קוד הקופון עשה את העבודה, וסייע לאתרים חדשים להתברג בתודעה

חודש אפריל, שבמהלכו נכנסה לתוקף הפסקת האש מול איראן, הסתכם עם עלייה מצרפית של כ-5% בהזמנות הישראלים באונליין, בעיקר הודות לחזרתם לפעילות של האתרים הבינלאומיים. אתרים אלה רשמו החודש עלייה של 30%, בעוד האתרים הישראלים ירדו ב-15% - תיקון של השוק, לאחר סגירת השמיים ובעיות השילוח במהלך חודש מרץ.

"במקביל לתיקון באפריל, הישראלים גם מפגינים אופטימיות לגבי חופשות בחו"ל וחוזרים להזמין באתרי התיירות", אומר נתי יעקובי מנכ"ל שופ אנליטיקס. "יחד עם זאת, חוסר הוודאות הוביל לכך שרוב ההזמנות אינן לטווח הקרוב, אלא מתמקדות בעיקר בחודש יוני ואילך".

ההצלחה הקוריאנית

האתרים הבינלאומיים אמנם רשמו, כאמור, עלייה במספר ההזמנות באפריל, אך דווקא המוביל מביניהם, עלי אקספרס, לא רשם עלייה. הסיבה: האתר מחזיק מערך מחסנים בישראל, וכך, מוצרים שכבר היו בארץ המשיכו להישלח בחודש מרץ, תוך עקיפת מגבלות השינוע האווירי.

עם זאת, בחודש שעבר פרסמנו בגלובס כי משרד התקשורת בוחן את הפעילות של זרוע הפצה מקומית של עלי אקספרס, חברת Parcel Home, וזאת לאחר שבבדיקה ראשונית נמצא כי היא פועלת ללא היתר לחלוקת דברי דואר כנדרש בחוק.

על כל פנים, באפריל עמד צבר ההזמנות של האתר על יותר מפי 3 מהמתחרה שיין, שבמקום השני. שיין עצמו רשם גידול של 83% במספר ההזמנות לעומת החודש הקודם. המתחרה הסיני השלישי, טמו, הידרדר למקום החמישי למרות שמספר ההזמנות בו גדל לעומת חודש מרץ.

במקום השלישי מתברג הפעם אתר נקסט הבריטי, שהכפיל את מספר ההזמנות בו ביחס לחודש הקודם. נזכיר כי בניגוד לאתרים אחרים, נקסט נפגע פחות ממבצע שאגת הארי, וההזמנות המשיכו להישלח ללקוחות, במודל משולב של שייט ותעופה באמצעות דואר ישראל. ממוצע ההזמנה באתר עומד על כ־262 שקל (סכום המשקף את העלאת רף הפטור ממע"מ).

אתר מוצרי הבריאות iHerb רשם החודש גידול של כ-42% במספר ההזמנות, והסל הממוצע עומד על 272 שקל - המאפשר הן משלוח חינם, והן פטור ממע"מ. חברות התיירות שחוזרות לטבלה אחרי המלחמה הן בוקינג (מקום 7), עם הזמנת חופשות ליעדים כמו תאילנד, גרמניה צרפת ויפן; ואתר Agoda (מקום 8).

שחקן חדש בעשירייה הוא האתר YesStyle, המתמחה במוצרי יופי וטיפוח קוריאניים - הודות לשיתוף פעולה עם משפיעניות ישראליות והצעת קודי קופון והנחות ללקוחות. לפי דיווחים, האתר המשיך לפעול מול ישראל כרגיל וללא עיכובים משמעותיים במשלוחים בעת המלחמה, מה שתרם ליציבות הפעילות ולצמיחה בביקושים. אגב, לפי נתוני שופ אנליטיקס, כ־8% ממוצרי הביוטי הנרכשים אונליין הם ממותגים קוריאניים.

היריד של סטימצקי

מבין האתרים הישראלים, KSP שוב מוביל במספר ההזמנות, הפעם בעיקר הודות להנחות שונות ולמוצרים נלווים במתנה. ההנחה הממוצעת להזמנה מוערכת בכ־100 שקל, והסל הממוצע באתר עומד על כ־360 שקל. במקום השני מתברג אתר סופר-פארם, שמפעיל אף הוא מרקטפלייס. יותר ממחצית מההזמנות כוללות מוצרים ממותג הבית "לייף".

במקום השלישי - אתר שופרסל, שרושם ירידה במספר ההזמנות אחרי חג הפסח, בדומה לאתר רמי לוי שבמקום השישי. לאחרונה הודיעה רשת רמי לוי על העלאת מחיר המשלוח (כ-6 שקלים יותר מהמתחרים), ומעניין יהיה לבחון את השפעת המהלך בחודש הבא.

במקום השמיני נמצא אתר סטימצקי, שבלט החודש עם גידול של יותר מ-50% במספר ההזמנות, כאשר חמישית מהן היו של ספרים דיגיטליים. הקפיצה במספר ההזמנות נרשמה הודות ליריד פסח המסורתי של החברה, שבדרך כלל מתקיים מדי שנה במרלו"ג של הרשת, ואילו הפעם התקיים באתר האיקומרס בשל המצב הבטחוני.

במקומות 11 ו־12 מדורגים שני אתרים מקבוצת קסטרו, הודיס ואורבניקה, עם נתח הזמנות דומה. עבור הודיס מדובר בקפיצה משמעותית, לאחר שנעדר מהטבלה בחודשים האחרונים - והיא התקיימה בעיקר הודות לשיתוף פעולה עם מועדון "רעות תקני לי", שכלל הנחה של 15%. למעשה, כמעט מחצית מההזמנות באתר בוצעו עם הנחה זו.

שחקן חדש בטבלה הוא אתר לה בוטה, שמוכר מוצרי טיפוח שיער - גם כאן, הודות לשיתוף פעולה עם משפיעניות. הפעם מדובר בדניאל עמית והדר שירי, שקידמו 70% הנחה על כל האתר. נציין כי לצד ההצלחה השיווקית נרשמו תלונות מצד לקוחות על השירות והמשלוחים.

כך נאספו הנתונים

חברת שופ אנליטיקס, בראשות נתי יעקובי, היא חברת מחקר טכנולוגי המפעילה ומתחזקת פאנל המונה 4,000 צרכנים בני 15 ומעלה הרוכשים בדיגיטל. הצרכנים נחלקים ביחס שווה בין נשים וגברים, ומייצגים שכבות גיל, קבוצות אוכלוסייה ופריסה גיאוגרפית על פי אזורי מגורים משתנים.

החברים במאגר מאפשרים לחברת שופ אנליטיקס גישה לתיבת המייל שלהם לטובת ניתוח הזמנות האונליין שהם מבצעים, כך שכאשר מתקבל אישור להזמנה או חשבונית קנייה, החברה מקבלת את המידע במקביל - לרבות תוכן ההזמנה וסכום הרכישה. צרכני המאגר מתוגמלים על כך. באופן הזה החברה מנטרת את הזמנות הישראלים באונליין, הן מאתרים מקומיים והן מאתרים בינלאומיים.