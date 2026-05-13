כמה יישאר לטום ואלמוג? המס שגוזרת המדינה מה"מרוץ למיליון"

כ־700 אלף צופים (23.2% רייטינג) נצמדו למסך בפרק הגמר של "המרוץ למיליון" (קשת 12), כדי לראות את הזוג "הירוק", הכדורגלנים טום שלח ואלמוג אוחיון, חוצים ראשונים את קו הסיום. השניים גברו על בני הזוג אור ועדי וזכו בפרס הגדול של מיליון שקלים.

אלא שהחגיגה אינה שלמה: כפי שכבר ידוע לכולם, המיליון הוא לא בדיוק מיליון ובחגיגה הזאת משתתפת גם רשות המסים שגוזרת את הנתח של המדינה מהזכייה. אז כמה כסף באמת ייכנס לחשבון הבנק של הזוכים המאושרים?

"שיעור המס על הגרלות ופרסים עומד על 35% ללא אפשרות לניכוי הוצאות", מסביר עו"ד רו"ח מוטי ארניה. המשמעות: מתוך חצי מיליון שקלים לכל אחד, ינוכו 175 אלף שקלים מס, כך שכל אחד יקבל 325 אלף שקלים נטו. "בנוסף, במידה שיש להם הכנסות נוספות כך שכל הכנסותיהם עולות על כ־721 אלף שקלים יתווסף מס יסף בשיעור של 3 אחוזים", מוסיף ארניה.

גם הזוכה העתידי של "האח הגדול" (רשת 13) יידרש להיפרד מנתח מהזכייה, אולם כיוון שהמס של טום ואלמוג מחושב בנפרד על חצי מיליון שקלים לכל אחד, זוכה "האח הגדול" יידרש להיפרד מנתח משמעותי יותר לטובת המדינה.

עו"ד רו"ח אסף אייזנברג, שותף במשרד ירון אלדר פלר שורץ ושות', מסביר: "כאשר יש שני זוכים, הפרס מחולק לשניים וכל אחד זוכה ב־500 אלף שקל. המס נותר 35%, אך לעניין מס היסף (המכונה 'מס עשירים') יש הבדל: הוא משולם על כל שקל מעל הכנסה שנתית של כ־721 אלף שקל. לכן, לא ישולם מס יסף כשסכום הזכייה מחולק לשניים, בניגוד לזוכה יחיד שגורף את כל המיליון ועובר את התקרה. ככל שלזוכים יש הכנסות נוספות, הן יצטרפו לזכייה לעניין חישוב התקרה".