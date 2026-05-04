עליות קלות בבורסת ת"א; נייס מזנקת בכ-15%

10:25

מניית יצרנית תמציות הטעם והריח תורפז , שבשליטת ובניהול קרן כהן חזון מזנקת הבוקר לאחר שאתמול פורסם שהיא רוכשת חברת תמציות ריח בתחום הבישום מניו ג'רזי בארה"ב תמורת 95 מיליון דולר (כ-280 מיליון שקל). מדובר ברכישה הגדולה בתולדות תורפז, שמנייתה זינקה במעל ל-180% בשנה האחרונה אך מדשדשת ברבעון האחרון. באותה תקופה עלה מדד ת"א-125, בו נכללת תורפז, בכ-70%.

למעשה, תורפז ממשיכה להעמיק את פעילותה הגלובלית ומודיעה על רכישת 100% מהון מניותיה של Phoenix Flavors & Fragrances האמריקאית (Phoenix), באמצעות Klabin, חברה בת אמריקאית בבעלותה המלאה, בתמורה כוללת של 95 מיליון דולר ותמורה נוספת של עד 5 מיליון דולר. זאת, בהתאם לביצועי Phoenix במהלך 2026. העסקה נחתמה והושלמה ב־1 במאי 2026, ומומנה ממקורותיה העצמאיים של תורפז.

10:21

בין המניות הדואליות שחוזרות להיסחר בת"א - נייס מזנקת בשיעור דו ספרתי לאחר שזינקה במעל 10% בוול סטריט ביום שישי האחרון, על רקע דיווחים על עסקת הענק למכירת חטיבת "אקטימייז" (Actimize) שלה, לפי הדיווחים חמש הצעות רכישה שונות הונחו על השולחן. המניה מזנקת כעת במסחר המוקדם בוול סטריט בכ-7%.

החברה תדווח ביום רביעי את תוצאות הרבעון. הצפי הוא רווח רבעוני של 2.52 דולר למניה, ירידה של כ־12.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות צפויות להגיע לכ־761.1 מיליון דולר, עלייה של כ־8.7% לעומת אותו רבעון בשנה שעברה.

10:04

המסחר בת"א נפתח הבוקר בעליות קלות של 0.2% במדדים המובילים.

08:20

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב ייפתח הבוקר בסימן אי־ודאות גדולה באשר לכיוון אליו הולך העימות בין ארה"ב ואיראן. הבוקר הודיע הנשיא האמריקאי כי יפעל באופן אקטיבי לשחרורן של ספינות שנתקעו במצרי הורמוז. בפיקוד המרכז האמריקאי אף טענו כי למבצע יש מטרות רחבות יותר. אבל כבר ראינו בשבועות האחרונים שחרף התגברות החששות מחידוש המלחמה, והזינוק במחירי האנרגיה, מדדי המניות בישראל ובארה"ב ממשיכים לעלות, לפחות בינתיים.

הבוקר באסיה ובוול סטריט מגמה חיובית, בורסת דרום קוריאה אף שוברת שיא, החוזים בוול סטריט מנבאים על שיאים חדשים בפתיחת המסחר אחה"צ.

בבנק הפועלים אומרים שיש כנראה גורם משותף שמושך את השווקים מעלה, תוך התעלמות מהסיכונים - גם לא ניתן לזקוף את זה לריבית, כי השווקים כבר לא רואים הפחתות ריבית בעולם בטווח הקרוב. "הסבר אפשרי הוא הגירעונות התקציביים הגדולים, שבצורה כזו או אחרת מתורגמים לעלייה בעושר הפיננסי של משקי הבית, ומתדלקים את העליות בשווקים הפיננסיים. גורם שני שיכול להסביר את האופטימיות הוא הטכנולוגיה, ובעיקר ה- AI, שמעלה את הציפיות לרווחיות עתידית של החברות".

בין המניות הדואליות שחוזרות להיסחר בת"א - נייס צפויה לקפוץ בפתח המסחר בכ־8% לאחר שזינקה במעל 10% בוול סטריט ביום שישי האחרון, על רקע המומנטום החיובי שנרשם במניות התוכנה, בכך מחקה את כל הירידות מתחילת השנה והיא תדווח ביום רביעי את תוצאות הרבעון. הצפי הוא רווח רבעוני של 2.52 דולר למניה, ירידה של כ־12.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות צפויות להגיע לכ־761.1 מיליון דולר, עלייה של כ־8.7% לעומת אותו רבעון בשנה שעברה.

נובה וקמטק בפער שלילי של כ-1.5%, אך יתכן שיקבלו רוח גבית מעליית מניות השבבים הבוקר באסיה, מניית טייוואן סמיקונדקטור (TSM) עולה ביותר מ-6%, ויצרנית השבבים הדרום קוריאנית SK Hynix מזנקת ב-11%. פורמולה מערכות צפויה להיחלש בקרוב ל־7%.

את השבוע החולף חתמה הבורסה בעליות בעיקר של המניות הקטנות יותר - מדד ת"א 90 עלה ביותר מ־5%. מדד ת"א 125 זינק ביותר מ־2% לשיא, ת"א 35 עלה בכ־1.4%. ובכלל, אפריל היה חודש מצויין בבורסה שהשלימה עלייה של כ־7% במדדים המובילים.

המדד הענפי שבלט הוא מדד הקלינטק, שזינק בכ־5.1% בשבוע החולף ומעל 44% מתחילת השנה - כפול מהתשואה של מדד ת"א 35. מניות האנרגיות המתחדשות נהנות גם מהערכות להורדת ריבית וגם מהעלייה במחירי הנפט שמגבירה את הצורך במציאת חלופות לייצור אנרגיה.

בנוסף, בלט לחיוב מדד הבנייה, שעלה בכ-4.5%, ייתכן שעל רקע הערכות הולכות וגוברות בקרב הכלכלנים שבנק ישראל יוריד ריבית בקצב גבוה מהצפוי. מנגד, מדד הבנקים ירד בכ-1.2%, והיה בין הבודדים שסיימו את השבוע באדום.

באסיה הבוקר, בורסת דרום קוריאה מזנקת בכ-4% לשיא, לאחר החודש החזק ביותר שלהן באפריל, הניקיי ביפן עולה ב-0.4%, הנג סנג בהונג קונג ב-1.5%. בסין לא מתקיים מסחר.

עונת הדוחות לרבעון הראשון מספקת לוול סטריט תוצאות טובות מהצפוי, וממשיכה לדחוף את שוק המניות האמריקאי לשיאים. מדדי ה־S&P 500 והנאסד"ק טיפסו בשבוע שעבר בכ־0.9% ובכ־1.1% וחתמו את החודש הכי חזק שלהם מאז 2020.

ככל שהדוחות מתקרבים לסיומם עבור כשני שלישים מהחברות במדד S&P 500 , שיעור החברות שמפספסות את תחזיות האנליסטים נמצא ברמה הנמוכה ביותר מאז 2021. לא מדובר רק בתוצאות חזקות של ענקיות הטכנולוגיה - חברות מחוץ למגזר זה מציגות את ההפתעות החיוביות החדות ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2024, לפי Seaport Research Partners.

עבור המשקיעים, מדובר באיתות אמון ביכולת הרווח של החברות בארה״ב, שממשיכה לפעול בעוצמה למרות זעזועים כמו עליית מחירי הנפט, מתיחות סביב מכסים וחששות לגבי מצב הצרכן האמריקאי.

במרכז עונת הדוחות עמדו השבוע ענקיות הטכנולוגיה אמזון, מיקרוסופט, אלפאבית, אפל ומטה שמהוות כ־25% משווי השוק של המדד. רובן הציגו תוצאות טובות מהצפוי, אך מניות מטא ומיקרוסופט נסוגו בעקבות חששות לגבי היקפי ההשקעות ההוניות שלהן.

במקביל, הראלי במניות השבבים נמשך. אינטל הובילה את העליות עם זינוק של 114% באפריל, לאחר תחזית מכירות שעקפה בהרבה את הציפיות. גם טקסס אינסטרומנטס בלטה לטובה. מדד השבבים של פילדלפיה, SOX, סגר ביום שישי בשיא כל הזמנים לאחר עלייה של כמעט 50% במהלך רצף של 18 ימי מסחר.

גם מניות החברות הקטנות מציגות התאוששות משמעותית. מדד Russell 2000 עלה בכ־13% מתחילת 2026 - הרבה מעל העלייה של כ־5.6% במדד S&P 500. לדברי Keith Lerner מ־ Truist Advisory Services, מדובר במומנטום רווחים חזק שמתחיל לתמוך במניות המסוכנות יותר, עם תחזיות רווח עתידיות שממשיכות לשבור שיאים מדי שבוע.

בלוח הדוחות הקרוב, התוצאות של יצרניות השבבים הגדולות צפויות לספק למשקיעים אינדיקציה נוספת לגבי מצב הטרנד. AMD ביום שלישי, ו־ Arm Holdings ברביעי. בנוסף, יעמדו במוקד גם הדוחות של פלנטיר, לצד חברת המדיה פרמאונט והענקית הדנית בתחום התרופות נובו נורדיסק, יחד עם שורה של חברות גדולות נוספות.

2. שוק אגרות החוב

בסיכום השבוע האחרון נמשכה המגמה של עלייה מתונה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים עלתה בשבוע האחרון לרמה של 4.37% מרמה של 4.30%. התשואה לחמש שנים עלתה לרמה של 4.018% מרמה של 3.91% והתשואה לשנתיים עלתה לרמה של 3.88% מרמה של 3.77%.

ביום רביעי סוחרי האג״ח בארה״ב ימתינו בדריכות לאיתות מהאוצר לגבי שינוי במדיניות הנפקות החוב.

לארה״ב יש גירעון עצום והיא מממנת אותו כיום בעיקר דרך חוב קצר, אך ברור שבשלב מסוים תידרש להגדיל גם הנפקות של אג״ח לטווח בינוני וארוך. לכן המשקיעים לא באמת מחפשים נתון חדש, אלא שינוי בניסוח - כי אפילו תיקון קטן בהכוונה ייתפס כאות לכך שהיצע האג״ח עומד לגדול. המשמעות של מהלך כזה היא עלייה בתשואות, מה שעלול להפעיל לחץ על שוקי המניות והנכסים האחרים. במילים פשוטות, כל עוד האוצר דוחה את השינוי השוק רגוע יחסית, אבל ברגע שיגיע הרמז הראשון, זה יכול להזיז את השווקים.

הרגישות סביב הניסוח גבוהה עד כדי כך שאסטרטגים בוול סטריט מציעים מגוון תרחישים אפשריים: ג'יי.פי.מורגן מעריכה סיכון משמעותי להסרת הביטוי "at least", בעוד ברקליס צופה שהוא יישאר אך ישונה ניסוח הזמן ל"ברבעונים הקרובים".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

על רקע העליות החדות שנרשמו בוול סטריט בסוף השבוע והיחלשות הדולר בעולם, השקל התחזק מול המטבע האמריקאי בכ־1.5%, ושערו הרציף ננעל ברמה של 2.94 שקלים. הבוקר השקל נסחר בעלייה נוספת.

בלידר הוסיפו כי תרחיש של סיום חיובי לעימות עשוי להוביל להמשך צמצום חשיפה של הגופים המוסדיים למט"ח, וכך לתמוך בהמשך מגמת ההתחזקות של השקל. להערכתם, "בהנחה של התקדמות בזירה הגאו-פוליטית, קיימת הסתברות להורדת ריבית באחת משתי ההחלטות הקרובות".

האם בנק ישראל יתערב? כנראה שלא. מנהל חטיבת המחקר בבנק אמר השבוע כי "היעדים העיקריים של בנק ישראל הם של אינפלציה, צמיחה ויציבות פיננסית. שער החליפין הוא חלק מהתמונה המקרו-כלכלית שמסתכלים עליה - אם הוא מסכן את העמידה ביעד האינפלציה, אם הוא משפיע על הפעילות, וכך הלאה - אבל אין יעד לשער החליפין".

לאחר הודעת טראמפ הבוקר, מחירי הנפט בירידה, נפט WTI נסחר ב-101 דולר לחבית, בעוד חוזי ברנט ב־108.03 דולר לחבית. בנוסף, קבוצת OPEC+ הודיעה אתמול כי הסכימה להגדיל את תפוקת הנפט ב־188 אלף חביות ביום, זאת במסגרת המשך מדיניות ההגדלה ההדרגתית של ההיצע. מדובר בפגישה הראשונה של הקרטל מאז פרישתה של אחת החברות המרכזיות בו, איחוד האמירויות הערביות .

מחיר הזהב המשיך לספוג לחצים, על רקע החששות מפני אינפלציה גבוהה יותר, וסגר שבוע שלילי נוסף, עם ירידה של כ-1.5% לרמה של 4,615 דולר לאונקיה. באופן מסורתי, הזהב נתפס כגידור מפני אי־ודאות גאו-פוליטית, אך הוא נוטה להניב ביצועים חלשים יותר בסביבות ריבית גבוהות, שכן הוא מאבד מיתרונו על פני נכסים נושאי ריבית, כמו אג"ח.

ג'יובאני סטאובאנו, אנליסט ב-UBS, אמר ל-CNBC כי "הזהב ממשיך להיות במתאם שלילי עם נפט בטווח הקצר, שכן הוא משפיע על הציפיות להורדת ריבית".

4. מאקרו

כלכלני לידר שוקי הון מעריכים בסקירתם השבועית כי ההתחזקות החדה של השקל מול סל המטבעות הופכת לשיקול מרכזי יותר במדיניות המוניטרית של בנק ישראל. "ייסוף כה חד בשקל מהווה עוגן אשר תומך ביעד האינפלציה, גם על רקע עליית מחירי האנרגיה ולחצי השכר", הם כתבו. "בהנחה של התקדמות בזירה הגאו-פוליטית, קיימת הסתברות להורדת ריבית באחת משתי ההחלטות הקרובות".

בסקירה השבועית של החטיבה הפיננסית בבנק הפועלים, כתבו הכלכלנים כי "כוחות מנוגדים משפיעים על האינפלציה, וזה מסבך את החלטת בנק ישראל. מצד אחד, הייסוף החד בשער השקל ממתן עליות מחירים, ומנגד עליית מחירי הדלק, הסביבה העולמית, והסיכון שהמלחמה תתחדש מעלים את סיכוני האינפלציה".

השבוע, יפורסמו מספר נתוני מאקרו בישראל: נתוני התעסוקה לחודש מרץ, דוח המגמות בעסקים לחודש אפריל שיבשר על התאוששות המגזר העסקי לאחר הפסקת האש ודוח יתרות המט"ח של בנק ישראל.

בארה"ב עיקר תשומת הלב תופנה לדוח התעסוקה של חודש אפריל שיתפרסם ביום שישי, כאשר הכלכלנים חוזים תוספת מתונה יחסית של כ־60 אלף משרות, זאת לאחר מספר חודשים תנודתיים במיוחד, כולל נתון של כ־178 אלף משרות שנוספו במרץ.

5. תחזית

לאחר ראלי שובר שיאים באפריל, שורי שוק המניות בארה״ב ניצבים בפני סוג של מבחן: נראה כי מספר הקונים הפוטנציאליים הולך ומתמעט.

לפי בלומברג, כך עולה מהתנהגות מנהלי כספים גדולים. לאחר הזרמות של מיליארדי דולרים למניות במהלך הריצה החזקה של S&P 500 - הטובה ביותר מאז 2020 - המומנטום מתחיל להיחלש. קרנות גידור ויועצי מסחר בסחורות מצמצמים רכישות.

לאחר חודש שבו נוספו כ־6 טריליון דולר לשווי שוק המניות האמריקאי, המשקיעים שואלים האם יש לשוק מספיק דלק להמשיך לעלות - במיוחד בתקופה שנחשבת היסטורית למאתגרת. אנליסטים בגולדמן סאקס כתבו שבטווח הקצר השוק צפוי "לשחרר קיטור" ולנקות חלק מהעודף שנצבר במהלך העליות לשיאים חדשים.

פחד מהחמצה (FOMO) ניכר היטב בשוק, לפי בלומברג, מדד התיאבון לסיכון של גולדמן סאקס זינק בתוך חודש מהאחוזון ה־34 לאחוזון ה־99 ביחס לחמש השנים האחרונות. לפי סוחרי הבנק, עלייה חדה כזו מרמזת כי המניות עשויות להיות פגיעות לחולשה בטווח הקצר. מדד נוסף של חשיפת משקיעים של גולדמן טיפס לרמה של 1.5 - רמה שמעידה על פוזיציות "צפופות" בשוק.

עם זאת, לא כל הכוחות בשוק פועלים לכיוון שלילי. רכישות עצמיות (Buybacks) מצד חברות צפויות להמשיך לספק תמיכה, לפי דסק הבייבאקים של גולדמן, כ־40% מהחברות נמצאות כיום ב־"open window", והמצב צפוי להימשך עד ה־12 ביוני. "חלון פתוח" הוא פרק זמן שבו לחברה מותר חוקית לבצע רכישה עצמית.

בנוסף, משקיעי הריטייל ממשיכים להיות קונים פעילים של מניות אמריקאיות. הזרמות ההון מצד הציבור הסתכמו בכ־6.3 מיליארד דולר בחמשת ימי המסחר עד ה־29 באפריל - מעט מתחת לממוצע של 6.6 מיליארד דולר ב־12 החודשים האחרונים, כך לפי ג'יי.פי. מורגן.

גם קרנות הגידור מתחילות להפגין איפוק. רמות המינוף הגולמי ירדו לאחר שמנהלים סגרו פוזיציות שורט במהלך הראלי, והיקף הפעילות הכולל נחלש - מה שמרמז על יכולת מוגבלת יותר להגדיל חשיפה חדשה לשוק. לדברי כריס מרפי, ראש תחום אסטרטגיות נגזרים משותף ב־Susquehanna International Group , "השווקים עדיין מפגינים עמידות, אך המיצוב פחות תומך והמשקיעים מתמקדים יותר ויותר בסיכוני ירידה - כולל לחץ אפשרי על שולי הרווח אם מחירי הנפט יישארו גבוהים".

הוא הוסיף כי הזהירות הזו באה לידי ביטוי גם בזרימות בשוק האופציות, שמאותתות על ירידה בתיאבון לרדוף אחרי עליות.