ישמור על ציפיות השוק תחת ריסון.

"בעוד שבנקים מרכזיים אינם יכולים לפתור ישירות זעזוע אנרגיה עולמי באמצעות העלאת ריבית, הסיכוי לתמריצים פיסקליים (ממשלתיים) נראה כמי שמסבך את תחזית האינפלציה", ציין קורקפאס. עם זאת, הוא מהמר כי הפד יימנע מתגובת יתר למצב שעשוי להתברר כזמני בלבד.

אף על פי כן, על הסוחרים להמשיך ולהקדיש תשומת לב לאותות המגיעים משוק האג"ח. "התחזיות השוריות על מניות יעמדו בפני אתגר משמעותי אם תשואות האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים יגיעו ל-5% - רמה אשר נוטה בדרך כלל להעיק על מכפילי הרווח", אמרה לורי קלווסינה מחברת RBC Capital Markets בראיון לבלומברג.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

במקביל לירידות שנרשמו בוול סטריט בסוף השבוע, השקל נחלש מול הדולר ביום שישי האחרון בכ־0.7%, ושערו הרציף ננעל מעט מתחת לרף ה־2.92 שקלים, הבוקר נסחר השקל בשער דומה.

לנוכח המבוי הסתום במגעים בין ארה"ב ואיראן והאפשרות לחידוש המלחמה, מחירי הנפט מטפסים הבוקר בכ-2%. נפט ברנט נסחר בכ-111 דולר.

השוק עשוי להימצא ממש בתחילתו של סופר-מחזור (Supercycle) חדש בשוק הסחורות, כך לפי אסטרטג האנרגיה ג'ף קורי מקבוצת קרלייל.

בציוץ שפרסם ביום שישי ברשת X, פרש קורי טיעון רב-זרועות המסביר מדוע השוק ניצב בדיוק בפתחו של מחזור עליות רב-שנתי בסחורות, מהלך שהוא הגדיר כ"מסחר האסימטרי ביותר בהיסטוריה הפיננסית המודרנית".

ראשית, הוא ציין כי מסחר ה-AI (הבינה המלאכותית) ניצב בפני צווארי בקבוק פיזיים משמעותיים בתחומי האנרגיה, המתכות ויכולת המחשוב, וזאת בשעה שחברות הטכנולוגיה הגדולות צפויות להוציא מעל 700 מיליארד דולר על השקעות הון בשנת 2026 לבדה.

במקביל, הסכסוך עם איראן הצית את זעזוע היצע האנרגיה הגדול ביותר בהיסטוריה, כאשר שוק הנפט איבד יותר מ-13.7 מיליון חביות ביום, כך על פי נתוני גולדמן זאקס. סוחרים טוענים כי גם לאחר שהמלחמה תסתיים, מגרש המשחקים במפרץ הפרסי - אחד משווקי ההיצע החשובים בעולם להכל, החל מאנרגיה ומתכות ועד לדשנים, השתנה לחלוטין.

"ההזדמנות הזו קיימת מכיוון שההון רדף אחרי מסחר ה-AI תוך התעלמות מהנכסים הפיזיים שחומרת ה-AI דורשת כדי לפעול - נכסים שבשקט בשקט הפכו לאפיק ההשקעה בעל הביצועים הטובים ביותר של העשור", כתב קורי.

השוק נע כעת גם לכיוון של דה-גלובליזציה, טוען קורי, מה שמעביר את המשק ממודל "HAGO" המתמקד ב"נכסים מוחשיים, פעילות גלובלית" (Hard Assets, Global Operations), למודל "HALO", אותו הוא מגדיר מחדש כ"נכסים מוחשיים, פעילות מקומית" (Hard Assets, Local Operations) - במקום המשמעות הקלאסית של המונח (נכסים כבדים, התיישנות נמוכה). "זוהי 'נקמתה של הכלכלה הישנה' בזמן אמת", סיכם קורי. "פתחו פוזיציות לונג. חגרו חגורות. ותחזיקו חזק לנסיעה".

4. מאקרו

המשקיעים בת"א יגיבו לשני נתוני מאקרו מרכזיים שפורסמו ביממות האחרונות: מדד המחירים לצרכן, שעלה ב־1.2% והותיר את האינפלציה השנתית על 1.9%, ונתוני התמ"ג לרבעון הראשון, שהתכווץ בקצב שנתי של 3.3% בצל "שאגת הארי".

ביום שני תפורסם החלטת הריבית של בנק ישראל. פרופ' ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, אמר לגלובס כי "נוצרו כל התנאים שיתמכו בהפחתת הריבית. הציפיות לאינפלציה וסביבת האינפלציה נמוכות יחסית, הריביות השקליות נמוכות מאלה בארה"ב, וגם ריבית בנק ישראל גבוהה מריבית הפד".

מנגד, במגדל שוקי הון אומרים ש"על רקע הנתונים, ניתן להעריך שבנק ישראל לא יוריד את הריבית במשק בהחלטתו הצפויה בהמשך החודש, וגם לא בהחלטתו המתוכננת בחודש יולי".

הגירעון באפריל ירד ל־3.8% תוצר, לעומת 4.7% לפני תחילת המלחמה. הירידה בגירעון נבעה מעלייה בהכנסות מעבר למתוכנן ומירידה בהוצאות. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב מזכיר ש"יש להביא בחשבון כי במרץ-אפריל נרשמה גבייה חריגה של כ־11.5 מיליארד שקל, ככל הנראה בעקבות עסקת Wiz. בנוסף, מתחילת השנה נרשמה עלייה של 72% בגביית מס על ניירות ערך, ובאפריל הסתכמו הכנסות המדינה מהפרטות בכ־3.7 מיליארד שקל. למרות זאת, גם בנטרול הגורמים החריגים, גביית המיסים הישירים נותרה חזקה יחסית, במיוחד על רקע המלחמה".

"במבט קדימה, רמת הפעילות הכלכלית המתונה במשק והשלכות המלחמה צפויות למתן את קצב הגידול בגביית המיסים. במקביל, ההוצאות הממשלתיות צפויות לעלות. להערכתנו, הגירעון השנה יעלה על היעד של 4.9% תוצר ויגיע לכ־5.3% בעיקר בגלל צמיחה נמוכה יחסית לתחזיות. עם זאת, אם הנפקות החברות הביטחוניות יתבצעו כבר השנה, הגירעון עשוי להצטמצם משמעותית".

5. תחזית

אחד הכללים העתיקים והמוכרים ביותר בוול סטריט אומר 'Sell in May and Go Away' (תמכור במאי ולך לדרכך), אבל דוח ריכוז זרמי ההון השבועי של בנק אוף אמריקה, מציע עדכון גרסה לאסטרטגיה המפורסמת: חכו ליוני.

לפי האסטרטג הראשי מייקל הרטנט, האופוריה הקיצונית תסתיים בקרוב, מה שיהפוך דווקא את ראשית חודש יוני לעת הבשלה ביותר לקחת את הכסף ולברוח וזאת בשל רכישות יתר יתר של משקיעים במניות ועלייה בסיכוני האינפלציה. "לחצי המחירים הגוברים נותנים את אותותיהם באופן נרחב ברחבי ארה"ב", כתב צוות האנליסטים בהובלתו של מייקל הרטנט.

הטריגר עלול להיות שורה של מועדי מפתח במהלך החודש הבא, ביניהם, מפגש אופ"ק הקרוב (7 ביוני), פתיחת משחקי המונדיאל (11 ביוני), פסגת ה-G7 (12 ליוני), והחלטת הריבית הראשונה של הבנק הפדרלי תחת הנהגתו של היו"ר הנכנס קווין וורש.

לפי הבנק המשקיעים בוול סטריט פועלים כרגע תחת הנחת עבודה ברורה ונטולת פחד שמתודלקת מחוסנו הבלתי נתפס של הצרכן האמריקאי ומעונת דוחות כספיים פנומנלית, במסגרתה "רווחי החברות במדד ה-S&P 500 זינקו ב-26% ברבעון הראשון, הקצב המהיר ביותר מאז ימי הפוסט-קורונה של 2021".

"התדלוק הזה יצר אפקט עושר חסר תקדים במשק האמריקאי. שווי תיקי המניות של משקי הבית בארה"ב תפח ב-4 טריליון דולר נוספים מתחילת השנה בלבד, וזאת בהמשך לזינוק מצטבר של 27 טריליון דולר בשלוש השנים הקודמות".

העושר הזה, לפי הבנק, פנוי זה זורם ישירות בחזרה אל השוק, כאשר היעד המרכזי היו חברות הטכנולוגיה הגדולות. "מנגד, המשקיעים מפנים עורף לשווקים המתעוררים, שוק המניות הסיני חטף מכה כואבת עם בריחת הון שבועית של 22.2 מיליארד דולר - היציאה הגדולה ביותר מאז חודש ינואר".

אלא שבתוך החגיגה הזו, יש, לפי הכלכלנים של בנק אוף אמריקה אנומליה קיצונית ומסוכנת שמזכירה נשכחות. מדד מניות השבבים (SOX) - חוד החנית של מהפכת הבינה המלאכותית, נסחר כעת ברמה מבהילה של 62% מעל הממוצע הנע שלו ל-200 ימים. היסטורית, מדובר בהתנהגות פרבולית שמאפיינת אך ורק את הבועות הגדולות וההרסניות ביותר בהיסטוריה. בבנק משווים זאת לשיא בועת הדוט-קום בנאסד"ק בשנת 2000 (הסטייה מהממוצע הנע היתה 55%).

האופוריה הזו משתקפת היטב בקרב הלקוחות הפרטיים של הבנק, המנהלים נכסים בהיקף של 4.5 טריליון דולר: "החשיפה שלהם למניות שברה שיא כל הזמנים והעפילה ל-65.7%, בעוד רמות המזומן שלהם ירדו לשפל היסטורי של פחות מ-10%.

הטוטאליות הזו של השוק מאותתת למומחים כי ייתכן שחגיגת העליות הנוכחית, המכונה "מלט-אפ" (Melt-up), נמצאת בישורת האחרונה שלה. מדד ה-Bull & Bear של בנק אוף אמריקה זינק לרמה של 7.6, והמשך כניסות הון בשבועיים הקרובים צפוי להקפיץ אותו מעל רף ה-8.0, רמה המהווה איתות מכירה קונטרריאני (הפוך) חריף.

הכלכלנים מעריכים כי ראשית יוני תהיה העת הנכונה ביותר עבור משקיעים מתוחכמים "לקחת כסף מהשולחן" ולממש רווחים, רגע לפני שהשוק יתעורר למציאות מורכבת יותר.

מציאות זו כוללת את החלטת הריבית הראשונה והמסקרנת של יו"ר הפד הנכנס, קווין וורש ומפגש מחודש עם דרקוני האינפלציה ( לחצי המחירים העיקשים, המאיימים והקשים לריסון שחוזרים להכות במשק).

בבנק מזהירים כי היסטוריית השווקים ב-100 השנים האחרונות מראה שברגע שמדד ה-CPI חוצה את רף ה-4%, נכסי הסיכון הופכים לתנודתיים להפליא, ומדד ה-S&P 500 נוטה להניב תשואה שלילית ממוצעת של כ-7% בחצי השנה שלאחר מכן. "הכתובת על הקיר רשומה באותיות של קידוש לבנה, אך השאלה הגדולה היא מי יספיק לצאת מהדלת לפני שהמוזיקה תיעצר".

"תהליך כניעת הדובים ('קפיטולציית השור') אל תוך המניות והטכנולוגיה יושלם ככל הנראה במלואו בשבועות הקרובים, מה שיהפוך את ראשית חודש יוני לעת בשלה לקחת קצת כסף מהשולחן", סיכם הרטנט.

כאשר הרטנט אומר ש"כניעת הדובים יושלם", המשמעות היא שלא יוותרו עוד מוכרים בשטח. כולם יהיו לקונים, גם האופטימיים וגם הפסימיים שנשברו. נשמע טוב, אבל זהו בעצם איתות אזהרה מפני סיום העליות.

ההיגיון של הבנק אומר שאם כולם כבר קנו והחשיפה למניות נמצאת בשיא (חשיפת שיא של 65.7%), לא נשאר עוד כסף "חדש" בחוץ שיכול להמשיך ולדחוף את השוק למעלה. במצב כזה, הדלק של הראלי עומד להיגמר, השוק הופך פגיע במיוחד למימושי רווחים ולירידות, כל מהמורה עלולה לגרום לכולם לנסות לצאת מדלת צרה בעת ובעונה אחת.

השילוב הזה יוצר את תופעת ה- Melt-up - עלייה חדה, מהירה וכמעט אנכית במחירים, השוק מגיע ל"אפיסת כוחות", וביום שאחרי ש"אחרון הדובים" נכנע, כשכל מי שרצה למכור או להמר נגד השוק הרים ידיים, קנה מניות והפך ל"שור", כולם כבר בפנים.