אקזיט ענק: פורטיסימו מוכרת מניות סוגת ב-430 מיליון שקל

קרן הפרייבט אקוויטי פורטיסימו, בעלת השליטה בחברת המזון סוגת , מוכרת 35% ממניותיה, תמורת 430 מיליון שקל. זאת, פחות מחצי שנה אחרי שהובילה הנפקה ראשונית של מניות סוגת בבורסה לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל (אחרי הכסף).

במסגרת מהלך ההפצה, שמובילה חברת החיתום ווליו בייס, מוכרת הקרן, בניהולו של יובל כהן, את חבילת המניות הגדולה לגופים מוסדיים, במחיר של 21 שקל למניה, המשקף הנחה של כ-3% על שער הבסיס של המנייה הבוקר. בעקבות מכירת המניות, תקטן החזקת פורטיסימו לכ-19% ממניות סוגת והיא תמשיך להיות בעלת המניות הגדולה בחברה.

עבור פורטיסימו, מדובר באקזיט על מהלך אותו החלה בשנת 2019, אז רכשה הקרן את חברת מלח הארץ (לשעבר תעשיות מלח), הפועלת מאז שנת 1922 בתחום הייצור והיבוא של מלח, מידי שרי אריסון, תמורת 160 מיליון שקל.

בהמשך אותה שנה, רכשה פורטיסימו באמצעות מלח הארץ את סוגת, העוסקת מאז שנות ה־60 ביבוא ובייצור מגוון מוצרים (סוכר, דגנים, קטניות וקמח) מידי חברת המסחר הבריטית מאן, תמורת 60 מיליון דולר. באוגוסט 2021, מכרה פורטיסימו 20% ממניות סוגת לידי פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק הפועלים, לפי שווי חברה של 750 מיליון שקל.

גל רכישות של סוגת בהיקף של מעל 350 מיליון שקל

לקראת סוף השנה שעברה, הובילה פורטיסימו את הנפקה סוגת בבורסה - מהלך במסגרתו גייסה החברה 360 מיליון שקל, כאמור לפי שווי חברה של כ־1.2 מיליארד שקל (אחרי הכסף), שזרמו לקופת החברה. כעת, גם פורטיסימו צפויה ליהנות מהצפת הערך כתוצאה מההנפקה. בנוסף, על פי ההערכות בשוק, המהלך נועד גם להגביר את הסחירות במניה, שעלתה מאז ההנפקה בכ-8% ונסחרת כיום לפי שווי של כ-1.26 מיליארד שקל.

סוגת היא אחת מחברות המזון הוותיקות והגדולות בישראל. תחת פורטיסימו ומנכ"ל החברה גיא פרופר (בנו של דן פרופר, לשעבר מנכ"ל ויו"ר ענקית המזון אסם), ביצעה החברה שורה ארוכה של רכישות, בהיקף מצטבר של מעל 350 מיליון שקל, אשר הרחיבו באופן משמעותי את פורטפוליו המוצרים שהיא מייצרת ומשווקת, בהם סוכר, אורז, קטניות, שמנים, מלח, דגנים, מוצרי אפייה ושימורים; זאת, באמצעות מגוון מותגים, כולל עץ הזית (שמן) אל-ארז (טחינה), פרג (תבלינים), אל נח'לה (קפה) ופופסטאר (פופקורן). בתחילת השנה, זמן קצר לאחר ההנפקה, הודיעה סוגת על רכישת חברת פילטונה, תמורת כ-55 מיליון שקל.

את שנת 2025 סיימה סוגת עם הכנסות של כ־939.5 מיליון שקל, קיטון קל לעומת הנתון שנרשם בשנת 2024. בשורה התחתונה, דיווחה החברה על רווח נקי של כ-103 מיליון שקל, שהושפע לחיוב בעיקר מרווח הון חד-פעמי בהיקף של כ-91 מיליון שקל, שנבע מהסכם פשרה של החברה מול רמ"י, בנוגע לבריכות המלח שהחזיקה באילת. בנטרול אירוע זה, יחד עם התאמות נוספות, הרווח הנקי המתואם של החברה עלה בכ-65% ועמד בסוף שנת 2025 על כ-66 מיליון שקל.

במבט קדימה, בחברה סבורים כי בשנת 2026 היא תשוב למסלול צמיחה, עם הכנסות מוערכות של כ־977 מיליון שקל.