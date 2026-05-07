בימים האחרונים הודיעו בחדשות 13 על שני מינויים במצבת כוח האדם העיתונאי: סולימאן מסוודה מצטרף לערוץ כשליח הערוץ לארה"ב וכפרשן בכיר, ומיכאל שמש מצטרף ככתב פוליטי ופרשן. ההודעות האלו מגיעות ברקע הבחירות שמתקיימות בעוד פחות מחצי שנה, ועוד לפני שעסקת ההייטקיסטים, בראשות מייסד Wiz אסף רפפורט, עברה את אישור הרשות השנייה, המשותקת.

● זו ההכרעה בעניין המכרז שהסעיר בחודשים האחרונים את ענף הפרסום

● ראיון | ברגר קינג חזרה לישראל בפעם השלישית, והמנכ"לית מבטיחה: "נפתח 100 סניפים"

על פי הודעות הערוץ, הגיוסים החדשים הם חלק "ממהלך אסטרטגי במסגרת תנופת ההתחדשות של רשת 13". בעדכון שיצא מסביבת רפפורט על גיוסו של מסוודה, שעבד בתאגיד בתשע השנים האחרונות, נכתב כי הוא יסקר באופן צמוד את הבית הלבן, הממשל האמריקאי, הקונגרס והסנאט.

עוד נכתב כי "המהלך מסמן את החשיבות העליונה שהערוץ רואה בסיקור רחב, מעמיק ועצמאי של הזירה הבינלאומית, מוקדי קבלת ההחלטות בארה"ב והיחסים האסטרטגיים עם ישראל".

ביחס לגיוס של שמש, שאף הוא שידר בתאגיד תקופה דומה, נכתב בהודעה לעיתונות מחדשות 13 כי מדובר ב"מהלך אסטרטגי נוסף במסגרת תנופת ההתחדשות של רשת 13. המהלך מסמן את המחויבות העמוקה של הערוץ להשקעה בעיתונות הישגית, נשכנית ועצמאית, ולבניית סיירת של עיתונאים שאינם חוששים לאתגר את המערכת".

גלובס מציג את השאלות המהותיות שעומדות על הפרק, בשני הערוצים.

מי קיבל את ההחלטה?

שני הגיוסים עוררו ביקורת מצד גורמים שונים בשוק, בין היתר על כך שבוצעו טרם קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים לרוכשים החדשים. נסביר כי אחת ההודעות יצאה ממשרד יחסי הציבור שלום תל אביב של זמיר דחב"ש, שמייצג את וויז ומלווה מקרוב את רפפורט. בשוק טוענים כי מדובר בדריסת רגל עוד לפני שהרגולטור החליט לגבי העסקה.

הביקורת מתייחסת לחובת ההפרדה המבנית הנדרשת בחוק בין חברת האם לחברת החדשות - אותה הפרדה אשר שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי מבקש לבטל ברפורמת השידורים שהוא מקדם בכנסת. עם זאת, בסביבת הערוץ אומרים כי מי שקיבלה את ההחלטה על גיוס העיתונאים ומינויים היא המנכ"לית טלי בן עובדיה.

טלי בן עובדיה / צילום: ערן לוי

המינויים החדשים מגיעים בהפתעה לעובדי החברה, והתחושה במסדרונות החברה היא של חוסר ודאות - עם תהיות מי מהכתבים ימשיך בתפקידו, מי לא ובאיזה קונסטלציה. גורמים אשר שוחחו עם גלובס מסבירים כי זו רק ההתחלה, וכי מתקיימים מגעים עם מספר עיתונאים בשוק, בהם אבישי גרינצייג, כיום כתב משפט ב-i24NEWS.

לצד סימני השאלה לגבי הכיוון שאליו מנווטת הספינה, בערוץ מבינים שיש להם הזדמנות לגייס טאלנטים ועובדים מהשורה הראשונה, שיוכלו לחזק אותו ולאפשר לו להיות מתחרה חזק יותר לשאר הערוצים.

נזכיר כי השנים האחרונות לא היו פשוטות עבור חדשות 13. לצד נתוני רייטינג לא מחמיאים ביחס למתחרה הגדולה חדשות 12, לצד ההתחזקות של עכשיו 14, בעלי הערוץ החליפו מספר מנכ"לים, הן לרשת 13 והן לחברת החדשות.

הערוץ, שמחכה ליציבות כדי להצליח לבסס את עצמו, עמד בחודשים האחרונים במרכז מאבק שליטה. הבעלים לן בלווטניק החליט להעביר את המושכות את הלאה, ובתחילה חתם עם בעלי HOT ו-i24NEWS פטריק דרהי על הסכם שותפות. אלא שההסכם נחסם על ידי רשות התחרות.

מיד לאחר מכן, כפי שפרסמנו בגלובס, אנשי בלווטניק חתמו עם קבוצת ההייטקיסטים שהתחרתה על הערוץ, ובראשה רפפורט. העסקה הזו טעונה אישור הרשות השנייה, שלא הגיע עד כה - הן משום שההייטקיסטים התעכבו והן משום שמועצת הרשות משותקת על ידי בג"ץ, שצריך לדון בעתירות על דרך מינוי המועצה והיו"ר.

ברשות השנייה הגיבו על החלטת צו הביניים שהטיל השופט אלכס שטיין ואמרו כי ההחלטה "גורמת להקפאת פעילות והחלטות שנועדו להגן ולפעול למען האינטרס הציבורי, חופש הביטוי, יצירה ישראלית ועוד".

גם על דמות המנכ"לית שתוביל את הערוץ התגלו התנגשויות. המינוי של טלי בן עובדיה נתקל בקשיים בצל ההתנגדות של הדירקטורים מטעם הציבור, יפעת בן חי שגב (שמונתה על ידי השר קרעי ליו"ר הרשות השנייה) ואברהם נתן.

רק לאחר עזיבתה של בן חי שגב היה ניתן למנות את בן עובדיה כמינוי קבע - במקום המינוי של יוליה שמאלוב ברקוביץ' (שהחודש מונתה על ידי השר קרעי כיו"ר מועצת הכבלים והלוויין), שעורר סערה בערוץ והוביל למאבק של העובדים, עד לביטולו.

יפעת בן חי שגב / צילום: איליה מלינקוב

האם ומתי יגיע האישור?

הגיוסים של חדשות 13 מגיעים אחרי מספר שנים שבהן לא הצליחו למשוך כתבים מערוצי הטלוויזיה המתחרים. הם מתאפשרים הודות למינוי מנכ"לית קבועה לחברת החדשות, ולכניסתם של המשקיעים, שאמנם עדיין לא קיבלו את היתר השליטה אך נותנים מידה של ודאות לערוץ. בימים אלה הם מזרימים את הכסף דרך הלוואות מקרן מריט, וברגע שיקבלו את היתר השליטה, יוכלו להפוך אותן להלוואת בעלים.

על פי ההערכות, הדרג המקצועי של הרשות השנייה צריך כשלושה חודשים כדי להעריך את העסקה ואת חוקיותה, ואז עוד מספר חודשים לדיונים במועצה וקבלת אישור - או מאבק בבית משפט, אם יספקו תשובה שלילית.

גורמים בחדשות 13 אומרים לגלובס כי המערכת נמצאת בתת תקינה, והאתגר הוא לשמור את אנשי המערכת, לדאוג שהעוגה תגדל ולגייס עוד עיתונאים לדסק שקטן מהמתחרים בערוצים אחרים, ולאו דווקא להחליף עיתונאים קיימים. נציין כי כאשר ההייטקיסטים דיברו על השקעה של 100 מיליון דולר בשלוש שנים בערוץ, הכוונה הייתה גם להרחיב את תקציב חדשות 13, ולא לצמצם אותו.

בינתיים, בהנהלת חדשות 13 גיבשו רשימה של עיתונאים שהיו רוצים לגייס למערכת, וכעת כשיש את היכולת, הם רוצים להפוך אותה למציאות. בהנהלה מבינים את הבעייתיות בהתנהלות בימים האחרונים, כשההודעה לעיתונות על מסוודה יצאה מסביבת רפפורט ולא מתוך חדשות 13, וכלל לא הוזכרה בה הכתבת שהוא יחליף, נריה קראוס. התוצאה הייתה חוסר ודאות לעובדים, וכבר בהודעה על שמש הדברים תוקנו. יתרה מכך, הודגש כי שמקבלת את ההחלטות היא המנכ"לית בן עובדיה.

מה יעשו בתאגיד?

ומה קורה בתאגיד? אמנם בדסק ישנם כתבים ופרשנים המסקרים את התחום הפוליטי והתחום המדיני, אך העזיבה של מסוודה ושמש עדיין מצריכה גיוסים חדשים. זאת, תוך התמודדות עם מכשול התגמול: הסכומים שהתאגיד מסוגל לשלם נמוכים ביחס לשוק המסחרי, ולכן אטרקטיביים פחות. בינתיים, בוצע רק גיוס אחד, של רוני זינגר שתגיש את "זמן אמת" לצד חן ליברמן.

צריך לציין גם שבחודשים האחרונים נרשמו עזיבות נוספות - של סמנכ"לית הטלוויזיה טל פרייפלד, ושל צוות הדוברות בראשות גילי שם טוב. מכיוון שאין מועצת תאגיד מתפקדת (תוצאה של ההתנגשות עם שר התקשורת שלמה קרעי), בתאגיד לא יכלו לבצע מינוי קבע במקום פרייפלד, וכך זיוית דוידוביץ מונתה למ"מ סמנכ"ל הטלוויזיה.

מזמיר דחב"ש וטלי בן עובדיה לא נמסרה תגובה.