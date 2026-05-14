ההנפקה הגדולה של השנה: מניית השבבים שזינקה ב־100% בתוך דקות

בתוך דקות מאז שהחלה להיסחר, מניית סרבראס (Cerebras) זינקה בכ-100% ביום המסחר הראשון שלה (יום ה') בנאסד״ק. החברה תומחרה בהנפקה ב־185 דולר למניה וזינקה לכ-400 דולר בטרם נסוגה מעט.

● "השמדת ערך": מה עומד מאחורי המהלך של וויקס

● מניית השבבים שזינקה בחדות אחרי שפרסמה דוחות חזקים

המניה הונפקה בכ-56 מיליארד דולר וטיפסה לשווי של מעל 100 מיליארד דולר מיד שהחלה להיסחר תחת הסימול CBRS.

החברה מכרה 30 מיליון מניות בהנפקה שבוצעה מאוחר ביום רביעי, וגייסה 5.55 מיליארד דולר, ההנפקה הגדולה השנה והגדולה ביותר של חברת טכנולוגיה בארה״ב מאז ההנפקה של Uber בשנת 2019. אם החתמים יממשו את האופציה לרכוש 4.5 מיליון מניות נוספות, סך הגיוס עשוי להגיע לכ-6.38 מיליארד דולר.

ודומה שזוהי הנפקת מניית השבבים הגדולה ביותר אי פעם, Arm Holdings, הונפקה ב־2023 לפי שווי של כ־54-55 מיליארד דולר. רוב חברות השבבים בכלל לא הגיעו לשוק בשווי כזה, אלא צמחו אליו לאורך שנים.

מאתגרת את אנבידיה

סרבראס מתמקדת במוצר הנקרא Wafer-Scale Engine: שבב סיליקון מרובע שגדול בהרבה מרוב מעבדי הבינה המלאכותית המודרניים, בערך בגודל של ספר ילדים. השבב מכיל כ־4 טריליון טרנזיסטורים ומצויד ב־44 ג'יגה־בייט של זיכרון SRAM, כמות גדולה במיוחד של סוג זיכרון נפוץ בעיבוד בינה מלאכותית.

המתחרה המרכזית של סרבראס בתחום החומרה היא אנבידיה, החברה בעלת השווי הגבוה בעולם, סרבראס טוענת ליתרונות של מהירות ועלות לעומת מעבדי GPU של Nvidia, בעיקר בזכות ארכיטקטורה שונה.

במקביל, אנבידיה עצמה כבר פועלת להרחיב את האקו־סיסטם שלה בתחום הזה, כולל השקעות ורכישות בחברות סטארט־אפ שמתמקדות בשבבים ייעודיים לעומסי AI, מה שמחדד את התחרות בין מודל ה־GPU המסורתי לבין פתרונות "ייעודיים" כמו של Cerebras.

סרבראס חתמה לאחרונה על עסקת ענק עם OpenAI, אבל בינתיים תלויה בלקוחות באבו-דאבי, וצריכה להתמודד בשוק מאד תחרותי ועמוס.

בשוק כבר מסתכלים קדימה על גל הנפקות נוסף, כאשר חברות כמו OpenAI ו־אנטרופיק בוחנות הנפקה במחצית השנייה של השנה, לצד SpaceX של אלון מאסק, מהלך שעשוי להיות גדול אף יותר מהנפקת Cerebras.