ההתקפלות של ביטוח ישיר והדגמים שמחיר הפוליסה שלהם נחתך ב-30%

מחירי הביטוח המקיף לרכב בנקודת מפנה. לאחר שנים של עליות חדות, המגמה מתהפכת. נתונים שנחשפים כאן לראשונה מצביעים על ירידה מצטברת של כ-20% בפרמיות המקיף מאז השיא שנרשם במרץ אשתקד - 7% מתוכם מתחילת השנה. בעוד חלק מהגורמים בענף מעריכים את הירידה הממוצעת ב-15%, בדגמים פופולריים מסוימים נרשמו הוזלות דרמטיות של 30% ואף יותר.

● המנכ"ל שפרש היום עם 110 מיליון שקל בכיס. לפחות

● אקזיט ענק: פורטיסימו מוכרת מניות סוגת ב־430 מיליון שקל

בכבישי ישראל נעים כ-3.5 מיליון כלי רכב פרטיים, כאשר לכשני שלישים מהם יש ביטוח מקיף. "ירידת המחירים נמשכת גם אל תוך חודשי מאי-יוני", אומר גורם בכיר בענף ומציין כי "בכל חודש אנחנו רואים ירידה של עוד אחוז ועוד אחוז". שני גורמים בכירים נוספים מאשרים את הפרטים, כשלדברי אחד מהם המגמה רחוקה ממיצוי: "אני מעריך שהירידה בפרמיות תימשך גם בחודשים הקרובים".

בעוד הביטוחים המקיפים במגמת ירידה, פרמיות החובה דווקא עלו באותה תקופה ביותר מ-4%, אם כי הסיבה העיקרית היא הצמדה למדד המחירים לצרכן. עם זאת, זהו הרכיב הקטן יותר בביטוחי הרכב, וגם כאמור תלוי פחות בשוק הביטוח אלא במדד המחירים.

הרקע לירידה בביטוח המקיף היא כפולה, כפי שמסבירים גורמים בענף. לטענתם, נרשמת ירידה במספר גניבות הרכבים בתקופה האחרונה, ולצד זאת חברות הביטוח התיישרו לדרישה של רשות שוק ההון להוריד את המחירים. כפי שנחשף בגלובס, האחרונה שבהן, ביטוח ישיר, התמהמה יותר מהאחרות ולא הייתה יכולה למכור ביטוחי רכב במשך 3 ימים.

מהי הנוסחה החדשה של הרשות?

כדי לקבל את אישור הרשות לתעריפים החדשים, נדרשה כל חברת ביטוח להציג ניתוח מעמיק של מודל התמחור שלה, עד לרמת הרכיב הבודד. הרגולטור ביקש לבחון מקרוב כיצד "עלות הסיכון", הנזק הממוצעת למבוטח, משתקפת בפרמיה הסופית, ומהו גובה ההעמסות שהחברה מוסיפה מעבר לעלויות הישירות.

הפרמיה מורכבת ממספר רכיבים: שכיחות התביעות, תאונות וגניבות, ומעלותן, הכוללת את הוצאות התיקון וחלקי החילוף. לכך מתווספים משתנים רבים המשפיעים על המחיר הסופי, ובהם: גיל הנהג והוותק שלו, מין הנהג (נשים נחשבות לנהגות זהירות יותר ולכן זוכות לתעריף מוזל), עבר ביטוחי והימצאותן של מערכות בטיחות מתקדמות ברכב.

בכיר בענף מדגים את הדרישה הרגולטורית: "אם עלות הנזק הממוצעת לפוליסה עומדת על אלפיים שקל, הרשות דרשה לדעת בדיוק כמה אחוזי רווח אנחנו 'מעמיסים' עליה, מהן ההוצאות התפעוליות ומהו שיעור ההנחות המקסימלי. הרי לא הגיוני שעלות נזק של אלפיים שקל תתורגם לפוליסה במחיר של 10,000 שקל.

בחברות הביטוח ציינו כי הרשות הטילה מגבלה לפיה במסגרת התעריפים החדשים הרווח לא יכול להיות דו ספרתי - כלומר 10% ומעלה. גם על ההוצאות הוטלה מגבלה, וכך גם שיעור ההנחות המרבי שניתן להציע.

מעבר לכך, חברות הביטוח הראו לרשות כיצד הן יתמחרו שינויים שקורים לאורך השנה, כדי לא לבוא בכל פעם ולבקש אישור אם תהיה מכת גניבות פתאום של דגם ספציפי.

בכמה המחירים יורדים בדגמים ספציפיים?

על פי נתונים בענף שהגיעו לידי גלובס, ירידת המחירים המשמעותית ביותר ב-12 החודשים האחרונים נרשמה בדגמים ספציפיים, בשיעורים של 22% עד 35%.

כך למשל, בהונדה ג'אז נרשמה הירידה החדה ביותר בשוק, 35.4%, ואחריה טויוטה ראב 4 וסיאט-ארונה עם ירידה של 30%. מעט מתחתיהן סוזוקי-סוויפט (29.4%), יונדאי-איוניק (27.5%), קיה מוטורס-סטוניק (26.7%) וצ'רי-טיגו 8 (26%). דגמים פופולריים נוספים לא נותרו מחוץ למגמה ובהם קיה מוטורס נירו (25.6%), ניסאן-מיקרה ירד ב-25.3%, שברולט-ספארק ב-24.9%, טויוטה C-HR ב-24.3%, יונדאי I-10 עם 23.3%, מאזדה CX-5 ב-22.6% וסוזוי קרוס אובר (22.3%).

עמית גל, יו''ר רשות שוק ההון / צילום: מארק ניימן-לע''מ

מתי השינויים ייכנסו לתוקף ואיך ישפיעו על המחיר?

התעריפים החדשים שאישרה רשות שוק ההון ייכנסו לתוקף רשמית החל מ-1 באוגוסט. מדוע לא מיד? קודם כל כי המחירים כבר יורדים בפועל, עוד לפני המועד הרשמי, כך שהתאריך הרשמי לא ממש חשוב. מעבר לכך, לפי גורמים בשוק, כל חברת ביטוח נדרשת גם לעבודת הטמעה מול נציגי המכירות, מערכות המחשוב, והלוגיסטיקה הפנימית.

איך ייתכן שעבור אותו דגם שתי חברות גובות מחירים שונים בתכלית?

זוהי אחת התעלומות המרכזיות עבור הצרכן הישראלי: כיצד ייתכן שעבור רכב זהה, עם מאפייני נהגים דומים, שתי חברות מציגות הצעות מחיר בפערים דרמטיים?

התשובה, לפי גורמים בענף, טמונה במבנה השוק המקומי. ישראל היא מדינה קטנה עם כ-3.5 מיליון כלי רכב פרטיים המתחלקים בין 16 חברות ביטוח (מתוכן 10 גדולות). "לכל חברה יש 'עומק סטטיסטי' מוגבל מאוד לגבי כל דגם ספציפי. מספיק שנפלו אצלי שתי גניבות של דגם מסוים ולא נפלו אצל המתחרה, ואני אתמחר אותו ב-6,000 שקל והוא ב-3,000", מסביר גורם בענף.

אלא שלא רק הגניבות מכתיבות את הפער, אלא גם זהות המוסכים אליהם פונים המבוטחים. "אם בדגם הספציפי בשנה מסוימת שני הלקוחות פנו למוסך יבואן, עם מחיר גבוה יותר, חברת הביטוח תראה גובה תביעה ממוצעת למשל של 30,000 שקל, בעוד חברה שבמקרה שני הלקוחות פנו למוסך אחר תראה תביעה ממוצעת של 10,000 שקל בלבד על אותו נזק - ולכן גם תתמחר שונה", מוסיף הגורם.

מה צריך לעשות כצרכן עכשיו?

בכירים בענף הביטוח תמימי דעים: יחסי הכוחות בשוק השתנו, והכוח עבר כעת לידי המבוטחים. "תבדקו מול כמה חברות ותגידו שיש לכם הצעות אחרות. אם תתמקחו, תצליחו לקבל הנחות", הם ממליצים, ומוסיפים כי "חברות הביטוח אפילו אומרות בפה מלא שהן נותנות הנחות".

עדות נוספת לשינוי בהרגלי הצריכה ניתן למצוא בזינוק בפעילותם של אתרי השוואת המחירים. גורם בענף מציין כי כמות הכניסות לאתרים אלו "התפוצצה בחצי השנה האחרונה ביחס לעבר. אנשים מבינים שמשהו משמעותי קורה בשוק, ויש 'שופינג' של תעריפים. למי יש כוח להיכנס לאתר של כל חברה וחברה כשיש את האתרים הללו? הכוח שלהם נהיה הרבה יותר משמעותי".

התחזית: מתי גל הירידות ייעצר?

השאלה הגדולה המעסיקה את השוק היא מתי יגיע גל ההוזלות הנוכחי למיצוי. "יש ירידת מחירים משמעותית. החברות הציגו תוצאות ורווחים טובים, שכיחות הגניבות יורדת ויש מקום להוריד מחירים", מסכם גורם בענף, אך מזכיר את אופיו התנודתי של השוק: "זהו ענף מחזורי: הפסד, רווח, הפסד, רווח. הלוואי שהמחירים יישארו יציבים וסבירים לאורך זמן, אבל יותר סביר ששוב יהיה סייקל".

בכיר אחר מעריך כי נקודת המפנה קרובה: "אני חושב שירידת המחירים תיעצר כאשר החברות יתחילו לראות אינדיקציות שתיקי ביטוחי הרכב יחזרו להפסד". גורם שלישי אף מספק טווח זמן רחוק יותר לתחזית: "הרווחיות של החברות בענף הרכב תפחת גם ב-2027 וגם ב-2028, ואז הסייקל יסתיים".