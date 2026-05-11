ההאזנה לפודקאסטים זינקה במלחמה, מחירי הפרסום נותרו דומים

המערכה האיראנית הקפיצה את ההאזנות לפודאקסטים, שממשיכים לנגוס בדפוסי ההאזנה המסורתיים גם בשגרה. בבית הפודקאסטים אול-אין רשמו עלייה של 25%-30% בהאזנות בזמן המערכה, ושל 15% אחריה. "התקופות הבעייתיות במשק עוזרות לנו בחשיפה", מודה המייסד המשותף, שגיא ברגמן.

הקפיצה בהאזנות הובילה לדברי ברגמן לגידול בכמות העסקאות בתקופת המלחמה. "חברות ביטוח שעובדות איתנו בשוטף הגדילו את הפעילות, והצטרפו גם מפרסמים שלא עבדו איתנו קודם, כמו השקעות לצעירים, מיקוליביה או בלינק.

"למעשה, מתחילת השנה אנחנו רואים ביקוש גובר לפרסום בפודקאסטים, כי למפרסמים נמאס להיות בבליל של פרסומות. זה תוכן מרצד שלא נבחר על ידי הצופה, והם מחפשים מקום שהצרכן בוחר להיות בו באופן יזום. אמנם אתה מגיע לפחות אנשים מהטלוויזיה, אבל אלה אנשים שבחרו להיות שם - כמו בסטרימינג".

בין הפודקאסטרים שבלטו במערכה האיראנית היו נדב פרי וטום באום, ולצד זאת נרשמה הצלחה ל"חכמים גדולים", פודקאסט לצעירים שהושק טרם המלחמה, וכל פרק שלו רושם לדברי ברגמן 40-50 אלף האזנות וכחצי מיליון חשיפות בסושיאל. "זה מראה שאנשים חיפשו אסקפיזם. רצינו להכות בברזל, וראינו שיש ביקוש, אז הגדלנו את ההקלטות. בעצם, המערכה האיראנית מגדילה לנו את המלאי".

לעומת זאת, תחום הספורט רשם ירידה. "לאנשים לא היה ראש לזה. ניסינו לעשות פרקי ספיישל ורעיונות מיוחדים, אבל היה פחות קשב. עם חזרת הליגה הישראלית ראינו עלייה של המספרים".

עם זאת, מחירי הפרסום לא עלו, אלא נשארו דומים. "חובת ההוכחה עדיין עלינו", מודה ברגמן, "ואנחנו רוצים למשוך אותם עם רמת מחירים אטרקטיבית. אנחנו מוכרים לפי CPM (עלות לאלף חשיפות) של 100 שקל, ובתמהיל המדיה משולבים אייטמים שהטאלנטים אומרים בקולם בצורה שמתאימה לאופי שלהם, לצד פרה-רול ומיד-רול".

לדברי דרור גנות, מייסד משותף ומנכ"ל קבוצת המדיה ADIO, שמפעילה את רשת הפודקאסטים אודיותר, בתחילת המלחמה השוק האט דרמטית, גם בפרסום הדינמי וגם בפרסום בתוכן. "זה היה קשור בעיקר למצב הבטחוני ולחוסר הוודאות, אבל תוך כדי תנועה החלו לחזור יותר ויותר קמפיינים", הוא מסביר.

באודיותר, כל הפודקאסטים בתחום אקטואליה וחדשות גדלו בהאזנות, ולצד זאת צמחו פודקאסטים בתחומי החברה, הבידור והתרבות (כגון: מגזין הבוקר בערב עם אור בוטבול ועמרי הכהן, נכנסים לפינות עם מתן פרץ ורז ספני, מי מספר לכם עם רומי גיאור). "הם צמחו כי אנשים חיפשו גם קצת אסקפיזם, ובפרט בתקופה ביטחונית קשוחה.

מתן פרץ באודיותר / צילום: צילום מסך

"הצמיחה הזו לגמרי ממשיכה גם עכשיו. בתחום האקטואליה והכלכלה, למשל, אנשים מאזינים בכדי לקבל יותר עומק על המצב, איראן, ארה"ב, רוח הבחירות בישראל ועוד. לא שינינו את מחירי הפרסום בכל הפלטפורמות, אך השוק חזר והביקושים בעלייה".