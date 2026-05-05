פרסום בטלוויזיה

הפרסום בטלוויזיות חכמות מגיע ל-70 מיליארד דולר, ו-Teads תוקעת יתד

חברת הפרסום הדיגיטלי הישראלית רואה בטלוויזיות החכמות מנוע צמיחה משמעותי, וחותמת על הסכם שותפות אסטרטגית עם LG - אחרי הסכמים דומים עם גוגל וסמסונג • המהלך מאפשר לטידס גישה ליותר מחצי מיליארד מסכים: "הפכנו לשחקן ה–CTV המוביל בעולם"

שירי חביב ולדהורן 10:48
טלוויזיה חכמה עם פרסום על גבי הפלטפורמה של טידס / צילום: צילום מסך
טלוויזיה חכמה עם פרסום על גבי הפלטפורמה של טידס / צילום: צילום מסך

שוק הפרסום בטלוויזיות חכמות (CTV) צפוי להגיע השנה ל-60-70 מיליארד דולר, מתוך זה 38 מיליארד דולר בארה"ב לבדה. בחברת Teads (לשעבר אאוטבריין) שמספקת פתרונות לפרסום דיגיטלי זיהו בשוק הזה מנוע צמיחה משמעותי, וזו הייתה אחת הסיבות המרכזיות לרכישה שבוצעה בשנה שעברה, של חברת טידס מידי אלטיס של פטריק דרהי ב-900 מיליון דולר.

עד כה, הרכישה עוד לא השיגה את התוצאות שקיוו להן בחברה, אך בתחום ה-CTV התרומה כבר ניכרת, והחברה הממוזגת דיווחה ברבעון הרביעי של 2025 על צמיחה של 55% בתחום וקצב הכנסות שנתי של 100 מיליון דולר.

בטידס מצפים להמשך האצה בפעילות הפרסום ב-CTV, ואחרי שחתמה לאחרונה על שותפויות אסטרטגיות עם גוגל וסמסונג, כעת היא מוסיפה שותפות אסטרטגית נוספת - עם LG. בטידס מציינים שכעת יש לחברה גישה ליותר מסכי טלוויזיה מכל חברה אחרת בעולם - מעל חצי מיליארד מסכים.

לירון אברהם, מנהל פעילות טידס במזה"ת, מזרח אירופה ואפריקה, אומר כי "טידס הפכה לשחקן ה-CTV המוביל בעולם. זה הכיוון האסטרטגי שהחברה הולכת אליו, בנוסף לדסקטופ ומובייל, מתוך מטרה לספק ללקוחות מענה לאורך כל שלבי 'המשפך השיווקי'".

 לירון אברהם / צילום: ראובן קופיצ'ינסקי

שלט חוצות בסלון

האופן שבוא אנחנו בשידורי טלוויזיה עובר בשנים האחרונות שינויים, שמשפיעים גם על הפסקת הפרסומות - כמו למשל הצפייה הנדחית, שמאפשרת לדלג על תכנים, והשימוש הגובר בטלוויזיות חכמות.

הטכנולוגיה הקיימת בשוק מאפשרת לטרגט קהלים לפי גודל מסך, לפי האפליקציות שמותקנות בטלוויזיה ולפי סוגי התכנים, כך שהפרסום יכול להיות פרסונלי ומדויק יותר בהשוואה לטלוויזיה הליניארית.

בארץ זה עדיין פחות נפוץ, אך במסך הראשי (Home Screen) של הטלוויזיות החכמות, שבו מוצגות האפליקציות הקיימות, "החלק העליון מוקדש לפרסומת יחידה ובלעדית, שמופיעה ב'שלט החוצות' הענק שיש לי בסלון, ולכן האימפקט הרבה יותר גדול", מסביר אברהם. "בעצם, המפרסמים משיגים אימפקט של טלוויזיה עם יכולות דיוק ופרפורמנס של דיגיטל".

בטידס סבורים שהמונדיאל הקרוב יהיה משמעותי לשוק הפרסום ב-CTV. "מדובר באחת ההזדמנויות הכי גדולות שיש היום בשוק הזה", אומר אברהם. הסיבה לכך היא המיקום של טורניר הכדורגל. "בגלל שהמארחות הן ארה"ב, מקסיקו וקנדה, שעות הצפייה במשחקים בישראל ובאירופה לא יהיו אידיאליות. במונדיאלים קודמים, אנשים צפו במשחקים במסך גדול עם חברים בברים, אבל השנה יהיו משחקים באמצע הלילה ואפילו לפנות בוקר, לכן הם יצפו בבתים.

"במלים אחרות זה יהיה 'המונדיאל של CTV', והפרסום ב-Home Screen יקבל בוסט משמעותי. אנחנו מוכרים חבילות מונדיאל בארץ ובעולם, והמפרסמים מבינים את ההזדמנות". בין המפרסמים שעמם עובדת טידס בעולם נמנים אפל, סמסונג, אדידס ומקדונלד'ס.

התחרות בארץ ובעולם

לדברי אברהם, טידס עובדת בשני מודלים: הסכמים כלליים או בלעדיים (רוב המקרים) מול יצרניות טלוויזיה, שבמסגרתם היא נכנסת כחלק ממערכת ההפעלה. עם LG, למשל, מדובר במדינות רבות באירופה ובאסיה-פסיפיק, אך לא בארה"ב. בהסכם בלעדי, טידס מתחייבת מראש להיקף פרסום, ומוכרת אותו ללקוחות. בהסכמים שאין בלעדיות, היא מקבלת גישה לפרסום, ומציעה למפרסמים דרכה גם שירותי סטודיו והפקה.

בעוד בארה"ב נטפליקס ואמזון כבר מאפשרות פרסום על גבי טלוויזיות חכמות, בישראל אנחנו רק בתחילת הדרך. לטידס יש כיום גישה ל-1.2 מיליון מסכים באמצעות LG, ולדברי אברהם השיווק עושה צעדים ראשונים.

המתחרות הישראליות, שפועלות גם הן גלובלית, הן טאבולה (שמשתפת פעולה בתחום עם yes), פריון נטוורק ואינוביד שהתמזגה עם Flashtalking, אך אברהם אומר שלכל אחת מיקוד אחר והן לא מתחרות על אותה משבצת.