האישור לרכישת ערוץ רשת 13 בידי קבוצת ההייטקיסטים טרם הגיע מהרשות השנייה, אך נראה כי ההכנות סביב הערוץ כבר בעיצומן. רק בשבוע שעבר דיווחנו על גיוסים של שני טאלנטים, סולימאן מסוודה ומיכאל שמש מהתאגיד - הודעות שהגיעו בחופזה, וחשפו טפח בתמונה הרחבה של רשת 13 המתגבשת.

העיכוב באישור אינו קשור רק להייטקיסטים ולעובדה שמדובר בעסקה מורכבת, אלא גם לכך שמועצת הרשות השנייה משותקת בשל עתירות נגד המינויים בה - אך רפפורט ואנשיו פעלו כאילו ישנו אישור, והם הבעלים בפועל.

הלהיטות לפעול נובעת אולי מעומק הבעיות שבהן יש לטפל: בשנים האחרונות רשת 13 נמצאת במצב בעייתי במיוחד. מנכ"לים רבים התחלפו, הן בערוץ והן בחברת החדשות שלו, בין היתר בשל טענות על ניהול לא ראוי. גם המנכ"ל הפורש אמיליאנו קלמזוק (ראו מסגרת), והסמנכ"לים הבכירים, הבינו עד כמה המצב מסובך ודורש תיקון.

כוורת היועצים

על פי מקורות שונים ששוחחו עם גלובס ובקיאים בפרטים, המעורבות של רפפורט בגיוסים גבוהה, גם בחברת החדשות. הודעת המינוי על מסוודה יצאה ישירות מזמיר דחב"ש, היועץ הפנימי והקרוב לרפפורט, ובעלי משרד יחסי הציבור "שלום תל אביב".

בנוסף, הוא ואנשיו פונים לאנשים בשוק, הן בגיוסים המיועדים לחדשות 13 (מה שעשוי לפגוע בהפרדה המבנית הנדרשת על פי החוק), והן במהלכים שיכולים לקבוע דריסת רגל של ממש בערוץ. כך, למשל, עם רשימת חלומות ופנקס צ'קים ביד, הם מעוניינים לגייס גם מהמתחרה קשת 12.

המטרה היא לייצר ערוץ ברודקאסט שיתחרה בערוץ המוביל כיום בשוק, הן בחדשות והן בתכני הדרמה והתוכן. בין ההחלטות שיש לקבל נמצאת בניית ליין-אפ השידורים עבור תוכניות שנמצאות כעת בהפקה, כמו הישרדות, משחקי השף ועוד.

לפי המידע שהגיע לגלובס, רפפורט ואנשיו מנהלים את המגעים בצורה ישירה, מבטיחים כי העסקה תצא לדרך ואף נותנים את מילתם האישית לכך. הרשות השנייה, שכאמור אמורה לפקח על כל זאת, משותקת.

אמנם עד כה לא נרשמו בשורות חדשות, אך אופן ההתנהלות חשף את צוות הייעוץ של רפפורט. האדם החזק ביותר בחדר, לצד רפפורט שמנווט את הספינה, הוא דחב"ש. עם ניסיון של עשרות שנים בתקשורת הישראלית, וליווי צמוד לרפפורט בעסקיו הפרטיים, דחב"ש לוקח חלק הן בגיוסים והן בשיתופי פעולה אפשריים שנידונים בחדר.

אחרי שנשמעה על כך ביקורת בשוק, פורסם שמו של בכיר קשת לשעבר, צביקה ליבליך, כאחד היועצים הקרובים של רפפורט. בעבר עלתה האפשרות שליבליך יכהן כמנכ"ל הערוץ, אך בתגובה לפניית גלובס הדבר הוכחש.

עם זאת, חברת אקסס של לן בלווטניק - מבעלי רשת 13 כיום - מינתה את ליבליך כדירקטור מטעמה בדירקטוריון הערוץ. יו"ר הדירקטוריון הוא דני כהן, נציג הבעלים הוא ג'יימס קוק מדיסקברי, ודירקטורית נוספת היא אורלי אטלס-כץ מנכ"לית קבוצת ענני.

שם של יועץ נוסף שעלה בשבועות האחרונים הוא גיא המאירי, מייסד ומנכ"ל חברת "אבוט המאירי" ובעל ניסיון רב בשוק הטלוויזיה. לפי הידוע, הוא משמש כאחד מיועצי הקבוצה במטרה לסייע בניווט בתוך התחרות הקשה שאליה היא נכנסת.

לפי מידע שהגיע לגלובס, הפגישות עם רפפורט ודחב"ש מתקיימות במסעדה של רותי ברודו שהוקמה במשרדי WIZ בשרונה, אך במצבים שבהם מבקשים דיסקרטיות רבה יותר, הפגישות נערכות במקומות אחרים, כמו בית פרטי בתל אביב.

"שומרים על הפרדה"

אחת הסוגיות המעניינות סביב הערוץ היא מי יוביל את הספינה וימונה למנכ"ל. מכיוון שעדיין לא התקבל אישור מהרשות השנייה, ההייטקיסטים לא מינו דירקטורים לדירקטוריון החברה. על פי החוק, תפקיד הדירקטוריון הוא למנות מנכ"ל, כך שגם אם ישנו שם שעומד על הפרק - לפי שעה לא ניתן לבצע את המינוי.

בקבוצת ההייטקסיטים נזהרים לצאת בהכרזות שמסמנות דריסת רגל בשטח, כדי לא לתת לרשות השנייה סיבות לסכל את העסקה. עם זאת, על פי מספר מקורות ששוחחו עם גלובס, הצעות הוגשו לכל מיני גורמים ומגעים מתנהלים גם בשעה זו.

מקבוצת המשקיעים נמסר בתגובה: "אנחנו מברכים על ההתעניינות המחודשת בערוץ 13. באנו להפוך את הערוץ למגוון, למרתק ולבועט. כזה שעיתונאים, עובדים ובעיקר צופים רוצים להיות חלק ממנו. עם זאת, וכדי שלא יהיה ספק, ההפרדה המבנית נשמרת בקפדנות. המעורבות העמוקה והשאיפה שלנו למצוינות לא נוגעת לזהות העיתונאים, לתכנים שהם משדרים ולדעותיהם".

מזמיר דחב"ש לא התקבלה תגובה.