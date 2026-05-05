זו ההכרעה בעניין המכרז שהסעיר בחודשים האחרונים את ענף הפרסום

הכרעה בעניין המכרז שהסעיר בחודשים האחרונים את ענף הפרסום: שופט העליון יחיאל כשר דחה על הסף את העתירה של משרד הפרסום באומן בר ריבנאי בעניין ההתקשרות בין קופת החולים מכבי למשרד מקאן ת"א, "מחמת קיומו של סעד חליפי" (הכוונה לבית המשפט לעניינים מנהליים). באומן-בר-ריבנאי חויב בהוצאות משפט של 45 אלף שקל - 15 אלף שקל למכבי ומקאן (כל אחת), והוצאות משיבי הממשלה (7,500 כל אחד).

נזכיר כי על הפרק עמד תקציב הפרסום של קופת החולים השנייה בגודלה בישראל (כ-2.7 מיליון מבוטחים), שהיקפו 30 מיליון שקל בשנה. מקאן ת"א מטפל בתקציב מאז 2022, ובדצמבר פרסמנו כי קופת החולים הוציאה את התקציב למכרז, שעליו טענו בענף כי הוא "שערורייתי".

אחת הנקודות שהוצגו כבעייתיות הייתה שהמכרז הוא לחמש שנים, עם אופציה להארכה כפולה של שלוש שנים בכל פעם - כלומר 11 שנים ברצף, תקופת זמן ארוכה במיוחד. הדבר בולט במיוחד על רקע העובדה שלא מדובר בחברה מסחרית אלא בגוף שמתוקצב על-ידי המדינה. בנוסף, לפי תנאי המכרז המקורי, בחלק האיכות התבסס הניקוד באופן חסר תקדים גם על זכיות בפרסים (כולל מדד הזכורות והאהובות של גלובס) .

שבוע לאחר מכן נודע כי בקופה החליטו לבטל את המכרז, ולפרסם מכרז חדש. אלא שגם מכרז זה עורר סערה בענף, ובינואר באומן-בר-ריבנאי עתר לבג"ץ נגד משרד הבריאות, שר הבריאות, משרד האוצר, שר האוצר ומקאן ת"א, בטענה שנפלו בו פגמים. הטענה העיקרית הייתה ש"המתחרה במכרז הפרסום של מכבי היה שותף לעריכת מסמכי המכרז - מדובר בהתנהלות הגובלת בפלילים ממש".

ואיך הגיבו הצדדים?

השבוע, כאמור, החליט השופט כשר לדחות את העתירה, אך כתב כי "יובהר כי אין באמור כדי להכריע בטענות העותרת לגופו של עניין או ביתר טענות המשיבים לעניין קיומם של טעמים נוספים לדחיית העתירה על הסף . טענות אלו שמורות לצדדים, ככל שתבחר העותרת להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים".

נציין כי במהלך כל התקופה המשיך מקאן ת"א להוביל מהלכים פרסומיים עבור מכבי. כעת ככל הנראה יתחדש המכרז, אך לא ברור לפי איזה תנאים.

ממקאן ת"א נמסר בתגובה: "לצערנו כל אחד יכול להגיש עתירה, ולכתוב בה מה שהוא רוצה. אנו שמחים ששופט העליון כשר הוציא את כל האוויר מהבלון, והנחיל לבאומן הפסד מהדהד, תוך פסיקת תשלום הוצאות משפט למקאן ומכבי".

מבאומן בר ריבנאי לא נמסרה תגובה.

מקופת חולים מכבי לא נמסרה תגובה.