ערן טיפנברון מונה למנכ"ל ועורך ראשי של ערוץ הכלכלה 10

טיפנברון יעמוד בראש הערוץ הכלכלי שבשליטת איש העסקים, המיליארדר יצחק מירילשוילי, מבעלי ערוץ 14

נבו טרבלסי 17:28
ערן טיפנברון / צילום: ירון ברנר-ynet
ערן טיפנברון / צילום: ירון ברנר-ynet

הנהלת ערוץ הכלכלה 10 הודיעה היום (א') על מינויו של ערן טיפנברון לתפקיד העורך הראשי והמנכ"ל של הערוץ. הוא יחליף את ערן בר טל, שכיהן כעורך הראשי של הערוץ מיום הקמתו.

הערוץ נמצא בבעלות חברת "ערוץ כלכלי ישראלי" שבשליטת איש העסקים המיליארדר יצחק מירילשוילי, מבעלי ערוץ 14. עוד הודיעו בערוץ כי צבי שטראוס, שניהל את הערוץ בתקופת ההקמה, ימשיך לשמש כמשנה למנכ"ל.

הערוץ התחיל לפעול בראשית שנת 2025 ועוסק בנושאי כלכלה, חדשות, השקעות וניתוח שוק הון. טיפנברון (61) היה העורך הראשי של ynet והעורך הראשי של וואלה. החל את עובדתו העיתונאים בעיתון "העיר" ועבר ב-1994 לקבוצת "ידיעות אחרונות" במשך תפקידים שונים. החל משנת 2013 הפך לעורך האתר והיה בתפקיד עד 2016, אז עבר לחברת התקשורת RGE. לצד זאת, טיפנברון היה מנכ"ל ערוץ הכנסת.

בסוף שנת 2024, טיפנברון הודיע לבעלי אתר וואלה על רצונו לסיים את תפקידו. מיד לאחר מכן מונה אור צלקובניק לעורך הראשי של וואלה.

שמו של טיפנברון עלה בעבר גם סביב חברת החדשות של חדשות 13, אז דירקטורים מטעם הציבור התנגדו למינויה הקבוע של טלי בן עובדיה כמנכ"לית חדשות 13, וטיפנברון התחרה ראש בראש מול בן עובדיה. לבסוף, בדירקטוריון בחרו בבן עובדיה כמנכ"לית קבע.