המניות שייפלו במסחר מחר, והאם סקטור השבבים בדרך לתיקון?

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

השווקים הגלובליים נכנסים לשבוע גורלי. החששות הגאו־פוליטיים צפויים לחזור למרכז הבמה, כאשר בישראל הולכות וגוברות ההערכות שהתקיפות נגד איראן יחודשו, גם אם בהיקף מוגבל.

לראשונה מזה תקופה, מרבית הבורסות המרכזיות בעולם חתמו יחד את השבוע החולף באדום; מפסגת טראמפ־שי לא יצאו כותרות ראויות לציון, ובמקביל מדדי המחירים לצרכן וליצרן בארה"ב הציגו נתוני אינפלציה חמים בהרבה מן המצופה - מה שהגביר את דאגות המשקיעים מפני אינפלציה גבוהה ועיקשת יותר. מחירי הנפט טיפסו, תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות זינקו לרמתן הגבוהה מאז פרוץ המלחמה נגד איראן, והדולר חזר להתחזק בעולם.

הבורסה בת"א עומדת בפני שבוע עמוס במיוחד של פרסומי דוחות. לאחר שסקטור הבנקים נחלש בשבוע החולף, בין היתר, על רקע דוחות בנק הפועלים , שלא עמדו בציפיות המשקיעים, ידווחו ארבעת הבנקים הנותרים: לאומי , מזרחי טפחות , דיסקונט והבינלאומי .

בנוסף, ידווחו מניות התוכנה וואן טכנולוגיות , חילן ומטריקס , לצד שחקניות הנדל"ן המניב המרכזיות עזריאלי ומליסרון וחברת הביטוח מגדל .

2 השבוע האדום של השווקים

מחר, המניות הדואליות יחזרו לת"א בפער ארביטראז' שלילי ניכר של 0.55%, בעקבות הירידות החדות שנרשמו בוול סטריט ביום שישי האחרון. בין המניות שיבלטו לשלילה: נובה תאבד מערכה כ-5.6%, טאואר תיחלש בכ-1.5% ואלביט מערכות תרד בכ-1.8%. מנגד, נייס ופורמולה מערכות יטפסו במעל 4%, ופאלו אלטו תטפס בכ-3%, אם כי היא עדיין לא כלולה במדדי הבורסה.

כאמור, במקביל למרבית השווקים בעולם, הבורסה בת"א סגרה שבוע שלילי. בסך הכל, מדד ת"א 35 ירד בכ-2.9%, מדד ת"א 125 נחלש בכ-3.5% ומדד ת"א 90 השיל מערכו כ-5.7%. למעט מדד ת"א־נפט וגז, שטיפס בכ-0.6%, על רקע העלייה במחירי הנפט בעולם, כלל המדדים הענפיים ננעלו בירידות.

את הירידות הובילו מדדי הבנייה והנדל"ן, שנפלו במעל 10% ו-9%, בהתאמה - ככל הנראה על רקע חששות המשקיעים שהתחדשות פוטנציאלית של המלחמה תרחיק את הורדת הריבית הבאה של בנק ישראל (יום שני הבא, 25 במאי), לה השפעה מכרעת על עלויות המימון של פרויקטים בתחום. מדד הבנקים נחלש בכ-9%, בהובלת מניית בנק הפועלים , ומדד הביטחוניות איבד מערכו כ-6.3% - והפך כך למדד היחיד שרושם תשואה שלילית מתחילת השנה (2%-).

בניו יורק, הבורסה נסוגה ביום שישי האחרון מהשיאים שרשמה יום לפני כן, אז מדד ה-S&P 500 ננעל לראשונה מעל 7,500 נקודות והדאו ג'ונס כבש מחדש את רף ה-50,000 נקודות. הנאסד"ק נפל בכ-1.5%, ה-S&P 500 נחלש בכ-1.2% והדאו ג'ונס איבד מערכו כ-1.1%, אם כי בסיכום שבועי המדדים נותרו כמעט ללא שינוי.

את הירידות ביום שישי הוביל סקטור השבבים, שרשם בימים האחרונים ראלי חסר־תקדים (ראו עוד על כך תחת סעיף 5). אנבידיה נחלשה במעל 4%, אינטל ומיקרון איבדו מערכן מעל 6% ו-AMD נפלה במעל 5%.

טרפת ה-AI מגולמת היטב בסיפור המרכזי של השבוע החולף בתחום השבבים - הנפקת חברת השבבים סרבראס (Cerebras), שגייסה 5.55 מיליארד דולר לפי שווי של 56 מיליארד דולר, בהנפקה הגדולה ביותר של חברת טכנולוגיה בארה"ב מאז ההנפקה של אובר (Uber) ב-2019. המניה המריאה בשיעור מסחרר של מעל 100% ביום חמישי האחרון, יום הבכורה שלה בנאסד"ק, אך לבסוף נסוגה וננעלה בעלייה של 68%, מה שהעמיד את שווי השוק שלה על כ-95 מיליארד דולר. ביום שישי, במקביל לירידות שנרשמו בסקטור השבבים בכללותו, סרבראס ירדה ב-10%.

סרבראס מתמקדת במוצר הנקרא Wafer-Scale Engine: שבב סיליקון מרובע שגדול בהרבה מרוב מעבדי הבינה המלאכותית המודרניים, בערך בגודל של ספר ילדים. המתחרה המרכזית של סרבראס בתחום החומרה היא אנבידיה, החברה בעלת השווי הגבוה בעולם, סרבראס טוענת ליתרונות של מהירות ועלות לעומת מעבדי GPU של Nvidia, בעיקר בזכות ארכיטקטורה שונה.

ג'ד אלרברוק, מנהל תיקי השקעות ב-Argent Capital Management, אמר ל-CNBC כי בעוד שהסנטימנט בקרב המשקיעים נותר "מאוד חיובי באופן כללי", כשמציצים מתחת למכסה המנוע מגלים רוחב עליות צר יחסית, כאשר מניות הטכנולוגיה מרימות את רוב המשקל הכבד. אלרברוק הזכיר כי בתחילת השנה, דווקא סקטורים דפנסיביים כמו חומרי גלם ומוצרי צריכה בסיסיים הובילו, וציין כי "זה לא מרגיש נכון לומר שמגזר הטכנולוגיה יוביל לנצח. כשיש תחום אחד שמניע את השוק כלפי מעלה זה באופן מובנה יותר מסוכן, מאשר אם היו כמה תחומים".

במבט אל השבוע הקרוב, רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, העריך כי לנוכח אי־הוודאות הגאו־פוליטית המוגברת, "השווקים יהיו יותר עצבניים ותנודתיים, תוך יתרון לנכסים סולידיים על פני נכסי סיכון ולחברות עם ביקוש קשיח".

3 פרופ' ליאו ליידרמן: לשקל החזק יש גם יתרונות

במקביל לירידות שנרשמו בוול סטריט בסוף השבוע, השקל נחלש מול הדולר ביום שישי האחרון בכ-0.7%, ושערו הרציף ננעל מעט מתחת לרף ה-2.92 שקלים.

פרופ' ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, התייחס למגמת ההתחזקות של השקל בשיחה עם גלובס, וכן לאפשרות שבנק ישראל יתערב בשוק המט"ח. לדבריו, "אין ספק שמדובר בהתפתחות מאתגרת מאוד ומדאיגה מבחינת היצוא מישראל... למעשה, זה שני עשורים שניכרת מגמה עקבית של התחזקות השקל, בין היתר, על רקע מעבר לעודפים בחשבון השוטף של מאזן התשלומים וצמיחת 'אומת הסטארט-אפ'. עם זאת, במידה ויש יעד לאומי לתמוך באותן חברות יצוא שנפגעו במיוחד, הרי שהדבר לא שייך לתחום המדיניות המונטרית של בנק ישראל, אלא למגרש המדיניות הפיסקלית של האוצר והממשלה. שם ניתן לשקול מנגנוני סיוע ותמיכה סקטוריאליים שונים".

"לבנק ישראל יש ראייה כוללת על כל המשק", הוסיף ליידרמן. "באותה המידה שיש ענפים שנפגעים מהייסוף, יש כאלה שמפיקים תועלת ממנו, כגון יבואנים של חומרי גלם ותשומות, ויש לדברים אלו פוטנציאל של השפעה חיובית על המשק. באותם תחומי הצריכה הפרטית בהם ייסוף השקל הוביל לירידות מחירים, הדבר משפר את כוח הקנייה של ציבור הקונים".

לנוכח המבוי הסתום במגעים בין ארה"ב ואיראן והאפשרות לחידוש המלחמה, מחירי הנפט טיפסו וסיימו את השבוע מעל 100 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט ננעל סביב 109 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) ננעל סביב 101 דולר לחבית.

ביום חמישי, שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר בראיון ל-CNBC כי סין תעשה מאמצים מאחורי הקלעים כדי לפתוח מחדש את מצר הורמוז, וציין כי "יש להם אינטרס מובהק שהמצר ייפתח מחדש". עם זאת, בהודעות הרשמיות שיצאו מהפגישה בין טראמפ לשי לא הוזכר מצר הורמוז, וכאמור, הדבר לא השפיע על מחירי הנפט, שהמשיכו להתרומם בסוף השבוע.

4 בעולם מצפים להעלאות ריבית, בישראל מצפים להורדה

המשקיעים בת"א יגיבו בפתח השבוע לשני נתוני מאקרו מרכזיים שפורסמו בישראל ביממות האחרונות: מדד המחירים לצרכן, שהציג עלייה חודשית של 1.2%, בהתאם לצפי - מה שהותיר את קצב האינפלציה השנתי על 1.9%; והתמ"ג ברבעון הראשון, שהתכווץ בקצב שנתי של 3.3%, בשל השפעות מבצע "שאגת הארי".

בחטיבה הפיננסית של בנק הפועלים התייחסו לתמ"ג וציינו כי זהו "נתון מפתיע לחיוב ביחס לזה שבמשך שליש מהרבעון המשק היה במצב מלחמה. לשם השוואה, 12 ימי לחימה מול איראן ברבעון השני של 2025 הביאו לירידת תוצר של 4.3%. רמת הפעילות הכלכלית במהלך המלחמה הייתה גבוהה ביחס לימי המלחמה בשנה שעברה, מרבית הפעילות המסחרית נמשכה, ואפילו אתרי הבנייה לא הושבתו... אנו סבורים כי בהינתן ההתכווצות הלא חדה בפעילות של הרבעון הראשון, הריבאונד ברבעון השני יהיה מוגבל, ונמוך באופן ניכר ממה שראינו במחצית השנייה של 2025".

ביום שני בשבוע הבא תפורסם החלטת הריבית של בנק ישראל. ליידרמן מבנק הפועלים אמר לגלובס שהוא סבור כי "לעת עתה, נוצרו כל התנאים שיתמכו בהפחתת הריבית. הציפיות לאינפלציה וסביבת האינפלציה נמוכות יחסית, הריביות השקליות אצלנו נמוכות מאלה בארה"ב וגם ריבית בנק ישראל גבוהה מריבית הפד. האם הריבית תרד ב-0.25% או 0.50%? קשה לנחש בשלב הזה. בכל מקרה, חשוב להדגיש שהפחתת הריבית לא מיועדת לשנות את מגמת שער החליפין, אלא להתאים את מחיר הכסף למצב המשק ולסביבת האינפלציה".

בארה"ב, כאמור, תשואות האג"ח קפצו בחדות והציפיות להעלאת ריבית התחזקו, לנוכח החששות מפני אינפלציה גבוהה יותר לזמן רב יותר. התשואה ל-30 שנה זינקה במעל 11 נקודות בסיס לשיא של כשנה ונעמדה על 5.12%, בעוד התשואה ל-10 שנים זינקה במעל 13 נקודות בסיס לרמה של 4.59%. ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares , הזהירה כי "אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מתקרבת ל-4.6%, המשקיעים מתחילים לתמחר מחדש מניות צמיחה ארוכות־טווח".

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות ב-Themes ETF's, העריך כי השבוע הקרוב עשוי להפוך לאחד השבועות המשמעותיים ביותר עבור השווקים מאז תחילת השנה. "האירוע המרכזי יהיה פרסום פרוטוקולי הפד", הוא אומר. "המשקיעים יחפשו כל רמז לשינוי בגישת חברי הוועדה סביב האינפלציה והורדות הריבית". לדבריו, גם נתוני הדיור, מדדי מנהלי הרכש ונתוני האבטלה יקבלו משמעות חריגה בתקופה הנוכחית. "עם תשואות אג"ח גבוהות וחשש מאינפלציה עיקשת, כל נתון שירמוז על האטה או חולשה בביקושים יכול להזיז בחדות את שוקי המניות, המט"ח והאג"ח".

5 האם מניות השבבים בדרך לתיקון?

בקרב האנליסטים בוול סטריט הולכים ומתגברים הקולות שטוענים כי הערכות השווי של מניות השבבים מתוחות עד הקצה וצופים תיקון בקרוב. מדד השבבים של פילדלפיה (SOXX), שעוקב אחר המניות בתחום, המריא מסוף מרץ בשיעור עצום של מעל 60%.

טודורובה מ-Leverage Shares ציינה כי המסחר במניות AI הפך צפוף מדי: "כשכולם נמצאים באותו מסחר, אפילו אכזבה קטנה יכולה להוביל לגל מימושים אגרסיבי". אדם קריסאפולי, מייסד, חברת המחקר Vital Knowledge, נקט בגישה דומה ואמר ל-CNBC כי "הקבוצה [קבוצת המניות] הזו עשתה מהלך קיצוני שאינו בר־קיימא (במקור: "extremely unsustainable"), ונותרת חשופה למימושים ללא קשר לכותרות".

ג'יימס מקינטוש, פרשן שווקים בכיר בוול סטריט ג'ורנל, פרסם בסוף השבוע טור בעל כותרת חריפה: "מאניית שבבי ה-AI זורעת את זרעי חורבנה". מקינטוש ציין כי "הסיכון הכי גדול הוא כזה שלא ניתן לכמת: טכנולוגיית ה-AI עשויה להפוך ליעילה בהרבה בניצול הזיכרון שלה, מה שיביא לכך שמרכזי נתונים יזדקקו לפחות ממנו. מניות שבבי הזיכרון ספגו מכה במרץ, כאשר חוקרים באלפאבית פרסמו מאמר שהציג שיפורים דרמטיים ביעילות הזיכרון, אך מאז הן התאוששו... תוכניות להקמת דאטה סנטרים עלולות להצטמצם, אימוץ הטכנולוגיה עשוי להתברר כאיטי מהמצופה, או שגל של התנגדות פוליטית עלול לעכב את ההתרחבות. כולם תרחישים סבירים; אף אחד מהם אינו נתפס כרציני במיוחד בעיני שורי ה-AI שמניעים את מחירי המניות".